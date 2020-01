Entrevista a Diego Lagomarsino en LN+ 23:40

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2020 • 19:52

Diego Lagomarsino, técnico informático procesado en la causa donde se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, habló en Noticia y Media, el programa de LN+ , y dijo que "el último peritaje es un delirio". Se refiere al peritaje que hizo Gendarmería y que utilizó la Justicia para determinar que Nisman fue asesinado y Lagomarsino fue partícipe necesario.

"No sabemos si lo mataron, quién lo mató, y quién fue parte de ese plan. Pero, ¿quién sería tan idiota de dar un arma a un plan para matar a alguien cuando esa arma estaba registrada a su nombre? ¿Qué me tienen que haber dado para yo cagarme la vida de esta manera?", detalló Lagomarsino para justificar su adjetivo de "delirio". "Siento que Alberto me engañó para obtener un arma", agregó.

Ante la pregunta de si considera que él fue parte de un engranaje que lo supera y que no llegó a ver, Lagomarsino sostuvo: "Lo pensé, pero Nisman estaría involucrado porque él me pide el arma. Si yo no tuviera un Alberto que me la pide, ahí podría estar de acuerdo con vos".