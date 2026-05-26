El financista Ariel Vallejo habló antes de declarar ante la Justicia: “No me detengo en traiciones”

Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, declarará esta mañana ante el juez federal Luis Armella por la causa en la que está acusado de liderar una asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes que integran esa entidad. La declaración estaba prevista para las 10, pero se postergó para las 11:30 horas.

El financista había sido citado para el 5 de mayo pero sus abogados le recomendaron que no se presentara porque había varias apelaciones pendientes. Ese día, la fiscal Cecilia Incardona llegó a pedir su detención. El juez Armella se negó a detener y pospuso la indagatoria para hoy.

El financista vinculado al "Chiqui" Tapia se presentó ante la Justicia Ricardo Pristupluk

En la previa de su declaración, Vallejo hizo un posteo en sus redes sociales en el que volvió a hablar de “traidores”, la misma palabra que utilizó cuando LA NACION reveló las primeras investigaciones en su contra: “En este camino entendí que las circunstancias muestran las verdaderas prioridades de cada uno. No me detengo en traiciones ni en quienes eligieron otro rumbo”. Y agregó: “Sigo enfocado en mi trabajo, en mis proyectos y en la gente que sí estuvo a la altura. El tiempo siempre pone a cada uno en su lugar, y yo me quedo tranquilo sabiendo que siempre actué de frente, con honestidad y convicción”.

Sin dar nombres, apunta a personas de su confianza que lo habrían traicionado en este proceso que lo obligó a cerrar todas sus sucursales.

Según pudo saber este medio, Vallejo presentará un escrito pero también podría contestar preguntas. “Me declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen en la presente causa, rechazando enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”, arranca la presentación a la que tuvo acceso LA NACION.

Ariel Vallejo y Claudio Chiqui Tapia

En los últimos meses, Vallejo acumuló denuncias en varios juzgados y tiene planteos y apelaciones en varias instancias. Por ese motivo, la estrategia de la defensa apunta a demorar una definición. “En relación con los hechos calificados como retención indebida e intermediación financiera, mi defensa técnica ha articulado un planteo de nulidad que se encuentra pendiente de resolución. Por tal motivo, y a fin de no afectar la estrategia defensiva ni anticipar manifestaciones que podrían tornarse abstractas según el resultado de aquella incidencia, me reservo formular las aclaraciones pertinentes una vez resuelto el referido planteo, si así correspondiere”, explica el escrito que le prepararon sus abogados.

De acuerdo al desarrollo de la indagatoria, Vallejo contestará preguntas del juez y de la fiscal.

Vallejo está acusado de una serie de maniobras en perjuicio de los clubes como el descuento de cheques, la suscripción de mutuos, y contratos de sponsoreo supuestamente simulados, que les habrían generado ganancias ilegales a sus empresas. En la causa se menciona al club Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur, y el Club Atlético Temperley, entre otros.

En el caso de Argentinos Juniors, la fiscal Incardona destacó al momento de pedir la indagatoria que Sur Finanzas le cobró al club una comisión de $200 millones para cambiar cheques por un total de $600 millones, es decir, una quita del 33,3%. “Sur Finanzas solo le transfirió $400.000.000, absorbiendo una diferencia de $200.000.000 (una quita inmediata del 33.33%) justificada bajo un CFT encubierto del 100%. A su vez, tomó un préstamo de $200.000.000 a devolver en 10 cuotas, donde la financiera le debitaba mensualmente $10.000.000 bajo el concepto ficticio de “Comisión por préstamo otorgado”, explicó la fiscal.

Sobre ese punto, la defensa del financista, a cargo de Mauricio D’Alessandro, decidió esperar a que declaren el resto de los imputados. “Me reservo prestar declaración sobre este punto luego de que declaren quienes son sindicados -en principio- como autores del hecho, oportunidad en la cual evaluaré la necesidad de ampliar mi descargo”, dice el escrito que dejó Vallejo en el juzgado federal de Lomas de Zamora.

Allanamiento en oficinas de Sur Finanzas en galería Suipacha Camila Godoy

Además de Vallejo, en esta causa están citados a indagatoria la madre del financista, Graciela Beatriz Vallejo, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, y a dos personas de su extrema confianza como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.

El listado también incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la ex suegra de Vallejo), y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.

Además del vínculo con los clubes, en el expediente se investigan presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos, con operaciones sospechadas por más de 818.000 millones de pesos a través de la plataforma “Sur Finanzas PSP”. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas, y “sujetos no categorizados”.

Entre otros bienes, se investiga la compra de una Ferrari California, que se inscribió a nombre de Cluster Palace Beach, la sociedad que Vallejo había creado para abrir un parador en la Costa. Ese auto, que en el mercado local puede llegar a costar hasta 350.000 dólares, solía estar estacionado en la puerta de la sede central de Sur Finanzas. El resto de los autos de lujo fueron puestos a nombre de familiares cercanos. Hasta hace poco tiempo, según los registros oficiales, la madre de Vallejo fue “propietaria” de un Porsche Macan (2023), un Porsche 718 Boxster (2019), un BMW X2 20I (2019), y un BMW X4 20I (2018).

La Ferrari California estacionada en la puerta de la oficina de Vallejo.

Armella también le imputó a Vallejo la retención indebida de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales de los empleados de Sur Finanzas en los períodos 6/2024, 7/2024, 9/2024, 11/2024, 12/2024, 7/2025 y 11/2025, por un total de $46.511.222,65. Se trata del mismo delito por el cual procesaron a Tapia y Pablo Toviggino.