La respuesta del funcionario denunciado por Lanata, que retuiteó Alberto Fernández

Luego de que el periodista Jorge Lanata denunciara que la Cámara de Empresas de Control y Administraciones de Infracciones de Tránsito (Cecaitra) -la institución que agrupa a las empresas de control de tránsito, que proveen al Estado las cámaras, los radares y el software- reparte millones de pesos en ganancias, Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) contestó al conductor de Eltrece.

Abro hilo. Hoy salió en Canal 13 un "informe periodístico" guionado por un tipo multiprocesado, conocido en el ambiente por comerciar merluza, radares truchos y extorsionar, en el que se dijo que la Oficina Anticorrupción me denunció por favorecer a una empresa de fotomultas 👇 — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) August 2, 2021

“Salió un ‘informe periodístico’ guionado por un tipo multiprocesado, conocido en el ambiente por comerciar merluza, radares truchos y extorsionar, en el que se dijo que la Oficina Anticorrupción me denunció por favorecer a una empresa de fotomultas”, comenzó Martínez Carignano, con fuertes críticas a Lanata. Minutos después de la publicación, el presidente Alberto Fernández retuiteó el hilo de mensajes.

Así, ante la denuncia, el funcionario público detalló que la Oficina Anticorrupción investigó y ya resolvió que “de las constancias del expediente de referencia, no surgen infracciones al Régimen de Incompatibilidades y Conflicto de Intereses de la Ley N° 25.188 por parte de Pablo Julián Martínez Carignano”.

ART 1°.- HÁGASE SABER que, de las constancias del expediente de referencia, no surgen infracciones al Régimen de Incompatibilidades y Conflicto de Intereses de la Ley N° 25.188 por parte de Pablo Julian MARTINEZ CARIGNANO, Dir. Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL. — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) August 2, 2021

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial continuó por enumerar las denuncias que apuntaron en su contra. “Dicen que fui empleado de Cecaitra porque ellos ponían pauta en Radio con Vos, donde hice una columna con Berco [Alejandro Bercovich]”, dijo, y agregó: “También fui columnista de Clarín durante todo 2019, y agradezco a Ricardo Roa la oportunidad que me dio”.

“La ANSV no contrata fotomultas, eso lo hacen los municipios y las provincias”, advirtió Martínez Carignano, y remarcó: “Nosotros exigimos que en las rutas nacionales no haya radares atrás de árboles, en curvas o después de un cartel tramposo de Máx. 20 km/h, porque en esos casos no damos la autorización para funcionar. Eso atenta contra cajas muy pesadas y por eso la reacción”.

Por último, el funcionario señaló que fue aconsejado para “quedarse callado y tragar veneno”. “Pero me cuesta: ni mi vieja de 91 ni mi hijo de 8 se merecen esta basura. Si alguien tiene alguna duda, lo acompaño a Tribunales a presentar la denuncia. Buenas noches”, escribió, y cerró: “No manejen si tomaron alcohol”.

La denuncia de Lanata

Anoche, el programa Periodismo para Todos emitió un informe en el que apuntó que el Estado no solo estaría asociado por recibir un arreglo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para colocar radares en rutas nacionales y asesoramiento en cuestiones tecnológicas. Lanata advirtió que hay funcionarios que participan del acuerdo y están vinculados a la Cecaitra.

Entre otros, el periodista apuntó como un involucrado a Pablo Martínez Carignano. Si bien no trabajó en relación de dependencia, le habría facturado en reiteradas oportunidades. Incluso era columnista en programas de radio donde la entidad era auspiciante, según sostuvo Lanata.

Conforme a los expresado en Periodismo para Todos, hay una contratación de mediados de 2020 entre la ANSV y la empresa Detectra, que pertenece a Mariano García y es una de las 16 que conforman Cecaitra. En efecto, la relación laboral se basó la compra por radares de 42 millones de pesos.

Además de lo que le paga el Estado por prestar el servicio, la entidad se queda con una parte de la recaudación por las infracciones.

Siempre según la denuncia de Lanata, de las 16 empresas que la integran, la mayoría tienen nombres repetidos en sus directorios. Uno es Bernardino García, presidente de Cecaitra, y Mariano García, su hijo y vicepresidente del mismo organismo.

LA NACION