Javier Milei vuelve a viajar a EE.UU.: la agenda completa del Presidente en Los Ángeles

El presidente Javier Milei volverá a encarar un viaje internacional, en este caso a la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. En su tercera visita a la costa oeste norteamericana desde que es mandatario, Milei participará de una serie de reuniones y hablará en la Conferencia Anual del Instituto Milken, un centro de estudios económicos presidido por el economista Michael Milken.

Esta no es la primera vez que el Presidente visita el think tank de la costa oeste. En septiembre del año pasado realizó un viaje similar en el que aprovechó para reunirse con empresarios e inversionistas, en ese caso acompañado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

El economista y multimillonario Milken organizó en esa oportunidad un encuentro en su residencia en Malibú —zona conocida por sus casas de celebridades y sus playas— para unos 50 empresarios y líderes de inversión que habían comprometido su presencia para escuchar una exposición de Milei. Finalmente, debido a la alta asistencia, el encuentro se trasladó a un hotel.

Javier Milei, junto al economista Michael Milken Presidencia

Tiempo atrás, el empresario había sido anfitrión en el primer viaje de Milei a Los Ángeles, para una conferencia global conocida como el “Foro de Davos de América del Norte”. “Es un placer para mí estar aquí, rodeado de gente con afinidad de pensamiento que me hace sentir verdaderamente como en casa”, dijo el mandatario en el inicio de su discurso, en el que agradeció “personalmente a Michael Milken por hacer este encuentro posible”.

Milken llegó a ser la persona más poderosa de Wall Street. En una época, incluso, lo llamaron el “rey de los bonos basura” porque hizo más dinero y a mayor velocidad que nadie en la historia de las finanzas: en una década pasó de ganar 5 a 550 millones de dólares por año.

Amasó una fortuna ayudando a corporaciones a usar los llamados “bonos basura” para financiar adquisiciones corporativas en el ahora desaparecido Drexel Burnham Lambert, un banco de inversión de Wall Street. Sus innovaciones lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas del mundo financiero en los años 80 y facilitaron la recaudación de fondos para pequeños emprendedores y para inversores corporativos.

Era una época en la que las tasas de interés eran muy volátiles y muchas empresas buscaban solucionar sus problemas de capital con la emisión de bonos corporativos. Sin embargo, algunos economistas, en su momento, culparon a esas innovaciones de incentivar a las empresas estadounidenses a endeudarse excesivamente.

Milei, en una de sus visitas al Instituto Milken. Presidencia de la Nación

La agenda completa de Milei

Martes 5 de mayo

13.00 - Partida del vuelo hacia la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Miércoles 6 de mayo

04.30 - Arribo del vuelo presidencial a Los Ángeles.

14.00 - Reunión con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken , y, posteriormente, encuentro con un grupo reducido de empresarios.

, y, posteriormente, encuentro con un grupo reducido de empresarios. 18.00 - Disertación del Presidente de la Nación ante la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken.

22.00 - Partida del vuelo de regreso a la Argentina.

Jueves 7 de mayo