La señora de Recoleta, el chofer de Uber y el imprentero infiel: quién es quién en el caso de los afiches

Los videos del día que se pegaron los afiches contra Cristina Kirchner fueron el punto de inicio de una investigación que tuvo como estrategia ir retrocediendo en la cadena de personas que intervinieron para llegar hasta los responsables de haber encargado los carteles. El último eslabón identificado por la Justicia es, hasta ahora, Nidia Melhem , de 61 años, en quien recaen por el momento las principales sospechas del juez Manuel De Campos , que ordenó allanarle su departamento, según supo LA NACION de fuentes judiciales.

Los investigadores creen que es probable que ella no haya actuado sola. Hay distintas miradas sobre su rol entre los funcionarios que trabajan en la causa. Algunos consideran que ella habría tenido móvil suficiente (no solo porque su padre murió de Covid y eso motivaría su enojo, también por otras pruebas que dicen tener en el expediente, pero no hacen públicas para no frustrar la investigación) mientras que otros creen que si bien ella “tuvo parte” en la maniobra, lo más verosímil es pensar que hubo alguien detrás. “En los afiches hay un código QR con un servidor que remite a una página armada para esto. Cuesta creer que todo lo haya armado ella. Ojo que la señora no sea un perejil ”, dijo a LA NACION una fuente que trabaja en la investigación.

El caso se investiga en paralelo en la justicia nacional de instrucción y la justicia de la Ciudad. El fiscal Leonel Gómez Barbella pidió que se concentre todo en Instrucción, con el argumento de que investiga un delito más grave (defraudación a Enrique Albistur, contra daño y hostigamiento), pero por el momento eso no está resuelto.

Melhem no fue encontrada por los investigadores cuando fueron a buscarla a su departamento de Recoleta, a diferencia del resto de los que intervinieron para que los carteles llegaran a las calles, que ya declararon. Los principales protagonistas de este caso, por el momento, son:

Darío y Christian Méndez. Son padre e hijo y fueron identificados como los que pegaron los carteles en las calles. Tanto ante la Policía como en la justicia de la Ciudad declararon que fueron contratados para la tarea por un imprentero llamado Francisco Serrano. Según dijeron, Serrano, que se reunió con Christian en un bar, les pagó 90.000 pesos. Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que en una de sus declaraciones, como testigo, Darío Méndez sugirió que el empresario Albistur, amigo del Presidente, podría haber estado detrás de la maniobra. Dos fuentes del caso relataron que Méndez se refirió a una supuesta relación entre Albistur y Serrano, pero no aportó pruebas.

Uno de los afiches con la cara de la vicepresidenta Cristina Kirchner, junto a insultos y acusaciones. Policía de la Ciudad

Enrique “Pepe” Albistur . Es el denunciante en la causa que se tramita en la justicia nacional. Albistur, que explota el negocio de la cartelería porteña, dijo que los afiches fueron pegados sin su consentimiento y que desprestigian su negocio, relataron fuente del caso. Más allá de la declaración de Méndez, en la Justicia dicen no tener elementos que vinculen a Albistur con la maniobra, más allá de su papel de presunta víctima.

. Es el presidente de Vía Graphic, la imprenta donde se hicieron los afiches contra Cristina Kirchner. Declaró como testigo el jueves pasado y dijo que tras una investigación interna supo que el empleado “infiel”, que había hecho los carteles sin que él lo supiera, había sido Serrano. Aportó elementos de prueba y videos de seguridad. Dijo que Serrano le había confesado quién le había pagado el trabajo. Francisco Serrano. Es una pieza clave en la causa. Es, según las pruebas reunidas hasta ahora, a quien se contrató para imprimir los carteles y quien acordó con los Méndez para que los pegaran. El miércoles pasado abandonó su trabajo en Vía Graphic, pero quedaron pen drives que hoy están en manos de la Justicia con información sobre este trabajo. Serrano tenía que presentarse a declarar ante el fiscal porteño Mauro Tereszko, que lleva adelante la otra investigación sobre los afiches, pero pidió hacerlo mañana.

Nidia Melhem