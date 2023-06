Elisa Carrió apuntó contra Mauricio Macri: “Su lado oscuro está jugando para que Juntos por el Cambio pierda”

escuchar

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apuntó esta noche contra el expresidente Mauricio Macri y sugirió que su “lado oscuro” juega para que Juntos por el Cambio pierda la elección y en específico para que no gane Patricia Bullrich. La exsenadora señaló que al igual que Raúl Alfonsín y Carlos Menem, el fundador de Pro tiene demasiada ambición y eso no le permite “dejar ser” a otros, pese a haberse bajado de la carrera presidencial.

“A Macri lo conozco y lo acompañé hasta el final. Tiene un lado claro y un lado oscuro, y el lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio”, indicó Lilita Carrió en diálogo con TN y agregó: “Así lo hizo Alfonsín con Duhalde. Si un expresidente no puede ser, quiere que pierda el otro. En la imposibilidad de ser no dejan ser a otros”.

En la misma línea profundizó: “El mantenimiento del poder en el fútbol, en la FIFA… Cuando uno tiene mucha ambición no para. Eso le pasó a Alfonsín y a Menem, que si hubiera tenido el 60% de legitimidad reformaba la Constitución. El único que tenía por causa la Nación era Arturo Illia”.

Luego de sus dardos contra el expresidente, Carrió insistió en que el actual problema de la coalición viene del sector de Larreta y Bullrich. “El Pro, que es el que está generando el conflicto tiene que reunir a su junta y decidir”, dijo y habló sobre la posibilidad de incorporar a otros partidos a Juntos por el Cambio: “La apertura la promovió el propio Macri. La apertura con Schiaretti me la pidió Macri. La apertura con Espert la hablaba Macri”.

Acto seguido, sugirió que pese a que Macri fue quién instaló la idea de apertura en JxC, su repentino cambio de parecer podría tener un propósito: “¿Qué quiere, que pierda Patricia?”, se preguntó Lilita y añadió: “ ¿Si gana Patricia, será Macri la Cristina Kirchner de Patricia? Aunque ella lo niegue, también eso lo negaba [Alberto] Fernández ”.

Mauricio Macri y Elisa Carrió sellaron su alianza en enero de 2015.

En ese sentido, descartó que pueda quebrarse la unidad de la coalición “porque dos tercios están de acuerdo” y aclaró que no participará de la reunión del lunes entre presidentes de los cuatro partidos para definir esas incorporaciones.

“No hago política estratégica por los medios. Yo no hago ruido, todo va a terminar bien”, expresó ante la consulta sobre si estaba de acuerdo con la llegada de Schiaretti. Sin embargo, y pese a no confirmar su predilección, dejó entrever que no está en desacuerdo. “Quién construyó Juntos por el Cambio y destruyó el prejuicio entre el radicalismo y el Pro fui yo. Estoy por la unidad y la amplitud”.

Más tarde, le pegó al presidente de Pro, Federico Angelini, quien se ocupó de ese puesto tras la salida de Patricia Bullrich en febrero de este año para dedicarse de lleno a la campaña electoral. “No me meto en la mesa de Juntos por el Cambio. No voy a discutir con un puntero que es presidente de Pro como Angelini, que es íntimo amigo y socio de [Antonio] Bonfatti -exgobernador de Santa Fe a quien Carrió denunció complacencia con el narcotráfico- A ese señor ni lo saludo porque era un puntero que destruyó el Pro. No te pueden poner en una mesa un puntero”.

Por último recordó, que pese a sus diferencia ideológicas, con Miguel Ángel Pichetto lograron sacar adelante diferentes proyectos. “Los dos estando en posiciones distintas pudimos colaborar… Se que viene un año negro para la Argentina, necesitamos un alianza mayor. No soy antiperonista y hay gente valiosa del peronismo que se puede incorporar”, sentenció.

LA NACION