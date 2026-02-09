La sugestiva lista de deudores de Sur Finanzas que lleva a la AFA y a Santiago del Estero

Entre los deudores de Sur Finanzas, la financiera que es investigada por la Justicia, aparecen clubes, sociedades fantasma, personas humildes y empresas ligadas a la política. Algunas de ellas, en particular, conducen a la AFA y a sus dirigentes, pese a que estos nieguen relación con Ariel Vallejo, el dueño de la financiera bajo investigación.

Un camino sugestivo entre estos deudores lo abre la histórica empresa de gaseosas, Manaos. La sociedad anónima detrás de ella se encuentra dentro del listado de unas mil personas receptoras de créditos por parte de Sur Finanzas, según pudo constatar LA NACION.

De hecho, la sociedad Refres Now SA tomó una deuda por poco más de $12 millones y la canceló en marzo de 2025, cuatro meses antes de que suceda una importante expansión. En julio, Manaos confirmó la compra de Prodea, la dueña de las marcas Cunnington y Neuss, en una operación de unos US$74 millones.

Una de las plantas de Manaos, en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires captura

Uno de los accionistas de esa sociedad es Guillermo Raed. Ambas empresas están asociadas, por distintos motivos, a Santiago del Estero. Uno de los puntos de contacto clave es la empresa Secco. El dueño, Raed (accionista de Prodea), es actual vocal, exvicepresidente tercero de la AFA y presidente del Club Mitre de Santiago del Estero.

Raed no es un dirigente menor: formaba parte del núcleo de conducción que sostiene el poder real dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, donde el tesorero Pablo Toviggino insertó a dirigentes de su provincia natal, aunque se encuentra alejado de él hace un año, indicaron las fuentes consultadas.

Los desmontes

Manaos tiene historial en Santiago del Estero. Según las denuncias presentadas por organizaciones campesinas y ambientales en 2017, una serie de terrenos fueron escenario de desmontes, por aproximadamente 11.000 hectáreas de monte nativo, realizados en distintos períodos y en zonas cercanas a comunidades rurales. Las presentaciones apuntan a que se habrían llevado a cabo sin cumplir con la normativa ambiental vigente o mediante autorizaciones cuestionadas por parte de Manaos.

Los desmontes abarcan a Santiago del Estero y Chaco. Más de 30.000 hectáreas fueron afectadas, según Greenpeace

En esos trabajos se señala que los desmontes en Santiago del Estero forman parte de un proceso más amplio de expansión agroindustrial en la provincia, donde grandes extensiones de monte fueron transformadas en tierras productivas. En ese contexto, el nombre del empresario detrás de Manaos aparece asociado a la titularidad o explotación de campos involucrados en esos conflictos.

Las empresas ligadas a Toviggino y a la mansión de Pilar que está siendo investigada por la Justicia fueron, a su vez, denunciadas por usurpación y desmontes en zonas de Santiago del Estero, como la Colonia Fiscal Sobrantes del Desierto.

Un detalle: la empresa detrás de Manaos y receptora del crédito de Sur Finanzas declaró domicilios en zonas rurales o lotes ubicados en áreas despobladas de la provincia, direcciones que coinciden con los territorios señalados en las denuncias por desmontes.

Allanamiento en unas oficinas de Sur Finanzas Camila Godoy

Los registros muestran la creación de múltiples sociedades y cambios de titularidad, un esquema que es objeto de revisión en investigaciones fiscales, por parte de la Justicia, y administrativas, desde el Estado.

Los domicilios asociados son: “Lotes 4 Y 7 0 - Uturunco, Santiago del Estero”, “Lotes 1-A 1-D 3-A 1-C -B 0 - Otumpa, Santiago del Estero”, “Lote A1 0 - Otumpa, Santiago del Estero”, “Lote 11 1 - Uturunco, Santiago del Estero”, “Lote F 1 - Uturunco, Santiago del Estero”, “Lote A1 1 - Otumpa, Santiago del Estero”, “Lote A1 2 - Otumpa, Santiago del Estero”, “Lote A1 3 - Otumpa, Santiago del Estero”, “Lote A1 4 - Otumpa, Santiago del Estero”, “Lote A1 5 - Otumpa, Santiago del Estero”, “Lote A1 6 - Otumpa, Santiago del Estero”, “Lote A1 7 - Otumpa, Santiago del Estero”, “El Paray 0 Piso:0 Dpto:0 - Otumpa, Santiago del Estero”.

Unos meses después, en 2025, la Justicia citó a indagatoria a Orlando Canido, dueño de Manaos, por una presunta evasión impositiva de $1000 millones, a raíz de una denuncia hecha por la ARCA nacional. La decisión provino del Juzgado Federal 3 de Morón, cuyo titular es Juan Manuel Culotta, por los cargos de evasión agravada en concepto de Ganancias, IVA e Impuestos Internos.