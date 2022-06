La rotunda afirmación de Elisa Carrió: “Si votás a Javier Milei, votás a un genocida”

La Líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, rechazó este jueves toda posibilidad de que Juntos por el Cambio (JxC) pueda conformar una alianza con La Libertad Avanza, el espacio que encabeza el diputado Javier Milei, y fue aún por más: sostuvo que votar por el economista implicaría apoyar “a un genocida”. Asimismo, garantizó la unidad de la principal fuerza opositora y anticipó: “Se va a consolidar en marzo y después con otras alianzas”.

De visita por la provincia de Jujuy, Carrió brindó una entrevista a El Tribuno en la que habló sobre el futuro de JxC con miras a las presidenciales de 2023. En ese contexto, le preguntaron si el coqueteo con Milei del expresidente Mauricio Macri y de la titular de Pro, Patricia Bullrich, podría ocasionar la “ruptura” del espacio.

Frente a dicha consulta, la exdiputada respondió por la negativa: “No, no. Yo hablo con todos y quizá sea la que tiene relación más profunda con cada una de las facciones individualmente: con los radicales y con todos los de Pro, pero en serio. No hay ningún riesgo de ruptura, hay algunos chisporroteos pero nada grave”.

Tras ello, remató: “Juntos por el Cambio se va a consolidar en marzo y después con otras alianzas. Yo creo que con esto del tráfico de órganos, si votás a Milei, votás a un genocida”.

Los dichos de la líder de la CC aluden a la posición a favor de la venta de órganos que Milei expresó la semana pasada, cuando en el marco de una entrevista radial aseguró: “Es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo tiene que estar regulando el Estado. Hay estudios de Estados Unidos que [dicen que] si dejaras esos mercados libres funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas”.

Y se preguntó: “¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”.

A raíz de las declaraciones de Carrió, Milei tuitéo: “La casta está aterrada. Aquí tenés la típica reacción de la casta cuando viene alguien de afuera a romperles el kiosco”.

“Carácter inestable”

El cruce de hoy entre Milei y Carrió no fue el primero entre ambos. Poco tiempo atrás, el 26 de abril, protagonizaron un ida y vuelta público luego de que la exdiputada calificara al economista de “inestable” en una entrevista en LN+.

Durante la nota, la opositora se manifestó muy crítica respecto del legislador y lo definió como “un emergente” del cansancio, la bronca, y de la ausencia de formación de las generaciones jóvenes. “Es el mayor fracaso de la educación kirchnerista ideologizada”, aseveró.

A continuación, la exdiputada observó que “ha desaparecido la figura simbólica del padre” en las sociedades actuales y llamó a trabajar desde las instituciones en ese sentido. Opinó que esa figura debe permitir el deseo pero, al mismo tiempo, imponer límites. Para ella, el proyecto del legislador de La Libertad Avanza no cumple con esa premisa.

“Esa figura no puede ser Milei, por su inestabilidad. Él está tan indefenso como otros. Se nota que en su carácter es tan inestable como lo son quienes lo siguen”, amplió.

En respuesta, el economista declaró: “He visto pasar algunos de sus dichos y que alguien tan incoherente me diga incoherente ni me preocupa. La verdad es que Carrió abraza a todas las ideas que hundieron al país en la pobreza: es parte de la casta, alguien que nunca laburó, tiene su CUIL invicto y no ha podido construir nada en su carrera política”.