El negocio de las apuestas legales mueve en el país US$1300 millones anuales, según la cámara que nuclea a las empresas del rubro, un monto que se volvió cada vez más importante para la caja de los estados provinciales y para la subsistencia de los equipos de fútbol. La ley contra la ludopatía que acaba de sancionar el Congreso apunta al corazón del negocio.

Quienes conocen el rubro explican que al mercado lo dominan siete grandes empresas. Se trata de compañías con conexiones políticas con el peronismo bonaerense y con el oficialismo porteño. Una de las principales empresas tiene además un exdirectivo en un puesto clave del gobierno libertario: Juan Bautista Ordoñez, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, fue “country manager” (máximo ejecutivo en el país) de Codere, multinacional dedicada al negocio de las apuestas, entre 2018 y 2022.

La nueva normativa introduce cambios restrictivos en la publicidad de los sitios de apuestas, actualmente presente en las camisetas de los cinco grandes del fútbol argentino (que cuando empiece a aplicarse la ley, deberán cambiar de sponsor), en medios tradicionales, redes sociales y hasta en la vía pública. También incorpora mayores controles con información del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para verificar la edad del apostador y excluye la utilización de tarjetas de crédito como método de pago. Es decir, aborda dos eslabones claves del juego: su difusión y su financiamiento.

Cartel de General Paz y Libertador de una empresa de apuestas on line, con la imagen de Susana Giménez Augusto Famulari

En el rubro son críticos de los cambios, pero los empresarios no alzaron la voz con nombre y apellido para oponerse a esa iniciativa que casi pierde estado parlamentario y que finalmente se aprobó, en buena medida, por la presión de la Iglesia. “Impracticable”, soltó uno de sus operadores.

Uno de los abogados del “grupo de los siete” (en alusión a las siete empresas que dominan el mercado) señala que el punto crítico es la prohibición de publicidad que, entre otros, nutre a Boca, River, San Lorenzo, Racing e Independiente. “Obligan a esconderse, casi al mismo nivel que el [juego] clandestino”, se quejó. En la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba) le pusieron número al circuito de las apuestas en negro: otros 3000 millones de dólares.

Los US$1300 millones de las apuestas legales, a diferencia de las ilegales, pagan impuestos. El fisco recauda cada vez más dinero por tributos a los juegos de azar. Unos $203.000 millones en lo que va del año, según contabilizó ARCA. “Van a pasar a recaudar menos”, dijo otro empresario que lleva décadas en el rubro y destacó que sus empresas financian a arcas municipales, provinciales y la nacional.

Los US$1300 millones constituyen un número abultado. Para ponerlo en contexto: no todas las inversiones del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) llegan a esa cifra.

Los auspiciantes en las camisetas de River y Boca son sitios de apuestas Manuel Cortina

Publicidad en el fútbol y la calle

El artículo 8 de la nueva ley prohíbe la promoción de sitios de apuestas en “plataformas y redes sociales a través de internet, las tecnologías de la información y la comunicación, la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, en indumentaria deportiva, cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público”. También veda el auspicio de equipos deportivos o deportistas, estadios, espacios públicos y eventos culturales.

Un ejemplo del volumen de dinero en juego son los números de la empresa Boldt, que reportó gastos por $21.093 millones en “propaganda y publicidad” para el ejercicio que finalizó en octubre de 2025. Esta firma es la asociada a Bplay, que eligió a Susana Giménez como rostro.

Un empresario del rubro le dijo a LA NACION: “Entre Betano en River, Betsson en Boca y Racing, Sport Bet en Independiente, hablamos de un total de más de 14 o 15 millones de dólares de sponsoreo”. El empresario dijo que esa cifra es un estimado promedio para dos temporadas.

El sponsor en la camiseta de Racing es un sitio de apuestas Gonzalo Colini - La Nación

En el rubro del juego legal hablan de siete actores centrales: Betano, Betsson, Bet365, Sport Bet, Betwarrior, Bplay y Codere. Es un esquema en el que algunas firmas internacionales operan con empresarios locales y tienen vasos comunicantes con la política.

Entre los actores más conocidos de las empresas de la industria del juego legal están Daniel Mautone, Federico De Achával y Daniel Angelici, dueño de bingos, dirigente radical y hombre de gran influencia en la administración macrista de la Ciudad de Buenos Aires.

Mautone es uno de los socios locales de Betsson. A su vez, el empresario se desempeña como director de la firma Casino de Victoria SA, según una base de datos con información bancaria, societaria y fiscal. Esta compañía apareció en investigaciones judiciales sobre Martín Insaurralde. Tal como publicó LA NACION, la justicia federal detectó que “Casino de Victoria SA” cubrió la cuenta de al menos un vuelo privado de Insaurralde y su expareja Jésica Cirio a Uruguay a bordo de un avión de Excel Servicios Aéreos, desde el aeropuerto de San Fernando. Allegados del empresario indicaron que eso fue en 2013.

Daniel Mautone

En el rubro lo describen como “socio” de Angelici en otra sociedad llamada Desarrollos Maipú. En 2023, Angelici tenía el cargo de director de esta firma, según documentación recopilada por la base de datos Nosis. En 2025, Betano informó a Desarrollos Maipú como su asociada para la provincia de Mendoza.

Betano es sponsor oficial de Selecciones Nacionales, tal como AFA muestra en su página web. También aparece en la camiseta de River. Antes, la remera del club de Núñez llevaba a Codere, a la que empresarios del juego llaman “la española”.

Daniel Angelici PATRICIO PIDAL/AFV

Betwarrior, líder en apuestas deportivas y casino online en Argentina, es sponsor oficial de las Leonas y la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Uno de los nombres detrás de esta compañía es De Achával, quien supo ser socio de Cristóbal López.

La reciente filtración internacional Inside Deutsche Bank reveló movimientos sospechosos de millones de dólares que habían sido detectados por empleados del banco alrededor de empresas en las que Federico de Achával (que maneja el Hipódromo de Palermo) tenía poderes de firma, según los documentos analizados por Barracuda Media. Consultados por LA NACION, allegados al empresario relativizaron los “supuestos documentos” e insistieron en que ya había sido investigado por la justicia federal y “fue sobreseído”.

Federico De Achával MARTIN LUCESOLE

Redes sociales

La ley de ludopatía también regula las redes sociales. Así como prohíbe la publicidad en indumentaria deportiva o en cartelería, también lo hace en las redes.

Ante la consulta de LA NACION, en Meta, que nuclea a Instagram y Facebook, defendieron cómo funcionan hoy. Señalaron, a propósito de la exposición de posteos sobre apuestas: “Para proteger a los menores de 18 años, no permitimos que estos anuncios se dirijan a ellos”. Además, señalaron que poseen restricciones para el contenido sobre apuestas con o sin dinero.

Pese a eso, operadores del juego legal ponen en duda el modo en que se aplican esas normas. Comentaron que se cuelan publicaciones de cajeros que redirigen a sitios ilegales o, tal como sucedió, influencers que promocionaron sitios de apuestas y debieron cumplir probations judiciales.

Métodos de pago

Otro eslabón clave impactado por la iniciativa de la ley de ludopatía son las procesadoras de pago, incluidas las billeteras virtuales. La norma prevé verificaciones biométricas para impedir que los menores de edad sean quienes ejecuten transferencias para apostar. Sus artículos 10 y 11 aluden a eso.

El caso de un chico de 16 años que recibió transferencias provenientes de apuestas de sitios de juego ilegal expuso deficiencias del sistema. Había abierto por sí solo una cuenta DNI en el Banco de la Provincia de Buenos Aires con la que movía el dinero. Cuando LA NACION dio cuenta de esta situación, desde el Bapro afirmaron que un menor puede abrir una “Caja de ahorro menor adolescente”, que tiene topes y que la entidad realiza los controles pertinentes.

Los reportes de transferencias a los que tuvo acceso este medio, y que forman parte de expedientes judiciales, muestran que las billeteras virtuales suelen ser el vehículo utilizado para las apuestas ilegales. Ante la consulta de LA NACION, en la Cámara Argentina Fintech se manifestaron dispuestos a “colaborar en el desarrollo de soluciones que ayuden a combatir el juego ilegal” y mitigar sus consecuencias en menores de edad. Sin embargo, no se refirieron puntualmente a cómo les impactará la nueva “ley de ludopatía”.

Asimismo, dijeron que las billeteras virtuales están reguladas por el Banco Central y tienen normas de cumplimiento ajustadas a la Unidad de Información Financiera (UIF). Por ende, sostuvieron que “bloquean automáticamente cualquier pago desde cuentas de menores hacia plataformas de juego con licencia”. Y sobre los sitios ilegales, dijeron que suelen usar fachadas que “enmascaran” el destino final del dinero.

El artículo 29 de la nueva ley introduce nuevas condiciones sobre el método de pago. Dice que “las tarjetas de débito bancarias” quedan “sujetas a un límite diario equivalente al tope o límite de extracción diario establecido por la entidad bancaria o financiera para los cajeros automáticos”. Dispone que lo mismo aplica para las billeteras virtuales y prohíbe el uso de tarjetas de crédito o de cuentas Anses.

Dos causas judiciales, a las que tuvo acceso LA NACION, contienen reportes de transferencias a dos cuentas sospechadas de percibir fondos del juego clandestino. Una de ellas en solo ocho días fue destinataria de $893 millones. La otra, de $3100 millones en cuatro meses. En paralelo, un informe oficial contabilizó 266 menores de edad entre los que enviaron dinero a una de las cuentas sospechosas. Esto no solo expone las deficiencias del sector privado, sino que también plantea el interrogante sobre cómo actuarán, después de la ley, los organismos de control del Estado.

Las investigaciones judiciales dan cuenta del enorme impacto social del mundo de las apuestas. “Un día invitó sushi y otro día me dijo: ‘Papá, quiero comprar tal cosa, tengo 300.000 pesos”, recordó el padre de un chico de 16 años que trabajó para el juego ilegal, al ser consultado por LA NACION. “El chico no lo toma con seriedad de dónde viene el dinero, que es ilegal”, explicó el hombre. El caso forma parte de un expediente judicial que tramita en la Ciudad de Buenos Aires sobre presunto juego ilegal.

Conversación atribuida a un "cajerito", incluida en un expediente judicial por presunto juego ilegal

“Algo más de una cuarta parte de la población de estudiantes de enseñanza secundaria jugó con dinero”, señala un estudio de julio de 2026 de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar). En tanto, una encuesta de la Cruz Roja Argentina realizada a 11.421 menores de entre 13 y 18 años relevó que, entre los que apuestan, el 79% reconoce riesgo de adicción, el 12% quedó endeudado y casi la mitad dijo haber sufrido cambios negativos en su rendimiento escolar.