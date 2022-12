Lago Escondido: Alberto Fernández aseguró que los chats no salieron de un hackeo hecho por el Estado y habló del rol de su exasesor Julián Leunda

escuchar

Tras una cadena nacional en la que pidió que se investigue el viaje de funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, jueces y miembros del Grupo Clarín a Lago Escondido, Alberto Fernández habló este domingo y, en medio de versiones que emanan desde Juntos por el Cambio y que hablan de una “operación del kirchnerismo”, el Presidente negó que los chats filtrados provengan de un hackeo hecho por alguna institución del Estado. En esas supuestas conversaciones, los protagonistas del vuelo al sur intentarían borrar evidencia para que no se confirmara públicamente. Asimismo, el mandatario se refirió al rol de quien era su jefe de asesores, Julián Leunda, quien renunció luego de ser mencionado en esos intercambios telefónicos.

Ante la decisión de los funcionarios y dirigentes -sobre todo de Pro- de denunciar a la terminal K del Gobierno por estos chats filtrados y de abroquelarse en defensa del ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, quien llegó junto a magistrados y referentes de Clarín a la estancia de Joe Lewis, el Presidente descartó una participación de instituciones estatales en el origen de los mensajes.

“Yo garantizo que lo que pasó no es el resultado del hackeo de una institución del Estado nacional”, aseveró el Presidente en el diario Perfil y siguió: “Me comprometí a terminar con los sótanos de la democracia, saqué a todos los espías de los tribunales, prohibí que haya inteligencia interna. Si usted lee hoy los informes de la AFI, me hablan de Rusia y Ucrania, de los conflictos en la Unión Europea, de conflictos que hay en el mundo. Nadie me habla de lo que hace usted u otro periodista o un opositor. No usé nunca a un organismo, nunca usé a la AFIP para presionar a alguien que me criticara. Nunca lo hice y no lo voy a hacer”.

Dijo también “lamentar mucho” lo que pasó con Leunda, quien aparece nombrado en esas supuestas conversaciones. El exasesor es mencionado en un mensaje atribuido al directivo de Clarín Pablo Casey, quien transmitió al resto del grupo que Leunda le habría asegurado que el canal C5N no cubriría el viaje, revelado por Página 12.

“Julián Leunda cometió un error”

El Presidente aseguró que, con eso que leyó, consideró que Leunda, pese a ser su asesor, todavía no estaba desligado de su rol como director de Relaciones Institucionales de C5N, cargo que tuvo antes de desembarcar en la Casa Rosada.

“Lamento mucho lo que pasó con Julián, es un hombre joven que creo que tiene futuro y además le sigo guardando afecto. Pero cayó en una trampa que le tendieron, en el sentido de que efectivamente lo llamaron para pedirle una ayuda y no midió las consecuencias ni el lugar donde estaba parado: ya no era más el gerente de Relaciones Institucionales, era el jefe de asesores mío y cometió un error”, aseveró Fernández.

Sin embargo ponderó que el ahora exfuncionario haya presentado la renuncia sin que él se la pidiera, el martes pasado. “Él lo vio como lo veo yo y eso me da cierta tranquilidad”, aseguró el Presidente. En su carta de dimisión, Leunda agradeció la confianza del mandatario en sus tres años de gestión. “Ha sido un honor haber formado parte del gobierno que usted encabeza”, le dijo a Fernández.

En medio de las críticas que recibió por apelar a una cadena nacional con eje en mensajes cuya veracidad y origen no fueron constatados, Fernández puntualizó en el viaje y no en esas conversaciones. Incluso reveló cómo fue que decidió distribuir su alocución en todas las emisoras de radio y televisión.

“El día domingo, cuando vi la nota de Horacio Verbitsky [sobre la filtración], inmediatamente me senté a escribir el discurso que después di. La duda que tenía era cómo transmitirlo porque, como al día siguiente iba a estar la sentencia de Cristina, no sabía cómo iba a ser usado”, comentó el Presidente en relación con la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que finalmente condenó a la vice a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, aunque esa medida no está firme por ser de primera instancia.

Alberto Fernández, cuando dio la cadena nacional Presidencia

“Lo que me determinó a hacer la cadena nacional es ver el lunes a la mañana que ningún medio hablaba del tema. No es que no hablaban de los chats, no hablaban del viaje. En mi discurso no hablé de los chats, hablé del viaje; y eso sí me llamó poderosamente la atención. Ninguno de los diarios de papel hablaba del viaje”, indicó y justificó su mensaje: “Había una suerte de pacto de la omertá de no hablar. Dije: ‘¿Cómo rompo esto?’. Y la única forma de romperlo era hacer una cadena nacional, por eso la hice”.

Asimismo, respondió a las sospechas del kirchnerismo sobre supuestos vínculos de él con el Grupo Clarín. “En los años de Cristina jamás vi a Héctor Magnetto, esa es la realidad, lo vi cuando gané la elección. Nunca lo había visto, pero construyeron una imagen”, dijo.

En tanto, ahondó sobre el juez federal Julián Ercolini -exayudante de cátedra suyo en la Facultad de Derecho- y D’Alessandro, que viajaron a Lago Escondido. “No reconozco a este Ercolini. Incluso en la Universidad de Buenos Aires (UBA) se deberían plantear seriamente seguir teniéndolo como docente. Este Ercolini no hace justicia, hace otra cosa”, expresó sobre el primero. “Y quiero ser franco, también conozco a Marcelo D’Alessandro y siempre he tenido un muy buen trato con él. No entiendo qué hacía ahí. No entiendo qué hacían esos jueces ahí. No entiendo cómo mancillan a la Justicia haciendo lo que hacen. Me parece de una gravedad tan grande lo que ha pasado, porque lo que uno ve es el desparpajo, la impunidad de cómo se mueven, de cómo compran voluntades”, sostuvo el Presidente.

En la extensa entrevista también planteó duros cuestionamientos para la Justicia y dijo que la Corte Suprema es “absolutamente servil a la oposición”. Convencido de que es necesaria una reforma judicial, se quejó de que el proyecto que envió al Congreso quedó trabado en la Cámara de Diputados. “La que se beneficia con estos jueces es la gente de Cambiemos, no los quieren tocar. Esta Justicia le sirve a Cambiemos”, aseveró.

Insistió con que Daniel Rafecas es “el mejor hombre” para ser procurador y comentó que “nadie supo explicarle” por qué el Senado -comandado por Cristina Kirchner- no trató el pliego. Pidió además a aquellos que “declaman discursivamente” quejas al Poder Judicial que “hagan algo” para que funcione mejor y clamó por “movilizaciones pacíficas” en caso de que haya protestas por la condena a la vicepresidenta. “Si lo que reclaman es que la Justicia funcione de otro modo en la Argentina, voy a ser el primer militante en caminar en esa marcha”, acotó.

“Si tenemos diferencias con Cristina es porque precisamente no soy un Chirolita”

Por otro lado, el Presidente se refirió a cómo está su vínculo con Cristina Kirchner y en todo momento buscó mostrar autonomía en su accionar frente al Ejecutivo. “Debe ser que no tomo las decisiones que Cristina quiere y es muy posible que eso genere algún grado de distanciamiento”, admitió. “Si tenemos diferencias con Cristina es porque precisamente no soy un Chirolita”, dijo también, aunque agregó: “Cristina nunca quiso hacer un títere de mí”. Marcó incluso que este gobierno “es también el gobierno de Cristina”

“Cristina nunca quiso hacer un títere de mí”, dijo Alberto Fernández

Mientras, entendió como “prematuro” que la vicepresidenta haya dicho que no competirá para ningún cargo en 2023, pese a que aseguró “respetar mucho” la decisión de la exmandataria. “Lo que Cristina está diciéndole a la Justicia es: ‘No voy a buscar fueros, sepan que no tengo miedo a que alguno de ustedes intente meterme presa’. Ese coraje y esa valentía los pongo de relieve, y les doy un enorme valor. Pero Cristina es muy importante en el Frente de Todos”, indicó Fernández y continuó: “El mensaje es: ‘Voy a asumir como ciudadana simple, como soldado raso, las consecuencias de los disparates jurídicos que ustedes causan’”.

“Quiero buscar el candidato que nos garantice el triunfo. Si ese soy yo, seré yo; y si no, será otro”

En otro tono al que supo mostrar en su momento con respecto a ir por la reelección en 2023, el Presidente indicó: “Lo que quiero es buscar el candidato que nos garantice el triunfo. Si ese soy yo, seré yo; y si no, será otro”.

Así se mostró abierto a no competir en caso de que haya un postulante con mayor aceptación pública. En cuanto al tema eleccionario también dijo que le gustaría acercar los plazos entre la elección general y la toma de posesión.

“Los dólares los necesitamos para la producción, antes que para el placer y el ahorro”

Seguro de que los empresarios no votan al peronismo “por un problema de clase”, el jefe de Estado dijo que desde el Ejecutivo trabajan para unificar el mercado cambiario y reveló que le es “fácil” trabajar con el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Ayuda mucho que los argentinos entiendan que los dólares los necesitamos para traer insumos y seguir aumentando la producción y el trabajo en la Argentina, antes que para el placer, para la distracción y para el ahorro”, planteó.

