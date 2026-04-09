La escribana de Adorni volvió hoy a Comodoro Py para ampliar su declaración

Adriana Nechevenko, la escribana del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a presentarse hoy en los tribunales de Comodoro Py, después de su declaración de más de dos horas de ayer. Regresó sin haber sido citada, con el objetivo de ampliar su testimonial.

Ayer y hoy, la escribana se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita, en la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

No quiso revelar públicamente las razones de su nueva presentación. “No voy a hacer declaraciones”, dijo a los medios que la aguardaban frente a la fiscalía, entre ellos LA NACION. Evitó responder si había aportado nueva información. “La Justicia está haciendo su trabajo”, respondió.

Nechevenko intervino en distintas operaciones inmobiliarias de Adorni y su familia: la compra de la casa en el country Indio Cua, el préstamo con garantía hipotecaria sobre el departamento de la calle Asamblea que dos mujeres le hicieron a Adorni y su esposa, y la compra del departamento de Caballito adquirido por el jefe de Gabinete el año pasado, gracias a un crédito que le dieron las vendedoras por 200.000 dólares que, según declaró la escribana ayer, Adorni se comprometió a terminar de pagar en 2026, sin intereses.

La escribana dijo ayer que no hubo, en rigor, un préstamo de dinero en efectivo. Es que técnicamente la operación fue una hipoteca contra saldo de precio, explicaron otros escribanos consultados por LA NACION.

Este financiamiento del pago del departamento fue otorgado por las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. Se trata de una deuda que pesa sobre el jefe de Gabinete y que acumula otra correspondiente a una primera hipoteca, tal como reveló LA NACION.

Se trata de la hipoteca que Adorni y su mujer, Betina Angeletti, constituyeron sobre su departamento en el Parque Chacabuco, utilizada para comprar la casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, según la declaración de ayer de la escribana.

Ese préstamo, de un total de 100.000 dólares, fue efectuado por otras dos mujeres, Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio. Según sostuvo ayer la escribana Nechevenko en su declaración, ambas fueron introducidas por ella en la operación y no conocían a Adorni, quien buscaba un prestamista, relataron fuentes de Comodoro Py. Ese primer préstamo sí fue con intereses.

Recibidos los 100.000 dólares en efectivo, Adorni y su mujer depositaron el dinero en un banco, más otros 20.000 dólares que aportaron de su patrimonio. Así compraron la casa del country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, que colocaron a nombre exclusivamente de Bettina Angeletti. En su declaración jurada, Adorni menciona que él es titular del 50% de la deuda.