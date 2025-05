Las definiciones de Adorni tras ganar en la Ciudad: el fuerte ausentismo, el nuevo vocero y una crítica a Larreta

El vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a hablar tras ganar con el 30,13% de los votos en las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires y se refirió al fuerte ausentismo en la jornada del domingo (votó apenas el 53% del padrón), al portavoz que lo reemplazará y además lanzó una crítica al exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que rompió con Pro y cosechó el 8% con un espacio propio.

En una de sus primeras reflexiones tras el resultado electoral para La Libertad Avanza -que desde el oficialismo se interpreta como un visto bueno a la gestión nacional- Adorni consideró: “Decían que iba a ser una elección pareja con un final incierto. Estábamos seguros de que íbamos a ganar. Después empecé a sospechar que algo pasaba, para bien. Antes de que aparecieran los resultados me escribieron felicitándome y también me contactaron varios fiscales. De todas maneras no festejamos antes del 99% de escrutinio”. En ese contexto, reveló que la candidata de Pro, Silvia Lospennato, y el de la Ucedé, Ramiro Marra, lo llamaron tras los resultados.

Al ser consultado sobre la baja participación en estas elecciones de medio término, el legislador electo cuestionó el desdoblamiento que decidió el jefe de Gobierno Jorge Macri. “Naturalmente [desdoblar] es un problema para la gente. Uno lo sufre cada dos años. Cuando hay elecciones desdobladas, pensar que uno tiene que ir varias veces a votar provoca hartazgos porque la política te obliga a invertir varios domingos en las elecciones. La gente no quiere que le manipulen los domingos por el intento de alguna ventaja electoral”, expresó Adorni en diálogo con El Observador 107.9.

Por otro lado, el portavoz de Javier Milei se refirió a quién podría reemplazarlo como vocero desde el 10 de diciembre, cuando deba renunciar para asumir como legislador. “Lo va a decidir el Presidente, yo voy a sugerir. En mi lugar entiendo que Javier Lanari [el subsecretario de Prensa y su número dos] es tal vez el heredero natural porque conoce el trabajo en la secretaría, pero específicamente como lugar de vocero no creo que Milei lo tenga definido”, deslizó.

El vocero presidencial Manuel Adorni junto al subsecretario de prensa, Javier Lanari

“Estoy preparando mi renuncia con mucha paciencia para retirarme con todo el sentimiento que me han dejado estos dos años”, reflexionó.

En otro tramo de la entrevista, el vocero habló del video realizado con inteligencia artificial de Mauricio Macri anunciando que daba de baja la candidatura de Lospennato y llamaba a votar por Adorni, que hicieron circular en redes sociales varios usuarios libertarios, algunos vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo. En ese contexto, aseguró que la polémica no influyó en el resultado electoral. “Terminó siendo un video de un nicho de redes muy específico. Aparte se notaba a 200 kilómetros que era inteligencia artificial. Yo lo vi en la mañana de las elecciones cuando me levanté. En la primera impresión me di cuenta de que era trucho”, insistió.

Tras ello, aseguró que él también fue víctima de noticias falsas y relativizó la repercusión que se generó en Pro, que brindó una conferencia de prensa en la mañana del domingo para anunciar que iba a llevar el caso a la Justicia. “En lo personal no lo haría [al video], no estoy de acuerdo con ese tipo de videos. Si lo hace una fuerza política es absolutamente repudiable. Todos hemos sufrido fake news, de hecho hay un audio mío con inteligencia artificial en el que yo insulto a Caputo. Creo que no da para el escándalo que se armó, como en la conferencia de prensa de Macri. Yo no lo hubiese hecho pero entiendo que son cosas que pasan”, sostuvo.

Al referirse al concepto de “tábula rasa” (una especia de “borrón y cuenta nueva”) que propuso en su discurso de victoria el domingo, Adorni aclaró que el kirchnerismo no es bienvenido y también envió un dardo a Larreta, quien aseguró que se considera “liberal”. “No hay chance de que sean liberales. Ayer escuchaba a Larreta decir que era liberal, pero dio un discurso socialista. Tal vez ahora son todos liberales y nadie es kirchnerista”, ironizó, e hizo hincapié en que habrá “tábula rasa” para quienes “crean genuinamente en las ideas de la libertad”.

De cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que tendrán lugar el 7 de septiembre, Adorni avaló al diputado Cristian Ritondo para que se negocie con Pro para un acuerdo y así competir contra el kirchnerismo. “Todo el que se sume a las ideas de la libertad tiene que estar adentro. El domingo ganaron las ideas”, se limitó a decir. Esta mañana, Mauricio Macri -desde Madrid- habilitó las gestiones de Ritondo para liderar las conversaciones con el partido violeta.