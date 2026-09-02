Lacunza apuntó contra el rumbo del Gobierno y dijo que tiene el apoyo de Macri para postularse

El exministro de Economía Hernán Lacunza criticó la gestión libertaria y confirmó su intención de competir como precandidato presidencial para ofrecer una “alternativa de centro”. El dirigente también afirmó que el expresidente Mauricio Macri le renovó su respaldo y le aconsejó “que avanzara” en ese camino.

El economista cuestionó el rumbo del oficialismo al advertir que la inflación bajó, pero “la inversión, el empleo y los salarios siguen sin recuperarse”. Reconoció así que se contuvo el índice de precios, aunque remarcó distintos límites del esquema actual.

“La inflación bajó de 200% a 30% anual, está alrededor del 10% de lo que era, pero sigue siendo seis veces la internacional. Lo que no está sucediendo es que aumenten la inversión, el empleo y el salario. El carrito del supermercado es más predecible, pero el bolsillo está más flaco”, dijo en diálogo con Radio Mitre Mendoza.

Hernán Lacunza busca posicionarse para competir en las próximas elecciones Santiago Filipuzzi

El economista también rechazó lo que percibe como una marcada división política entre el oficialismo y la oposición, al considerar que la polarización “solo favorece a los dirigentes que habitan en los polos, no a la gente”.

“La gente se ha cansado de los gritos. No es todo Boca o River, hay espacio para otras propuestas. Los países que progresan son los que se mueven en una agenda de centro”, reforzó, al tiempo que coincidió con la postura del dirigente radical Ernesto Sanz para consolidar un frente con gobernadores.

Durante su visita a Mendoza, donde mantuvo encuentros con productores locales para interiorizarse sobre la situación de la provincia, se refirió también a su vínculo con el gobernador local, Alfredo Cornejo.

Hernán Lacunza: "Me gustaría ser candidato a presidente por el Pro"

Lacunza destacó así que mantiene un diálogo fluido y afinidad ideológica con el mandatario desde la época en que ambos compartieron funciones, aunque aclaró: “Prefiero no hablar por otros, sino responder a mis propias decisiones”.

Por otro lado, el dirigente de Pro reveló que mantuvo una conversación con el expresidente Mauricio Macri. “Su respuesta fue que avanzara, que hacía falta una nueva posición y que él me iba a respaldar”, señaló al respecto.

En la misma línea, indicó que también dialogó con María Eugenia Vidal —exgobernadora de la provincia de Buenos Aires— y “una decena de referentes” para articular una propuesta consensuada. “No tienen sentido los proyectos individuales; no es que me levanté un día, dije: ‘voy a ser presidente’ y lo comuniqué en los medios”.

“La intención es que sea un coro: no una voz aislada, sino varias voces consensuadas”, remarcó al describir el proyecto que le gustaría construir. “Mi precandidatura no depende de una foto o de una reunión, sino del interés de la sociedad”, concluyó.