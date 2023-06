Larreta insistió con la ampliación de JxC para “ganarle al kirchnerismo”

escuchar

En medio de la tensión interna de Juntos por el Cambio (JxC) por la propuesta de incluir al gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, a la coalición, Horacio Rodríguez Larreta enfatizó esta mañana que “hay que ganarle al kirchnerismo y para eso tenemos que ampliarnos”. “Hay que sacar a la Argentina del pozo en el que está y vamos a terminar con el fracaso de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner”, agregó el jefe de Gobierno porteño.

“Tenemos que seguir con la filosofía y la línea con la que iniciamos hace algunos años que es la de sumar gente y tener la fuerza necesaria para hacer los cambios que hay que hacer”, se explayó. “Cuando hablamos de que tenemos que bajar los impuestos o de que se tiene que acabar la industria del juicio todo eso tiene que votarse en el Congreso y para ello necesitamos una nueva mayoría”, dijo Rodríguez Larreta en diálogo con radio Mitre. “Se requiere un apoyo sólido”, destacó.

“No estamos definiendo lugares en particular. Primero, tenemos que consolidar la ampliación de JxC. Estoy convencido de eso. Necesitamos un gobierno de unidad nacional”, enfatizó, en varias oportunidades, y precandidato a presidente de la Nación. “Todos los que incorporamos en estos años tuvieron distintas posiciones con respecto a nosotros, o en el Congreso, o me criticaron en la Ciudad. Si vamos a mirar todo nos quedamos solitos y el kirchnerismo sigue gobernando”, añadió el funcionario porteño y aclaró que “hay que compartir valores”.

Rodríguez Larreta se hizo eco de las críticas que lanzó Patricia Bullrich ante el nombre de Schiaretti dentro del partido, propuesta que acercó el radical Gerardo Morales. “Luis Juez es nuestro candidato en Córdoba. El que más veces fue a apoyarlo fui yo y voy a seguir yendo. A lo largo de todo el país hay internas en Juntos por el Cambio, pero que haya diferencias entre los miembros en un distrito no quiere decir que a nivel nacional no estemos juntos”, dijo el funcionario porteño.

Patricia Bullrich celebró el triunfo de candidatos de JxC en Córdoba y fustigó a Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, a quienes definió como "amigos de Sergio Massa" Captura LN+

Rodríguez Larreta mencionó algunos nombres propios como ejemplos de la integración a la coalición y destacó, entre otros, a José Luis Espert: “Hablamos de un economista, un tipo prestigioso, que ya en 2019 estuvo con nosotros en la elección de acá en Capital. Viene mostrando una línea de conducta y esa es la gente que tenemos que sumar. Claro que en algunas cosas pensó diferente”. “Hay que discutirlo hoy en la Mesa Nacional de JxC porque así nacimos en 2015, con esa actitud de sumar”, dijo el precandidato a mandatario nacional.

Bullrich reaccionó en forma opositora ante la propuesta de incluir a Schiaretti: “Me parece que una cosa es ampliar y otra amontonar. Estas cosas de último momento generan mescolanza. No vamos a entregar a nuestra gente en Córdoba que está luchando para ganarle a Schiaretti, que está hace 24 años”.

Al ser consultado sobre la comparación que hizo Bullrich de él con Sergio Massa, Rodríguez Larreta evitó hacer referencia: “Nunca voy a criticar a nadie de juntos por el Cambio, aun cuando otro me critique a mí. Siempre voy a defender la unidad. No me meto en peleas internas”.

Principales definiciones de Larreta si obtuviera la presidencia

“Primero, hay que sacar a los [Juan] Grabois, a los intermediarios de los planes sociales. Si alguien necesita el apoyo que se lo del Estado y no las organizaciones sociales que usan el poder para que la gente vaya a las marchas”, dijo Rodríguez Larreta. Para el funcionario porteño, la asistencia social no debe ser “eterna” sino que tiene que haber una “temporalidad”. “Hay que hacer cumplir las condiciones. Si se precisa que los hijos vayan a la escuela eso se tiene que controlar”, agregó.

Dijo que su pretensión es bajar los impuestos a todo lo que sean las economías regionales: “Retención 0 para ellos”. “Hay que reconstruir el sistema impositivo promoviendo el trabajo”, añadió Rodríguez Larreta que insistió en “terminar con la industria del juicio laboral”.

Rodríguez Larreta habló de detener la emisión monetaria para bajar la inflación y eliminar el cepo cambiario “lo antes posible”. “Voy a mandar una ley que hable de la independencia del Banco Central”, indicó el jefe de Gobierno porteño.

