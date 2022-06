Primavera Sound 2022: cómo es por dentro el festival que llega a Buenos Aires

El Primavera Sound busca ser más que un festival, busca ser una experiencia completa. Y una con un eje claro: la música como prioridad principal. Durante las dos semanas que dura el Primavera Sound, Barcelona se convierte en una ciudad tomada por el evento.

Miles de personas de todas partes del mundo se reúnen para escuchar a sus artistas favoritos en el Parq del Forum, la sede principal, como también en los 14 recintos de toda la ciudad donde se realizan más de 200 conciertos.

Así son los shows en el Primavera Sound

Durante el primer fin de semana del Primavera Sound cerca de 80 mil personas por día recorrieron el enorme predio para ver a sus bandas y djs favoritos en alguno de los 14 escenarios que tiene el evento entre los que se destacan su escenario principal dividido en dos (como se pudo ver este año en el Quilmes Rock en Argentina), un escenario Boiler Room y el Cupra, un anfiteatro espectacular ideal para ver bandas sentado en las escaleras o abajo bien cerca de los parlantes. Además, contará por primera vez en la historia del festival con un escenario alimentado por energía solar.

El anfiteatro del escenario Cupra

El tamaño del predio es tal que para ir del escenario principal a uno alternativo hay que caminar unos 20 minutos. De hecho, una de las primeras cosas que llaman la atención del festival es que muchas personas eligen los monopatines eléctricos como principal vehículo dentro del lugar. No es raro encontrarse gente con sus bicis y monopatines pasando de escenario a escenario a toda velocidad para no perderse ni un tema de su artista favorito.

Público del Primaver Sound

Como en todo festival masivo no faltan los looks extravagantes ni los que van vestidos de superhéroes. A diferencia de otros festivales masivos que hay en la Argentina y en el resto del mundo, el Primavera Sound se caracteriza por ser sumamente cosmopolita con público de más de 100 países, según contaron desde la organización.

Alrededor de todo el predio se pueden encontrar varios puestos de venta de cerveza y una nueva versión del clásico cocacolero de recital: un vendedor con una mochila de cerveza en la espalda que permite recargar los vasos del público sin tener que salir de la zona del escenario. Además, hay una propuesta gastronómica muy variada que va desde comida fusión asiática, pizzas, hamburguesas y varias opciones veganas y aptas para celíacos para recargar energías entre show y show.

Gorillaz en el Primavera Sound

Más allá de la magnitud de su predio, el sello distintivo del Primavera Sound es su música, con un line up de más de 400 artistas de distintos géneros y más de 500 shows en total. Esta última edición, la número 20, tiene a Gorillaz, Dua Lipa, The Strokes, Lorde, Tyler The Creator, Tame Impala como bandas principales y sumó más a varios artistas argentinos como Bándalos Chinos, El mató a un policía motorizado, Duki, Cazzu y Nicki Nicole, entre sus filas.

El mató a un policía motorizado, uno de los artistas argentinos del festival

Este noviembre Buenos Aires tendrá su propia versión del festival con las actuaciones de Jack White, Arctic Monkeys, Travis Scott, Pixies, Bjork y varios artistas que comparten con la versión de Barcelona como Charlie XCX, Lorde, Interpol, Beach House, Viagra Boys y varios más.

Al igual que en su versión original, el evento tendrá varios shows en recintos más chicos y sus fechas principales en el Parque de los niños y en el Parque Olímpico, por lo que Buenos Aires promete convertirse en una nueva ciudad tomada por el Primavera.