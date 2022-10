La senadora K Juliana Di Tullio quiere a Mauricio Macri como candidato a presidente de Juntos por el Cambio para que enfrente a Cristina Kirchner

La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio se inmiscuyó este sábado en la interna opositora y consideró que Mauricio Macri debería ser quien represente a Juntos en las elecciones presidenciales de 2023. Luego de asegurar que le gustaría que Cristina Kirchner sea la candidata del Frente de Todos, la legisladora consideró que el expresidente es “el candidato de verdad” y que un escenario de disputa entre ambos ayudaría a la “convivencia democrática”.

En ese sentido, en diálogo con Radio 10, calificó a las demás figuras de la oposición que están anotadas en esa carrera, como Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, como sus “copias más berretas”. “Yo no le veo a Horacio lo que le ven todos, eso de ser un hombre un poco más conciliador. ¿Con quién es conciliador? Es conciliador con la casta, pero no es conciliador con los derechos de los trabajadores o de los pibes”, lanzó Di Tullio.

Juliana Di Tullio

En tanto, en referencia a la situación en el Frente de Todos, dijo que “no hay consenso sobre una sola figura”. Y tras señalar que las PASO son un instrumento con el que nunca simpatizó, reafirmó que su deseo es que sea la actual vicepresidenta quien se ponga al frente de la disputa electoral. “Si me preguntás por mí, y sí, la verdad que quiero que sea. ¿quién va a ser, si no?”, señaló para después enfatizar: “No quiero una fotocopia, no quiero algo que se parece, ¡quiero que sea Cristina!”.

Por su parte, Di Tullio aseguró que la convivencia política al interior del oficialismo se volvió “más armónica” desde la asunción de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Y volvió a cargar contra la figura de Martín Guzmán, a quien acusó de “mentiroso”. “Nos dijo que íbamos para un lado y terminamos yendo para el otro”, sostuvo la dirigente en alusión a las negociaciones del exministro con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El trabajito de Guzmán se convirtió en ley y ahora hay que cumplirla”, sintetizó la senadora para justificar el apoyo al trabajo realizado por el actual ministro Massa, quien refrendó a través de su reciente gira por los Estados Unidos el camino trazado por su antecesor en el cargo.

El mensaje de Macri

Ayer, en una entrevista con un medio español, el expresidente Mauricio Macri se refirió a las eventuales candidaturas presidenciales de Pro en 2023 y, en alusión a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que si no hay una “marcada diferencia” entre ellos en esa carrera, no va “a pedir el voto por uno”. “Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar”, sostuvo, para después aclarar: “Estoy bien donde estoy”.

“Creo en la sabiduría de la gente”, indicó Macri y tras ello agregó: “Los veo muy bien a los dos, veo una evolución permanente; el camino a ser presidente no es de un día para el otro, es un proceso en el que se va madurando, se va incorporando más visión, más conocimiento. Y tanto a ellos como a María Eugenia Vidal y a otros más del radicalismo los veo creciendo, aumentando su firmeza y su convicción en sus ideas”.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, reunió hoy a los equipos técnicos que elaboran propuestas para su posible candidatura presidencial en 2023 en el Yacht Club de Olivos, con la presencia del expresidente Mauricio Macri.

“No siento que necesite ni una revancha, ni una reivindicación, sé de la relación y el afecto que tengo de la gente pero creo que hoy yo tengo que batallar por las ideas y no por una cuestión individual”, añadió el expresidente tras ser consultado por una posible candidatura suya en 2023.

En ese sentido, Macri indicó que en la Argentina “no fracasan las personas, fracasan las ideas” y, tras predecir “20 años de crecimiento” para el país a partir del año que viene, insistió con la llegada del “fin del populismo”. “Ahora, cuando llegamos a unos niveles de pobreza que nunca nadie imaginó que la Argentina iba a tener, estamos entendiendo que esto no funciona más. Y ahí mismo es donde radica mi optimismo: la Argentina de Evita y Perón inventó el populismo pero va a ser la Argentina el primer país en quitarse el populismo de encima”, enfatizó.