El flamante diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, interpeló a la vicepresidenta Victoria Villarruel luego de que la Oficina del Presidente publicara un comunicado en el que repudió de manera velada la decisión de la titular del Senado de convocar al recinto a legisladores para dar tratamiento al DNU.

“Fue una decisión política”, opinó Espert durante su paso por LN+. Insistió además en que Villarruel no tenía “obligación” de llamar a debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia en la Cámara Alta y esbozó dudas al ser consultado sobre si la vicepresidenta quiere desestabilizar al Gobierno. “No sé. Me genera dudas”, sentenció.

En diálogo con Luis Majul y Pablo Rossi, el exintegrante de Avanza Libertad empezó por poner bajo la lupa la determinación de la compañera de fórmula de Javier Milei de avanzar con la discusión del DNU 70/23: “La vicepresidenta no tenía obligación de convocar a la sesión de mañana por más que haya juntado las cinco firmas”.

Acto seguido, remarcó que “si eso hubiera ocurrido en la Cámara de Diputados, el reglamento sería diferente” y ejemplificó: “En la sesión especial por las jubilaciones que se cayó hoy porque no hubo quórum, el presidente Martín Menem no tenía alternativa a no convocar. Ese es un caso puntual”.

Para el también economista, Villarruel contaba con “otras alternativas”. “No sé por qué lo hizo. Habría que preguntarle a ella que piensa. Pero lo que si sé es que Alberto Fernández tuvo cientos de decretos sin tratar. ¿Y nosotros vamos a tratar este DNU que nos permite normalizar el mercado de alquileres, darle libertad a la gente para elegir su obra social, que declara delito penal al bloque de empresas? No entiendo”, dijo en clara contraposición con el accionar de la vice.

Fue tras aquellas intervenciones que Luis Novaresio, quien se encontraba en el estudio de LN+ en calidad de panelista, le preguntó: “¿Vos crees que Villarruel está intentado desestabilizar al Gobierno?”. La respuesta de Espert fue tajante en un principio. “No lo sé. A la luz de esto, me genera dudas”, admitió.

Instantes después sin embargo decidió aclarar: “Yo estaré cerca del Gobierno y del Presidente pero no soy parte del Poder Ejecutivo. Puedo no saber cosas”. Y dio por zanjada la discusión con una última salvedad: “Me pueden decir que Victoria Villarruel tenía obligación legal de convocar a la sesión. A la larga, parece que siempre hay un taparrabo jurídico. Pero políticamente, la decisión correcta hubiera sido no convocar a los legisladores al recinto”.

Una advertencia a los senadores que no apoyarán el DNU

Durante los últimos tramos de la entrevista, Espert consideró que la política -no dio nombres específicos- “está sintonizando un canal que la gente no entiende”. “¿Por qué hay desesperación de tratar un DNU que es bueno para la gente y los DNU de un delincuente y asesino como Alberto Fernández no?”, volvió a cuestionar.

Deslizó luego una advertencia hacia la oposición de cara a la sesión del jueves: “La gente que levante la mano mañana para voltear el Decreto de Necesidad y Urgencia que sepa que está volteando un DNU que ha provocado una recuperación del mercado de alquileres espectacular”. “Si se cae el DNU, políticamente es un golpe fuerte. Sería una pena porque ese DNU tiene cosas muy buenas para la gente. Esto va a traer consecuencias políticas obviamente”, anticipó.

Y cerró con un deseo: “En una situación como la actual, si esta jugada del liberalismo sale bien, acá el culerio que queda de la casta va a ser impresionante”.

