Larreta, tras el renunciamiento de Macri: “No necesitamos un líder mesiánico, ya tuvimos demasiado de eso y así estamos”

Con la salida de Marcelo D’Alessandro del Ministerio de Seguridad porteño, para dedicarse a su defensa en una causa que lo investiga por supuestos chats con miembros del Poder Judicial que él desmiente, esta mañana el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, le tomó juramento al nuevo titular del área, Eugenio Burzaco. Durante esa actividad volvió a elogiar la decisión del expresidente Mauricio Macri de no competir en estas elecciones y, en sintonía con el antes mandatario, marcó: “No necesitamos un líder mesiánico, ya tuvimos demasiado de eso y así estamos”.

Transmitió también una idea grupal para adentro de Juntos por el Cambio y evitó así ahondar en las fricciones con la titular de Pro, Patricia Bullrich, quien compite con el alcalde capitalino en la interna para la Casa Rosada. “Como dijo Mauricio Macri, este es un tema de equipo, no de bendecir candidaturas. No creo en eso, me hace acordar a los mesianismos, bendiciendo a uno o al otro. Mauricio no cree en eso y yo tampoco. El único apoyo es el de la gente. Hay una PASO y la gente decide. No creo en estas cosas del dedo de los políticos. No hay líderes únicos, ni iluminados. Hay que terminar con eso, no nos fue bien con ese camino”, planteó Rodríguez Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta junto a Eugenio Burzaco y Felipe Miguel, quien estuvo a cargo de la Seguridad tras la salida de Marcelo D'Alessandro

Bajo esa postura, el titular del Ejecutivo de la Capital intentó no dar definiciones en cuanto a si esta medida del expresidente beneficia a Bullrich o a él en la carrera por la Presidencia. “Yo no hago, ni creo que haya que hacer, especulaciones electorales. Nosotros no entramos en especulaciones pequeñas de la política”, manifestó el dirigente, que busca mostrarse como una opción mesurada en el universo de candidatos.

Antes había vuelto a ponderar el renunciamiento de Macri. Dijo que de esta manera el exmandatario mostró “su visión, su claridad y su valentía para llevar adelante un liderazgo generoso y sincero, que prioriza el equipo por sobre las personas”. También reiteró que trabajaron juntos 20 años y se mostró satisfecho de que lo acompañará “en este camino” que inició.

Por otra parte, durante la presentación de Burzaco, Rodríguez Larreta le dio otro espaldarazo a D’Alessandro al aseverar que atraviesa una “burda operación de inteligencia” y que tiene que dar “una pelea injusta e increíble”. En ese sentido, pidió que la Justicia “vaya a fondo” y ratificó que el exministro integrará sus equipos para crear un plan de seguridad nacional. Al respecto de esto último, prometió que llevará la estrategia de la Capital a todo el país, en caso de ser presidente.

También dijo que enviará a las Fuerzas Armadas a “blindar” las fronteras, para así destinar los gendarmes a las “zonas más calientes”, y que creará un “grupo antinarco” con oficiales de las fuerzas federales. “Le vamos a ganar al narcotráfico. Estoy convencido de que se puede. Lo vamos a lograr, sabemos como hacerlo”, indicó.

Sobre Burzaco, destacó que se conocen desde hace 25 años y que es una de las personas que más sabe de seguridad. “Fue el impulsor de las reformas y los logros entre 2015 y 2019. Vamos a confiar en que nos cuide, estoy seguro que así va a ser”, sostuvo el jefe de Gobierno.

Horacio Rodríguez Larreta presenta a Eugenio Burzaco, nuevo ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad.

En tanto, Burzaco prometió cuidar a los policías y dijo que su ministerio estará “en la calle, cerca de los vecinos”, para actuar así de manera rápida y eficaz. “No vamos a tener piedad con el narcotráfico, vamos a dar batalla todos los días para reducir este flagelo que se lleva la vida de muchos inocentes”, indicó el ministro, quien pidió a la Justicia que “acompañe con las herramientas tecnológicas” y vuelva a habilitar el sistema de reconocimiento facial.

