Moretti habló sobre el dinero recibido de Sur Finanzas y defendió a “Chiqui” Tapia: “Se portó muy bien con San Lorenzo”

El expresidente de San Lorenzo Marcelo Moretti se refirió a los préstamos millonarios que recibió el club de la financiera Sur Finanzas de Ariel Vallejo, investigada en las causas por corrupción que alcanzan a la cúpula de la AFA, y aseguró que Claudio “Chiqui” Tapia se “portó muy bien con San Lorenzo” y que no le “constan” las supuestas actividades ilícitas del titular del fútbol argentino.

Entrevistado el miércoles por la noche por el periodista Luis Majul en la pantalla de LN+, Moretti sostuvo que encontró al club “prácticamente destruido” al asumir y sin la posibilidad de pedir préstamos a bancos o entidades financieras. Por esa razón, cuando se presentó la oportunidad de recibir dinero de Sur Finanzas, lo aceptaron porque era un “sponsor oficial de la Liga Profesional”.

“Cuando San Lorenzo no tenía crédito, tuvo que acudir a estas financieras o préstamos de empresarios. Estaba en nivel crediticio cinco, no podía tener préstamo de ningún banco y tuvimos que recurrir a prestamistas con intereses lógicos”, explicó y aclaró: “Cada dinero que entra en mi gestión tuvo su correspondiente trazabilidad”.

Según documentos que obtuvo LA NACION, el club de Boedo recibió más de $1900 millones de Sur Finanzas. En ese sentido, insistió: “Ariel Vallejo era un sponsor de la Liga Profesional. Cuando asumimos tuvimos que poner US$7.000.000 para que el club estuviera medianamente operativo. San Lorenzo no podía comprar a ningún jugador, no tenía dinero. Perdía mil millones de pesos todos los días. Bajamos eso a 400 millones y pagamos pasivos de la gestión anterior”.

Moretti con el titular de Su Finanzas, Ariel Vallejo, cercano de Claudio Tapua

No obstante, consultado sobre su relación con Tapia y las causas de corrupción que investiga la Justicia, Moretti respondió: “Mientras fui presidente de San Lorenzo, fui defensor de la AFA y de Claudio Tapia porque se ha portado muy bien con el club y entendió cómo estaba (...) Pero no lo defiendo (...) Si la Justicia declara culpable a cualquier persona, tiene que ser respetada la sentencia judicial”.

Específicamente, Majul le preguntó sobre las causa de corrupción que salpican a Tapia. “No me consta eso”, expresó Moretti y agregó: “Desconozco las cuestiones técnicas de la AFA”. “¿Todo lo que dicen los diarios es verdad, no hay campañas contra las personas? La única verdad es la que dictamina la Justicia", esgrimió.

En ese sentido, planteó que Tapia cuanta con legitimidad para ser el titular del fútbol argentino dado que fue electo en asamblea “prácticamente por unanimidad”. “Si no se prestaron los balances, hay que ir a la Justicia”, indicó sobre la falta de transparencia en los ingresos de la AFA y de los desvíos de dinero a empresas como Sur Finanzas.

En diciembre de 2025 Moretti fue procesado por recibir plata de una empresaria para fichar a su hijo en las inferiores de San Lorenzo Captura de video

Esta semana la Sala B de la Cámara Civil confirmó el fallo que había sentenciado el Juzgado Civil N°51 y terminó por rechazar la apelación por la que Moretti pretendía anular la acefalía decretada por la Comisión Directiva el pasado 16 diciembre de 2025 donde se lo removió de su cargo como presidente.

Aquel día, obligado por la Justicia, Moretti convocó al encuentro de la Comisión Directiva donde se decidió a Sergio Constantino como nuevo presidente hasta que se ejecuten nuevas elecciones en mayo. En diálogo con LN+ aseguró no estar procesado y se mostró optimista sobre volver a tomar las riendas del club próximamente.