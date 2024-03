Escuchar

A menos de 24 horas de realizarse el paro del personal docente y no docente de las universidades públicas, en reclamo de una mejora salarial por parte del Ejecutivo, que otorgó en febrero una actualización del 16%, la UBA anunció que permanecerá cerrada este jueves al no poder garantizar el “funcionamiento mínimo” de sus distintas sedes. Frente a la medida gremial, el Gobierno adelantó a LA NACION que el Ministerio de Capital Humano confirmó con la cartera de Hacienda un aumento del 70% del presupuesto para gastos de funcionamiento de los establecimientos. Sin embargo, desde el sector sindical y educativo apuntan que la principal demanda de mañana es otra: actualizar la paritaria y recomponer los sueldos.

La medida de fuerza de este jueves será llevada adelante por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que nuclea a las siete federaciones y organizaciones gremiales Fedun, Fagdut, Conadu, Conadu Histórica, Ctera, UD y Fatun.

“El reclamo de mañana es principalmente salarial, porque vemos que perdimos el 50% del poder adquisitivo de nuestro salario desde que Milei es Presidente. Después, obviamente, somos solidarios con los rectores que están pidiendo por el presupuesto para las universidades, entendiendo que debe tener un ajuste por inflación que les permita funcionar normalmente. También somos solidarios con las universidades que han sido cerradas”, detalló a LA NACION el secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, al mencionar los principales motivos del paro general de este jueves.

Negociación paritaria

En relación a la discusión paritaria, Ricci explicó que la última reunión con el Gobierno tuvo lugar a mediados de febrero y en ella el Gobierno concedió un 16% de aumento a los salarios de docentes y no docentes de febrero.

“Nosotros teníamos firmado con el gobierno anterior un incremento de 10 puntos de incremento para el mes de febrero, por la paritaria del año pasado. A eso, el Gobierno le sumó 6 puntos, por lo que terminó pagando un incremento del 16% en febrero”, señaló Ricci al destacar que durante el encuentro no hubo acuerdo, por lo que se pasó a un cuarto intermedio. “Ahora, extraoficialmente estamos hablando que nos citarían para la semana próxima y habría un nuevo incremento del 12% por sobre ese 16%″, indicó el gremialista al anticipar su rechazo ante la eventual oferta.

“Lo vamos a rechazar porque sigue estando por debajo de la inflación que marcó en febrero un 13%, con lo cual seguimos perdiendo frente a la inflación, y lo que queremos es recuperar lo perdido hasta el momento”, completó el dirigente sindical.

La UBA

Según pudo saber LA NACION, si bien no hay una adhesión explícita por parte de UBA al paro de mañana, fuentes allegadas a la universidad aclararon que las sedes no abrirán sus puertas ya que, según anticiparon, el apoyo del personal no docente por el cual se garantiza el correcto funcionamiento de los distintos establecimientos, será masivo.

“Si bien la UBA no se suma explícitamente al reclamo sindical, entiende la necesidad de mejorar la oferta salarial”, explicaron fuentes cercanas a la UBA. “Lo que sí hay un debate interno de si no se fue demasiado pronto al paro”, admitieron.

“Paralelamente la UBA viene reclamando la actualización de los presupuestos de los gastos corrientes. Lo que nos depositan es lo mismo que en 2023″, manifestaron desde la entidad en relación al desfasaje correspondiente a una inflación interanual del 267%.

Sobre este último punto, fuentes allegadas a la secretaría de Educación anticiparon a LA NACION un inminente anuncio por parte del Gobierno. “ Frente a la medida de los gremios universitarios por el supuesto ajuste de presupuesto, Capital Humano confirmó con Hacienda un aumento del 70% del presupuesto para gastos de funcionamiento de las Universidades”, anunciaron.

Por otro lado, las mismas fuentes desestimaron un paro general de fuerte impacto. “Tenemos que tener en cuenta que esta medida de fuerza se toma cuando no se han iniciado las clases en los claustros, por lo que entendemos que no tendrá mayor efecto sobre los estudiantes”, plantearon.

Presupuesto

Fuentes del ámbito educativo explicaron a este medio que el presupuesto universitario corre por tres carriles distintos. Dos es ellos “van de la mano” y son los salarios de docentes y no docentes y los gastos corrientes.

“En la mayoría de las universidades, el salario de esos dos se lleva entre el 85 y el 90% del presupuesto, mientras que los gastos corrientes que son luz, gas, mantenimiento de ascensores, abonos, papel, lápiz, resmas, entre otros, se llevan entre un 10% y un 15% del presupuesto”, indicaron desde el sector. Y tras ello agregaron: “Después está esta tercera vía, que es discrecional, ya que si bien está en el presupuesto lo decide en general el Ejecutivo Nacional. Puede ser para grandes obras, programas especiales, para becas, etc”.

Al ser consultados por el eventual anuncio del Gobierno, desde la UBA aclararon que al momento no hubo comunicación formal por parte del Ejecutivo, si bien fuentes de la universidad deslizaron que sería un aumento muy por debajo de la inflación a destinar en un presupuesto que se mantuvo congelado por un año.