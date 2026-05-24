La Universidad Austral desmintió haber elaborado el mapa de crecimiento provincial con errores que compartieron Milei y un asesor de Caputo

La Universidad Austral desmintió este domingo haber elaborado el mapa con errores que el presidente Javier Milei compartió en varias oportunidades para celebrar el crecimiento por provincias de de la Argentina y remarcar que la provincia de Buenos Aires era la única cuya economía se había achicado.

El posteo del IAE en X

“El mapa de crecimiento económico provincial que circula en redes sociales y que cita como fuente ‘IAE – Informe Económico Mensual marzo 2026’ no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes“, aseguró el IAE Business School.

Ni Milei ni Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, se dieron cuenta de que el mapa tenía errores. No solamente las provincias están desproporcionadas en sus dimensiones, sino que a algunas les faltan partes (por ejemplo a Santa Fe, que no tiene el taco de la bota) y por si eso fuera poco faltan territorios: Tucumán desaparece por completo, absorbida por Salta, y tampoco se muestran las Islas Malvinas.

El mapa sin Tucumán que compartió Milei Captura

El gráfico que el Presidente compartió con sus seguidores se titula Mapa del crecimiento de Argentina, según dice con datos de marzo de 2026, respecto de la variación interanual estimada de la actividad económica por provincia, y cita como fuente al Informe Económico Mensual del IAE Business School, que salió a desmentir ser responsable del mapa.