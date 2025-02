Larreta no descartó competir por Pro pero volvió a cargar contra la conducción de Mauricio Macri

De vuelta en el ruedo y con un perfil en alza desde que comunicó que retomaría su presencia en la política porteña, el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien ya comunicó que competirá en las elecciones de este año, no descartó hacerlo con el sello Pro. Este miércoles dijo que todavía está afiliado a ese espacio, pero volvió a cuestionar a la conducción -que ostenta Mauricio Macri- por su estrecha colaboración a la gestión de Javier Milei.

Mientras que todavía no definió si irá para la Legislatura o si buscará un cargo nacional en el Congreso, debido a que -según planteó- en su vida tuvo todo planificado siempre y ahora quiere cambiar esa postura, Rodríguez Larreta ahondó sobre su participación en el espacio amarillo. “Yo soy afiliado a Pro, el hecho de que no coincida con la conducción no hace que me tenga que ir” , sostuvo y usó una metáfora futbolera: “Hay un montón de hinchas de Boca que no coinciden con [el actual presidente, Juan Román] Riquelme para nada y no por eso se hacen de River. Yo no coincido con la conducción de Pro, no estoy de acuerdo con entregarle Pro a Milei, habría que haber sido una oposición constructiva, eso no se hizo. Soy un afiliado de Pro más, pero no soy parte de la conducción”.

Asimismo aseguró que mantiene “los mismos valores” con los que se fundó Pro -con él como parte- aunque lamentó que el partido amarillo haya “perdido su identidad” y culpó por eso a Macri. Siempre bajo la misma línea, el exjefe de Gobierno planteó que ese espacio tuvo como lema una buena gestión pública, por eso alegó no coincidir con “entregar” la fuerza a un gobierno que no cree en esta visión. “No estoy de acuerdo con este cheque en blanco al Gobierno”, resumió en A24.

No obstante, el fundador del Movimiento al Desarrollo (MAD), espacio en el que recaló tras perder la interna de Juntos por el Cambio para las presidenciales de 2023, no descartó competir por el espacio amarillo, pero puso paños fríos. “Sin menospreciar, para mí no es lo más importante el partido”, sostuvo Larreta, que ya realiza rueda de vecinos para acelerar su campaña.

“Hoy no sé dónde está Pro. Si no está en los valores que fundaron Pro, yo voy a estar afuera. Hoy no está en esos valores. Si no está en los valores originales, en el respeto, no voy a estar ahí ”, definió, con la puerta abierta a permanecer y ser candidato de ese espacio solo si no hay una alianza con los libertarios.

De momento, la confluencia entre Macri y Milei parece cada vez más lejana. Al menos en las legislativas porteñas ya se sabe que Pro y La Libertad Avanza (LLA) competirán separados. Resta conocer si lograrán aunar posiciones para la elección nacional en las distintas provincias. Sin embargo, por el nivel de dardos que se cruzaron en los últimos días entre ambas vertientes, el entendimiento se complica.

Convencido en su oposición a Milei, Larreta igual ponderó los logros económicos -como la baja de la inflación y el déficit cero- pero cuestionó al Presidente sobre todo por el carácter con el que encara su paso por la Casa Rosada. “Con Mauricio yo puedo tener diferencias, pero nunca agredió a nadie siendo presidente, no atacó a nadie”, refirió, esta vez para ponderar a su exsocio.

También lo destacó cuando habló de los gobiernos que ambos hicieron en la Ciudad, en detrimento de la administración actual, de Jorge Macri, a quien Rodríguez Larreta cuestiona desde su vuelta al ruedo por el estado en que se encuentra el territorio capitalino. “Lo que pasa en la Ciudad es un problema de método, nosotros desde 2007 teníamos un método de gestión donde planeábamos todo. Todo planificado. Desde las gasas del hospital, el sistema de riego de las plazas, la temporada del Teatro Colón... Y funcionó”, recordó sobre aquellos años y dijo que ahora, con Jorge Macri, “se rompió el sistema de seguimiento” y se “debilitó” el “método” de Pro.

LA NACION