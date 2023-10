escuchar

No tardó demasiado en llegar. En el primero bloque del debate presidencial 2023, dedicado a la “seguridad”, los dos candidatos que esperaban hacer la gran diferencia sobre ese plafón, Patricia Bullrich y Sergio Massa, se enredaron en un intercambio de alto voltaje , donde no faltaron acusaciones sobre vínculos con el narcotráfico y la corrupción.

La candidata de Juntos por el Cambio fue la primera en exponer. “Como ministra de Seguridad ustedes saben que yo los protegí y los llevo en el corazón”, arrancó, para apuntar de inmediato contra Massa y el kirchnerismo. “Nosotros sabemos a quién defender, ellos liberan presos y hoy les dan internet y celulares en las cárceles”, afirmó, y enfiló la mira hacia Javier Milei. “Milei quiere liberar las armas. ¿Y las armas liberadas saben dónde caen? En las manos de los narcotraficantes. A mí no me tiembla el pulso: voy a entrar a Rosario con todas las fuerzas”, completó, para empezar sí a desmenuzar sus propuestas y exponer sobre el caso del policía Luis Chocobar, presente en el salón.

Para cuando concluyó los cuatro candidatos habían pedido derecho a réplica. Myriam Bregman le enrostró que sus políticas fracasaron y la cuestionó por la intención de bajar la edad de imputabilidad. Sin mencionar a Bullrich ni pedirle una explicación, Juan Schiaretti planteó que tanto el kirchnerismo como Cambiemos no apoyaron a las provincias en la lucha contra el narcotráfico.

Entonces fue el turno de Milei: “Señora Bullrich, lamento que de la misma manera que en el debate anterior, usted mienta sobre las cosas que yo digo. Yo sé que ustedes tienen gente que deforma mis debates. Lo que decimos es que hay una ley de armas y lo que hay hacer es cumplirla, porque no puede ser que esté armados los delincuentes y los honesto, no”. Y continuó acusándola de buscar una “dictadura” por eliminar leyes por decreto. Bullrich sonrió, pero eligió no responderle.

Massa elevó un piso la tensión: “Yo creo que es muy importante que le contemos la verdad a la gente. Y los datos desmienten las mentiras. En 2019 se liberaron 16.000 presos en la Argentina. En 2020, se liberaron 9000. Con lo cual, quien debe explicar la liberación de presos es quien era ministra de Seguridad en ese entonces. Pero hay algo mucho más grave: ¿Quién eliminó los inhibidores de celulares en las cárceles de Santa Fe? En el año 2017, los eliminó la señora Patricia Bullrich”, afirmó, para exigirle a su rival que diga la verdad. Bullrich, de nuevo, eligió no responder.

Luego de Schiaretti, que no recibió réplicas de sus rivales, Massa comenzó su exposición en tres ejes. Recordó su gestión en Seguridad en Tigre, propuso crear un “FBI argentino” basado en Rosario contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas, y pidió explicaciones a la Justicia.

Bullrich buscó saltarle a la yugular. Y elevó el tono. “Massa, hace cuatro años que estás en el gobierno. No hablés de Tigre, es una vergüenza cuando hace cuatro años estás en el gobierno que aumentó el 70% de los homicidios en Rosario . Dejó liberados a los narcotráficos. Generó la peor crisis de seguridad en la Argentina”, arremetió, para redoblar la apuesta: ¿Tus números quién te los da, Insaurralde? No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos, delincuentes. Vos defendiste a [Claudio] Scapolan, un fiscal del narcotráfico. No hablés de seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo”, cerró, casi gritando, en alusión al magistrado de San Isidro removido este año en un juicio político.

Massa le contestó apelando nuevamente a Tigre. “Quiero contarles que Tigre se transformó en seis años en la ciudad más segura del conurbano. Y vinieron desde distintas ciudades del mundo a copiar el modelo que habíamos desarrollado”, le contestó. Y cuando parecía que esquivaba el bulto mayor, retrucó: “Yo no hablo de acusaciones falsas. Y respecto de Insaurralde: cometió un hecho gravísimo, le pedí la renuncia al cargo, le pedí la renuncia a la candidatura y no todos somos lo mismo, Patricia: vos nunca pediste la renuncia de [Gerardo] Milman ”, cerró, en alusión al diputado nacional y exjefe de campaña de Bullrich, al que el kirchnerismo vinculó con el ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Después de ese pico, Bullrich buscó sacarle el jugo al bloque de Seguridad con una réplica luego de la exposición del candidato de La Libertad Avanza. “Milei, mirá tu plataforma: artículo 15: desregulación de armas. A los papás y las mamás, les digo que si se liberan las armas, van a estar en manos de Los Monos”, le enrostró al libertario, en alusión a la banda de narcotraficantes rosarinos. Bullrich buscó un golpe de efecto más, cuando planteó la preocupación internacional en torno a la venta de órganos, uno de los fallidos más costosos para la campaña de Milei. “La venta de órganos es una de los delitos más codiciados”, afirmó, citando a Interpol.

Milei pidió derecho a réplica y volvió a plantear la idea de que la venta de órganos encuentra una explicación en virtud de la demanda y la oferta existentes. Pero terminó personalizando en su rival: “Señora Bullrich, no solo que vive aferrada a las mentiras que le dice su equipo de campaña. Está muy seteada, sueltesé un poquito”.

