Paso a paso: cómo fue el cambio de dueños del departamento de Adorni de Caballito

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, compró el departamento en el que vive en Caballito con un financiamiento que le dieron las vendedoras, dos jubiladas, y que fue garantizado con una hipoteca.

Adorni consiguió postergar el pago del departamento que se compró y no debió pagar intereses por ese financiamiento, según declaró ayer la escribana Adriana Nechevenko que intervino en distintas operaciones inmobiliarias que realizó Adorni.

Tras la declaración de Nechevenko y a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, el juez Ariel Lijo ordenó realizar un procedimiento en la inmobiliaria Rucci, que había tenido en venta este departamento.

Tal como informó LA NACION de informes solicitados al Registro de la Propiedad Inmueble, el primer dueño del departamento de la calle Miró en el que hoy vive Adorni fue el exfutbolista Hugo Morales. Él declaró que lo compró a 200.000 dólares y que lo vendió al mismo precio porque el inmueble, que había tenido alquilado mucho tiempo, estaba deteriorado.

Documento del departamento comprado por manuel Adorni en la calle Miro 546

Morales dijo que lo contactaron “dos muchachos” para hacer la operación. Uno de ellos es Pablo Feijoo, según se reconstruyó hasta ahora en la causa, hijo de Beatriz Viegas, una de las jubiladas que figuran como las duenas del departamento después de Morales y antes de Adorni.

La versión extraoficial del Gobierno es que Feijoo es amigo de Adorni.

Feijoo figura como quien hizo la primera reserva del departamento en la inmobiliaria Rucci. Forma parte, con Leandro Miano, de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL.

Viegas (la madre de Feijoo) y Claudia Sbabo (casada con Omar Leonardo Miano) figuran como quienes le compraron el departamento a Morales, en mayo de 2024, por 200.000. Fueron ellas quienes le vendieron el inmueble, en noviembre de ese mismo año, a Adorni y su esposa. El monto declarado de esa venta fue de 230.000 dólares.

Se trató de una operación que incluyó una hipoteca sin intereses por el 87% del valor escriturado, según la declaración de ayer de la escribana.

Pablo Feijoo entró a la Casa Rosada, autorizado por Adorni -entonces vocero-, el 22 octubre de 2025 (un mes antes de la operación de compra venta).

Sbabo y Viegas le dieron un año a Adorni para completar el pago.

Según su declaración, en función de lo que dijeron fuentes tribunalicias consultadas por LA NACION, Adorni primero hipotecó su departamento de la calle Asamblea al 1100 en Parque Chacabuco.

Con ese dinero compró en el country Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, sumando una parte en efectivo, y luego -en una operación aparte- escrituró su departamento de Caballito. Fue entonces que pagó 30.000 dólares y se comprometió a abonar los otros 200.000.

Viegas y Sbabo estaban citadas para declarar hoy ante el fiscal, pero las audiencias se postergaron para el miércoles de la semana próxima a pedido del abogado de Adorni, Matías Ledesma, que esta mañana tenía una nueva jornada del juicio de los cuadernos de las coimas, donde defiende a uno de los acusados.