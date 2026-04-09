La respuesta de Villarruel a una teoría de Lilia Lemoine sobre una alianza con Grabois e Irán

En un nuevo cruce interno entre libertarios, la vicepresidenta Victoria Villarruel respondió de forma irónica a un video en el que la diputada Lilia Lemoine hablaba sobre una supuesta alianza suya con Juan Grabois para introducir el “nazismo católico” en el Gobierno. “Qué interesante, cuéntame más”, decía la imagen que publicó la titular del Senado y que suele utilizarse en redes con sarcasmo cuando alguien postula una teoría ilógica.

De invitada en un programa de streaming, la legisladora anticipó que se venía un “Lilia moment” y dijo: “Hay un movimiento internacionalista que sirve a los intereses soviéticos, que es el nazionalismo. Se llaman católicos pero no son católicos. Cuando digo nazionalismo católico piensen en Villarruel, en Santiago Cúneo, en Juan Grabois".

“Están alineados ideológicamente con la teocracia iraní. ¿Cuándo un católico, un cristiano, se va alinear con la teocracia iraní?“, cuestionó. Estos comentarios fueron los que desataron la burla de la vicepresidenta.

“Son una herramienta del Sóviet. ¿Por qué? Los de la derecha, que no son derecha, son una manga de conspiranóicos chiflados que creen que se les pegan las cucharas porque se vacunaron. Son la ‘nenecha’ nacionalista, una herramienta de filtración del Sóviet", siguió Lemoine.

En ese marco, y avivando la pelea entre ambas, la legisladora continuó: “Estén atentos porque todos los movimientos de Villarruel vienen planeados desde antes de que Javier [Milei] sea presidente, mucho antes; están alineados con las injerencias de Grabois. No es casual que las operaciones contra él y Patricia Bullrich sean organizadas por gente de Grabois y su equipo".

“La ‘nenecha’ nazionalista son los tontos útiles de un movimiento que intentaron infiltrar dentro de los libertarios y les salió para el ojete, por suerte, porque había personas pensantes en ese grupo", subrayó y sumó: “Recuerden, cuando surja la ‘nenecha’ nazionalista que mete agenda nazi dentro de la derecha... Hay extremistas en todos lados. Somos un país católico. Usan nuestra religión para meternos en una agenda asesina, genocida y vendepatria. Por eso Javier Milei les dice nacionalistas de pacotilla".

Cruces y denuncias

Las dos libertarias tuvieron una serie de encuentros y cruces con anterioridad. A mediados del año pasado, Villarruel presentó una denuncia judicial contra la diputada y un grupo de propagandistas del Gobierno. La presentación incluye acusaciones por amenazas, instigación a cometer delitos y atentado contra el orden público.

Lilia Lemoine y Victoria Villarruel

Lemoine fue llevada a la Justicia por la vice debido a dichos en su red X, al igual que otros usuarios a los que apuntó Villarruel: @NickyMarquez, Nicolás Márquez, uno de los biógrafos de Milei y propagandista de su gestión; @El_Pubertario, @agachatqtlameto, @ElTrumpista y @Mialygosa (que difunde contenido favorable a Lemoine).

El expediente donde está incluida la diputada nacional es el 3163/2025, que reporta amenazas con armas o anónimas, instigación a cometer delito, asociación ilícita, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen, infracción del artículo 213 bis del Código Penal, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión.

“Participan de forma diaria, metódica e insistente en la publicación de insultos, improperios, hostigamiento e incitación al odio de la ciudadanía en general y a usuarios de la red social X en particular contra el poder que presido”, señaló la titular del Senado en la presentación. Desde hacía meses que la legisladora libertaria aseguraba que Villarruel tenía intenciones de quedarse con el poder si el gobierno de Milei fracasaba.