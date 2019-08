El periodista habló de su relación con la cocaína, sus polémicas, su trabajo como capocómico y su relación con Clarín y Susana Giménez Crédito: Captura

La extensa entrevista a Jorge Lanata realizada para el programa Hablemos de Otra cosa, de LN+, conducido por Pablo Sirvén, dejó muchos momentos y definiciones interesantes sobre la vida del periodista y escritor, que no esquivó hablar de ningún tema. Su relación con las drogas, sus peleas mediáticas, su incursión en la revista porteña, su bronca con el kirchnerismo por el Fútbol para Todos y otras cuestiones de su biografía fueron algunas de las perlas que dejó el conductor de PPT en su charla con Sirvén.

"No tengo personalidad de porro"

"¿Qué te dieron y qué te quitaron las drogas?", fue la pregunta de Sirvén para que Lanata se explaye en relación a su experiencia en el tema. "Cuando era chico tomaba anfetaminas, pero nunca fumé porro, nunca me enganché, no tengo personalidad de porro -expresó el periodista-. En los 90, como era la década de la productividad, estuve de acuerdo con la década y tomé cocaína 10 años".

En cuanto a la manera en que abandonó este hábito, Lanata relató: "Te tiene que caer la ficha para dejar. Un día dije 'basta, se acabó'. Si me preguntás qué me dejó de bueno, te digo nada. Nada".

Al expresar el porqué de que las personas caen en el consumo, el periodista expresó: "la gente se droga porque le duele el mundo. Una manera de acolcharse es drogarse, que duela menos. Uno se droga por débil. Hay muchas cosas horribles, cosas injustas. Te encontrás con cosas difíciles, pero hay que enfrentarlas. A mí me sigue doliendo el mundo".

Sus polémicas en la TV

En un fragmento de Hablemos de otra cosa, Lanata fue invitado a mirar algunos de los cruces que tuvo con otros personajes en la televisión, en un momento "pregrieta", según lo que dijo Sirvén.

En las imágenes se ve a un Lanata joven, en el año 1990, mientras le echaba en cara al periodista Mariano Grondona que no haya sido "un liberal consecuente". La reflexión del conductor de PPT al ver las imágenes fueron que él en realidad pensaba lo mismo que en esos tiempos y se autodefinió como un "liberal de izquierda".

Luego, en las imágenes se reproduce un entredicho de Lanata con el escritor, periodista y político Jorge Asís, del año 1993, en el programa "Hora Clave". Allí, el periodista le critica al entonces embajador argentino ante la Unesco, sus frases con cierta obsecuencia hacia el presidente de entonces, Carlos Saúl Menem y hacia su Ministro de Economía Domingo Cavallo, a quien Asís había caracterizado como "el Domingo Faustino Sarmiento de la economía".

Mientras se veía en las imágenes, el mismo Lanata expresó sobre sí mismo: "Qué pendejo de mierda que soy, ¿no?". A continuación, en las imágenes, Asís lo ningunea diciéndole: "Con razón Verbitsky te supera".

La tercera imagen que aparece es la de Reinaldo Sietecase en la ceremonia de los Premios Tato del año 2013, donde lo acusa a Lanata -sin nombrarlo- de ser alguien que "ensancha la grieta".

Su incursión en la Revista Porteña

En otro momento de la charla, Sirvén le mostró a Lanata las fotos de su participación en un show de Revista Porteña realizado en el Maipo con el nombre La rotativa del Maipo, en el año 2008, donde el periodista realizaba un monólogo humorístico y de actualidad, y le preguntó si las críticas a su participación lo habían enojado.

La respuesta de Lanata fue: "Los periodistas de espectáculos nunca en la puta vida hacen una crítica a una revista. Nunca. La única vez en la historia del periodismo del espectáculo que los periodistas hicieron una crítica fue cuando fui yo".

"Son unos turros. Ustedes saben que la revista es grasa, que los tipos actúan mal, que es un desastre. Como son corporativos no critican a la revista. Mi error en esto fue que fue demasiado largo. No sabía que es un esfuerzo físico grande el teatro", agregó el entrevistado.

El ataque al regimiento de La Tablada y un encuentro peligroso

En la sección de Hablemos de otra cosa llamada "El túnel del tiempo", donde al entrevistado se le muestra algún acontecimiento del pasado, a Jorge Lanata le mostraron las imágenes del copamiento del regimiento de La Tablada, realizado por miembros del MTP (Movimiento Todos por la Patria), cuyo líder era Enrique Gorriarán Merlo, en enero del '89.

A raíz de las imágenes, Lanata relató una anécdota poco conocida: "Nosotros (en Página 12, el diario que él dirigía en ese tiempo) teníamos vinculación con gente del MTP (había gente del MTP trabajando en la redacción de Página 12). Me viene alguien que laburaba con nosotros en el Congreso para decirme que se había encontrado con alguien del ejército en La Biela y que quería tener un diálogo conmigo. ´Lo que el general pide es que no tengas ninguna mancha -me dijo esta persona- porque si tenés alguna mancha no vayas porque no vas a salir. Estoy hablando del 24 de enero del 89. Nos fuimos con (Fernando) Sokolowickz a La Plata, le dejamos dicho a la gente del diario que si a las dos de la tarde no volvimos, armen quilombo porque es que nos chuparon o algo".

"A mí me pasa una cosa así en situaciones terribles es que tengo una paciencia enorme. Después me caigo muerto, pero en ese momento, para mí es un juego de inteligencia. Yo estaba tranquilo, el milico estaba tranquilo, también -contiuó su relato Lanata-. El militar me tiraba fotos de cadáveres de La Tablada y me decía '¿A este lo conocés?', 'No', '¿A este?' No´, '¿A tal otro?' 'Ah, sí, a ese sí'. Le dije la verdad. Cuando salimos de la reunión el tipo me da la mano y me dice: 'Esta no es una confesión en la cual yo soy un cura que lo absuelve, porque usted Lanata sabe que la institución le ha hecho la cruz. Me da la mano, le doy la mano y nos fuimos".

"¿Te sigue haciendo la cruz hasta hoy el ejército'", preguntó Sirvén. "No lo sé", fue la respuesta de Lanata.

Clarín y Susana Giménez

"Si hace unos 15 años te hubiesen dicho que ibas a trabajar en el grupo Clarín te hubieras reído", preguntó Sirvén.

"Yo competí mucho con Clarín, Clarín es hostil para competir, me peleé mucho con Clarín y un día Clarín me llamó. Para mí eso fue un éxito. Me ofrecían de un día para el otro el diario más importante del país, el canal más importante y la radio y me decían "hacé lo que quieras", contestó Lanata.

"¿Susana (Giménez) es tu karma?", fue la última pregunta.

"No, yo la quiero a Susana. Hay una cosa lo que odiaba cuando el gobierno k nos ponía partidos para competir, no era normal. El fixture lo alteraban a propósito. Durante un año competí un domingo con boca otro con Ríver y muchas veces les gané a Boca y a Ríver, eso me molestaba".

"Ahora, si me gana Marley, si me gana Sinatra o si me gana Susana, todo bien hermano ¿Como voy a pretender ser el único que gane? Ni en pedo me molesta y más Susana. Hace mucho que la conozco es una marciana, es divina", concluyó el periodista.