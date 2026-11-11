La respuesta oficial del gobierno de Milei sobre la carpa VIP instalada en la misa del Papa en Palermo

Este miércoles, el Gobierno respondió por primera vez públicamente y en boca de un funcionario sobre la carpa VIP que se instaló en la misa que el papa León XIV celebró el lunes en la ciudad de Buenos Aires. De ese espacio, donde hubo comida y bebidas, participaron dirigentes pero también famosos, que mostraron todos los detalles en sus redes sociales.

La misa del lunes, la primera del Papa en el país, fue organizada en conjunto por la Casa Rosada y la administración porteña, a cargo de Jorge Macri.

Consultado por LA NACION sobre la carpa VIP -que llegó a los medios internacionales-, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo en conferencia de prensa: “Las personas que el gobierno nacional invitó fueron todo el Gabinete, que podía llevar [cada ministro] una persona más, secretarios de Estado, la vicepresidenta (que fue invitada), los gobernadores, los diputados y senadores, las autoridades de las Fuerzas Armadas y de Defesa. Esas son las personas invitadas en el marco de la organización, que fue muy exitosa, alegremente. Ha habido distintas carpas: para funcionarios del gobierno nacional, de la Ciudad, periodistas acreditados... Lo demás no corrió por parte del gobierno nacional”.

El vocero Adrián Ravier responde sobre la carpa vip en la misa en Palermo

De esa forma, y sin decirlo, la gestión de Javier Milei le achacó la responsabilidad por los famosos e influencers que participaron de la misa a la administración de Jorge Macri.

“La carpa VIP la organizamos nosotros, la idea era que ahí esperaran los funcionarios y sus familias; ahora, las invitaciones a los famosos las hizo la Ciudad”, indicaron voces de la Rosada en off, las jornadas previas a que hablara Ravier.

Según lo que pudo averiguar LA NACION, la ciudad de Buenos Aires tenía 250 lugares asignados en la celebración del lunes para funcionarios, familiares e invitados especiales. Otra parte del cupo era para la Casa Rosada y la Iglesia.

Entre los invitados especiales de la Ciudad había personalidades políticas como el expresidente Mauricio Macri (que no asistió, en medio de las tensiones con su primo Jorge), la exvicepresidenta Gabriela Michetti, el exsenador Esteban Bullrich, el legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta, miembros de la Justicia nacional y de la Ciudad, dueños de medios, empresarios y periodistas. También influencers, como la conductora Yanina Latorre o las modelos Angie Landaburu, Pampita y Valeria Mazza.

Desde la Ciudad se limitaron a decir que ellos pasaron al gobierno de Milei la lista con los lugares que les habilitaron. “Ellos unificaron listados y enviaron los QR a través de la productora contratada por Nación para el evento”, aseguraron fuentes que orbitan en el Ejecutivo capitalino.

Por su parte, el alcalde Jorge Macri ayer en radio buscó bajarle el tono a los comentarios: “Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más, pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”.

De acuerdo a lo que Yanina Latorre (una de las invitadas) contó, la invitación para ella llegó firmada por el jefe de Gobierno y su esposa, la periodista María Belén Ludueña.

Este miércoles, a horas de que el Papa dejara suelo argentino rumbo a Perú, la polémica por la carpa vip llegó al tradicional diario romano Il Messaggero.

Ese medio calificó como un “escándalo” el catering y los lugares preferenciales para las celebrities, e hizo especial énfasis en las diferentes condiciones que vivieron para acceder a la misa los invitados y los fieles de a pie.

“Un área exclusiva con buffet, bebidas, mesas preparadas y asientos privilegiados a pocos metros del altar. Afuera, una multitud inmensa de fieles, ancianos, monjas y voluntarios obligados a esperar durante horas a la intemperie, muchos sentados en el suelo”, planteó la nota del reconocido medio.