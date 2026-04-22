Dos gremios claves para la gobernabilidad de Kicillof ponen en juego sus jefaturas en elecciones internas

Los dos principales sindicatos médicos y docentes de la provincia de Buenos Aires ponen en juego sus conducciones entre este viernes y el 13 de mayo, en comicios que tienen al Frente de Izquierda como principal contendiente de las autoridades, alineadas con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Desde hoy, y hasta el viernes, se realizan las elecciones para el Consejo Directivo de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop). En la segunda semana de mayo será el turno del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), gremio que dejará de conducir Roberto Baradel, que anunció su retiro de la cúpula del sindicato docente.

En la Cicop, un sindicato que tiene alrededor de 12.000 afiliados según fuentes gremiales, el actual secretario general, Pablo Maciel, busca la reelección y conseguir, así, un tercer mandato consecutivo desde 2021. Su lista, denominada 10 de Junio, está integrada por militantes de espacios como el Partido Comunista Revolucionario (PCR), Patria Grande (el sello que tiene en Juan Grabois a uno de sus referentes) y sectores del peronismo. Lo acompañan, como candidatos a secretarios adjuntos, Silvana Scali y Martín Mayo, y, como secretario gremial, Juan Martín Mirada Rabbione.

Pablo Maciel, secretario general de la Cicop, va por la reelección redes

La Cicop (un sindicato surgido en 1988 que lleva esas siglas por su denominación originaria, Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincial) tiene dos listas en pugna en estas elecciones. A la nómina oficialista, se le enfrenta la denominada Pluricolor, identificada con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), que tiene como principales postulantes a Valeria Bonetto (secretaria general), María Laura Cano Kelly (secretaria general adjunta 1º), Raúl Laguna Bosch (secretario general 2º) y Mirtha Estela Jaime (secretaria gremial).

La oposición izquierdista en el gremio de los profesionales médicos bonaerenses le reprocha al oficialismo sindical su cercanía con Kicillof. “Hemos perdido 34% del poder adquisitivo del salario en estos cinco años”, critican desde la lista Pluricolor y señalan que los espacios políticos representados en el oficialismo están “todos integrados al Movimiento Derecho al Futuro, de Axel Kicillof”.

Desde el oficialismo de la Cicop contestan que el gremio, “para aprobar o rechazar una paritaria, tiene que hacer un congreso de delegados que pasan los mandatos de las asambleas de los hospitales” y que “ahí esta asegurada la independencia y la autonomía”. No obstante, destacan la gestión de Kicillof y apuntan contra el presidente Javier Milei. “El balance que venimos haciendo desde la conducción parte de este proceso, y es bueno en relación a la gestión provincial por los logros obtenidos, principalmente en los cuatro primeros años y ahora, en los últimos dos, con dificultades propias del contexto nacional, donde entendemos tenemos nuestro principal problema”, afirma una fuente de la lista 10 de Junio.

La otra elección gremial de peso en territorio bonaerense está en la rama educativa: es la del Suteba, que por primera vez en 20 años no estará conducido por Roberto Baradel, que anunció su salida de la jefatura sindical docente. La candidata de su espacio (la Lista Celeste-Violeta) es María Laura Torre, actual secretaria adjunta. En los primeros puestos de la lista figuran, además, las candidatas a secretarias generales adjuntas Mariana Cattaneo y Silvia Almazán.

María Laura Torre, la candidata del oficialismo en Suteba para tomar la posta de Baradel Suteba

Con más de 84.000 afiliados −según el padrón de las elecciones pasadas, en 2022−, el Suteba tendrá también una elección con oposición del Frente de Izquierda y cuestionamientos por el alineamiento del sindicato con el gobierno provincial.

El principal sindicato docente provincial solo hizo un paro durante los dos mandatos de Kicillof (el 2 de marzo pasado, al adherir a una medida de fuerza nacional de la Ctera), pero dirigió su convocatoria a Milei y no al gobernador. Baradel es uno de los firmantes del manifiesto de lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político de Kicillof.

La Lista Multicolor es la nómina opositora al espacio de Baradel. La encabeza María Elisa Salgado, del distrito de Tigre, como candidata a secretaria general. Está acompañada por las dirigentes Ana María Canullo y Angélica Guiot, como secretarias generales adjuntas, y Laura Champeau (candidata a secretaria gremial), en los primeros lugares de la lista. Este sector del Suteba realizó un paro docente el martes a nivel provincial, medida de fuerza que llevó a cabo en conjunto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En lo electoral, la Lista Multicolor muestra expectativas de conseguir buenos resultados en delegaciones como las de Tigre, Ensenada, La Plata y La Matanza.

El Suteba tendrá una tercera lista en la elección del 13 de mayo, la Azul y Blanca, con una nómina encabezada por Myriam Marinozzi (secretaria general) y Débora Procaccini (secretaria general adjunta). En la seccional La Matanza, esta lista conformó una coalición local con la Multicolor, el Frente Multicolor Azul y Blanca, en busca de volver a ganar el gremio en ese distrito.