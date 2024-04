El Gobierno dijo que “los sectores populares sufren un ajuste como todos los argentinos”

Escuchar

Mientras el Gobierno se reúne con dirigentes provinciales de cara al debate por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro consideró necesario el ajuste de la administración de Javier Milei, pero marcó que fue “muy fuerte” y que “lo están pagando los sectores populares” y no la casta. Estas declaraciones fueron desmentidas por el ministro del Interior, Guillermo Francos, que las tildó de “una apreciación”.

“Está equivocado. Los sectores populares sufren un ajuste de la economía como todos los argentinos ”, afirmó, y explicó que, al hablar de “casta”, el Presidente se refiere a las “decenas y miles” de personas que tenían contratos en el sector público, cuyo presupuesto se ha ido recortando durante los últimos meses.

De esta forma, en diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario mileísta -que minimizó la crítica de Pullaro y aseguró que no busca “desdecirlo”- destacó el número de programas y actividades que beneficiaban a terceros y que fueron eliminados por el Gobierno como parte de su promesa durante la campaña.

Francos aseguró que "todos los argentinos" sufren el ajuste económico. Tomás Cuesta - LA NACIÓN

Negociaciones

El ministro también se refirió al debate por la Ley “Bases” que el Gobierno prevé para antes del 25 de mayo (día en el que está programada la reunión con gobernadores para firmar el Pacto), y no descartó que se incluyan algunos puntos del capítulo laboral. “ No fue una propuesta nuestra, pero lo estamos analizando ”, adelantó, y sostuvo: “Surgió en conversaciones con algunos legisladores a los que les pareció importante. Uno de los temas más complejos es la regulación laboral, que es obsoleta en la Argentina, y que no genera el ánimo de los inversores para traer capitales”. De esta forma, explicó que para algunos “sería importante” que ese proyecto sea aprobado al mismo tiempo que la ley.

El paquete de medidas -que proponía, entre otras cosas, modificar los cálculos indemnizatorios, aplicar una “modernización laboral” e implementar un seguro de desempleo en reemplazo para las indemnizaciones- fue originalmente eliminado del debate de la ley ómnibus por la administración mileísta, luego de ser objetada por la CGT y declarada como inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

“En este tiempo yo hablé con los gobernadores, tuvimos reuniones y seguimos avanzando ”, manifestó Francos, en referencia al vínculo del Gobierno con los dirigentes provinciales luego de que rechazaran el paquete de leyes y de cara al pacto basado en un conjunto de principios económicos fiscales, monetarios y políticos que el Presidente convocó a firmar el próximo 25 de mayo. Y anticipó: “Seguramente la Ley ‘Bases’ se trate en el Congreso para fines de este mes. La idea es que tanto esto como la reforma tributaria que se va a enviar en los próximos días sean el primer paso hacia el pacto”.

Francos durante el debate en Diputados por la “ley ómnibus”. Tomás Cuesta - LA NACION

Además, destacó que no sólo mantienen el diálogo con los gobernadores, sino también con los bloques de diputados. “Siempre hay propuestas de modificaciones y aparecen mejoras que fuimos implementando. Estamos próximos a tener una definitiva, y lo que estamos tratando de consensuar es qué aspectos tendría el dictamen que queremos sacar”, dijo.

Finalmente, se refirió a las críticas del Presidente a medios de comunicación que compartieron las agresiones que recibió en los últimos días. “Son sus visiones y su forma de expresarse sobre las noticias que ve”, justificó, y cerró: “Siempre habla con sinceridad sobre lo que ve, es honesto y no tiene problema en hacerlo en contra de cualquiera. Tenemos a un Presidente honesto en sus apreciaciones”.

