Luego del fallo adverso del Tribunal Internacional del Mar que rechazó el planteo argentino para frenar provisoriamente la explotación petrolera en Sea Lion, el canciller Pablo Quirno criticó la decisión y le apuntó al secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband. “La interpretación es sesgada”, consideró a través de una publicación en X.

“La interpretación que hace el Reino Unido de la decisión del Tribunal es sesgada. Contrariamente a lo que sugiere su comunicado, el Tribunal reconoció la existencia de una disputa de soberanía aún no resuelta. Asimismo, instó expresamente a la pronta constitución del Tribunal Arbitral, prevista para enero de 2027 a más tardar”, manifestó Quirno.

El mensaje de Quirno en las redes sociales Captura

A su vez, afirmó que el Tribunal dejó una constancia formal de las garantías ofrecidas por el país británico de que las perforaciones no comenzarán antes del 21 de marzo de 2017 mientras que la extracción no iniciará antes del 2028, además de la imposibilidad de otorgar nuevas licencias.

“La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, tal como lo han instado reiteradamente las Naciones Unidas. Continuaremos utilizando con firmeza todas las herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas a nuestro alcance para impedir la explotación ilegítima de nuestros recursos naturales”, agregó.

Canciller Pablo Quirno SRA

Y cerró: “Este procedimiento está lejos de haber concluido. La Argentina continuará haciendo valer su legítimo reclamo en el marco de la CONVEMAR”.

“Satisfacción” en el Reino Unido

El mensaje de Quirno fue en respuesta a la declaración que Miliband compartió vía X, donde señaló que el Reino Unido aceptaba “con satisfacción” el fallo.

“Este resultado es una reivindicación de la sólida defensa y estrategia legal del Reino Unido”, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores británico.

En referencia a las acciones del gobierno de Milei, sostuvo que “la Argentina trató de evitar que los isleños de las Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó en este intento”.

Miliband, secretario de Relaciones Exteriores británico Redes

Por otro lado, señaló que su país no tiene ninguna duda de su soberanía sobre la Islas Malvinas -una postura no reconocida por la Argentina- y que tampoco duda de “los derechos soberanos sobre las áreas marítimas circundantes y el derecho de autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas [lo escribieron bajo la denominación británica, Falklands]”.

“Ahora llamamos a la Argentina a respetar el derecho de los isleños a determinar su propio futuro y urgimos a terminar con sus amplias presiones económicas contra las islas”, subrayó.