Mayra Mendoza arremetió contra Patricia Bullrich por sus críticas a la marcha Ni Una Menos

La legisladora bonaerense y exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cruzó en duros términos este jueves a la senadora libertaria Patricia Bullrich por el mensaje que publicó ayer sobre el feminismo antes de la marcha de Ni Una Menos, en medio de la conmoción en el país por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba.

Mendoza, cercana a la expresidenta Cristina Kirchner, le achacó a la senadora los diversos partidos políticos que integró a lo largo de su carrera. “Patricia, fuiste Montonera, de la alianza, de Pro, ahora de [Javier] Milei. Sos la ministra de [Fernando] De La Rúa que le recortó en el 2001 a los jubilados, sos la ministra de [Mauricio] Macri que reprimió y mató en 2015 y volviste a hacerlo en 2023 como ministra de Milei. Ahora te nombrás como feminista… nada más lejos que una persona como vos del feminismo, no confundas", escribió la legisladora en su cuenta de X.

El posteo de Mayra Mendoza contra Patricia Bullrich

Luego, la dirigente kirchnerista continuó: “Entre las mentiras de tu gobierno dicen que bajó la pobreza y cada día es peor. También que bajaron los femicidios y la violencia recrudece promovida por el propio Presidente y el Estado que abandona”.

Fue así que Mendoza ahondó en la frase de Bullrich sobre un “partido feminista”. “Lo único que tomo de todo esto es que nombrás un partido feminista, que por ahora no existe como tal. Bienvenido sea un ‘Partido Feminista’ como alternativa para enfrentar a Milei, a Macri, a vos y a todos los violentos juntos. Un partido feminista que abrace a las nuevas generaciones, que dé posibilidades a las familias, que crea en Argentina y su gente. Un partido feminista que no sea careta y que no tenga miedo de decir las verdades que el poder no quiere escuchar”, enumeró.

11° Marcha Ni Una Menos en el Congreso Martín Cossarini

Además, aprovechó para pedir la liberación de Cristina Kirchner, hoy con prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad: “Las feministas nos queremos VIVAS, LIBRES y DESENDEUDADAS y queremos a CRISTINA LIBRE, como se dijo en el documento de ayer, porque es ella quien más hizo por nosotras y hoy está secuestrada y proscripta”.

“Vos bien sabés Patricia, que ella les gana, a vos y al resto, les gana porque tiene el mayor acompañamiento electoral porque su gobierno fue el último buen gobierno para la gente. Ella te gana, Patricia, por eso la quisieron matar. Pero acá estamos y como vos alguna vez cantaste: No nos han vencido. Y esto lo cantamos ahora y va a suceder: VAMOS A VOLVER”, cerró Mendoza.

Las críticas de Bullrich

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) sostuvo en el marco de la multitudinaria marcha por Ni Una Menos que el “feminismo” que defiende el Gobierno “no encubre ni libera violadores y asesinos”.

“El partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento donde nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda”, expresó desde sus redes sociales.

Sobre el caso de Agostina Vega, Bullrich señaló que “hay un asesino con nombre y apellido”. “No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también”, añadió.

El posteo de Bullrich

“Y en mi opinión, no hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después. Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida”, subrayó.

Y completó: “No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro. Y no necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros. Al contrario: nosotros los hacemos pagar”.

La publicación fue respaldada por el presidente Javier Milei, quien se limitó a expresar: “Masterclass”.

Multitudinaria marcha

A 11 años del nacimiento de Ni Una Menos, el reclamo colectivo que reunió a una multitud en 2015, una masiva movilización contra la violencia de género, volvió a colmar la Plaza del Congreso con la misma consigna.

Este 3 de junio llegó en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina.

“Exigimos la renuncia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por la desidia organizada del Poder Judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad. Este caso sintetiza las violencias institucionales a las que nos somete el Estado”, expresaron las organizadoras en el documento que se leyó desde el escenario durante el cierre que coronó la movilización.

El Ni una Menos también fue masivo en Córdoba, donde ocurrió el femicidio de Agostina Vega Sebastian Salguero

Según el informe anual de la Corte Suprema de Justicia, publicado la semana pasada, en 2025 hubo 200 femicidios, una baja respecto de los 228 registrados en 2024, pero las especialistas marcan que no puede leerse como una tendencia ante un fenómeno muy arraigado que tiende a mantenerse.

Los datos muestran también patrones persistentes: el 83% de las víctimas conocía a su agresor. Casi 8 de cada 10 mujeres fueron asesinadas en su vivienda. El 59% por sus parejas o exparejas y el 36% por personas conocidas. Solo el 18% había denunciado previamente y, en el 44% de los casos, existían antecedentes de violencia.