La controvertida iniciativa de “renuncia voluntaria de la paternidad” insinuada durante una entrevista por la candidata a diputada nacional Lilia Lemoine dejó expuesta, una vez más, un dato que hace particular a La Libertad Avanza: la abundancia de “librepensadores” con agenda propia, que no siguen directrices surgidas de alguna instancia orgánica. Se trata de una cuestión que, con las orillas del poder a la vista, abre interrogantes alrededor de una virtual presidencia futura de Javier Milei, que no se caracteriza por ejercitar las prácticas tradicionales de la política.

“No es justo que un hombre tenga que hacerse cargo de un hijo que no quiso tener”, sostuvo Lemoine en Neura Media y dio rienda suelta a la polémica. Desde La Libertad Avanza aclararon a LA NACION que la cosplayer conserva “el apoyo y el aval” del espacio, pese a que confirmar que no se trata de un proyecto en agenda. Es que Lemoine, una de las figuras más cercanas a Milei, con sus declaraciones no hizo más que volver sobre un tema que interpela transversalmente a la dirigencia libertaria: el rechazo a la agenda feminista, uno de los principales puntos de cohesión de la militancia de su fuerza política.

En La Libertad Avanza conviven un abanico variado de intereses que se complementan. Todos ellos, bajo el liderazgo radial de Milei, quien se jacta de respetar la máxima liberal que considera “sagradas” a las opiniones individuales. A partir de esa postura, al libertario tampoco le quita el sueño digitar las intervenciones públicas de sus compañeros de partido. “Yo creo en la delegación”, repite cada vez que se lo cuestiona por no inmiscuirse en temas que, según considera, les corresponde solucionar a otro.

Anoche, sin ir más lejos, fue el economista Alberto Benegas Lynch (h), otra figura estrechamente ligada al espacio, quien se animó a aventurar una apreciación. Durante su discurso en el cierre de campaña en el Movistar Arena, se pronunció a favor de suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano “mientras allí prime el espíritu totalitario”. “No está en los planes romper relaciones con el Vaticano”, sentenció Milei este mediodía, en declaraciones a Crónica TV, al ser consultado sobre la definición de quien considera “un prócer del liberalismo” y que, sin embargo, antes de manifestar su idea, aclaró que sus dichos “no comprometen la posición de Javier Milei”. “Asumo plenamente la responsabilidad”, afirmó.

Por su parte, Victoria Villarruel también salió a rechazar el planteo de Benegas Lynch y consideró que “no era el momento” para expresar esas declaraciones. “No concuerdo con esas declaraciones, no era el momento ni es la gravedad de los hechos algo que amerite esto”, planteó la candidata a vicepresidenta en CNN Radio.

En ese sentido, la diputada agregó: “No creo que las declaraciones, tanto de Javier como de su Santidad, tengan la relevancia como para llegar a una suspensión de las relaciones con el Estado Vaticano, que tiene un componente en lo religioso en nuestro país y político a nivel mundial”.

Las expresiones de Benegas Lynch tuvieron lugar luego de los cuestionamientos que, en más de una ocasión, le hiciera Milei al Papa Francisco, sobre quien llegó a decir que es “el representante del maligno en la Tierra”. Y tras la entrevista reciente en la que el sumo pontífice se expresó en contra de los “redentores hechos de un día para el otro”, en lo que puede interpretarse como una referencia solapada al libertario.

“El Papa juega políticamente, tiene una fuerte injerencia política y ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como Castro o Maduro. Es decir, está del dado de dictaduras sangrientas”, se había expresado Milei durante su entrevista con el periodista norteamericano Tucker Carlson, hace menos de un mes.

Algo parecido a lo sucedido con Lemoine y Benegas Lynch, ocurrió con los posicionamientos de Villarruel acerca de lo sucedido en la década del 70. Aunque la compañera de fórmula de Milei aclare que no está dispuesta a “acentuar las grietas” entre los argentinos, el reciente acto organizado por La Libertad Avanza en la Legislatura porteña puso en primera escena un tema que la referente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) hace años que convirtió en bandera: el pedido de justifica para las víctimas de la guerrilla.

El cónclave generó la reacción de buena parte de las organizaciones de Derechos Humanos. Y aunque en su momento Milei no se hizo eco del evento, el marcado énfasis puesto en el debate de candidatos presidenciales al momento de discutir el número de desaparecidos durante la última dictadura militar confirmó que su interés en el tema: al igual que con la oposición férrea al feminismo o las acusaciones contra el “comunismo” del Papa, la discusión histórica forma parte de lo que en La Libertad Avanza consideran una “batalla cultural” contra “la izquierda”. “Javier podría haberse quedado callado y no lo hizo”, admiten desde el espacio.

