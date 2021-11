“Circo y violencia”: Gabriela Cerruti comparó el caso de Mauricio Macri en Dolores con Alberto Fernández y el festejo de Fabiola Yáñez

A las 9 comenzó la tercera conferencia matutina de la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, para sentar la postura de la Casa Rosada sobre los distintos temas de coyuntura. No solo anticipó una relajación de los protocolos para las elecciones del 14 de noviembre, sino que se refirió a la operación de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a la causa donde se lo investiga a Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan y a los intentos de la Secretaría de Comercio de regular el precio de los medicamentos.

En cuanto a la expresidenta, que está internada en el Sanatorio Otamendi por una histerectomía, Cerruti aclaró que los temas médicos serán abordados a través de un parte. “Cristina se comunicó anoche con Alberto Fernández para hablar de esta situación y Alberto le transmitió su afecto, su deseo de pronta recuperación y su disposición para estar para lo que necesite. Reiteramos nuestro afecto y deseo de que tenga una pronta recuperación”, agregó la portavoz en cuanto a la vicepresidenta. Según pudo saber LA NACION, la operación culminó cerca de las 10 y después de dos horas.

Mauricio Macri en Dolores

Luego de que Mauricio Macri llegara a Dolores ayer para declarar, tras no presentarse la primera vez y haberse suspendido la indagatoria la semana pasada, Cerruti comparó el accionar del representante de Juntos por el Cambio con la postura de Fernández en la investigación por el festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en plena cuarentena estricta.

“Aún en la causa que involucra en este momento al presidente Alberto Fernández con una foto de una cena, siendo presidente y con fueros se ha puesto a derecho y presentado. Nos parece una actitud poco clara de Mauricio Macri estar con todo el circo que se está haciendo alrededor de su presentación: presentarse, no presentarse, recusar, tratar de patotear al juez y de ejercer violencia contra un medio. La ley es la ley, todos tienen que presentarse a declarar y esperar que actúe la Justicia”, dijo Cerruti.

Asimismo condenó el actuar de Macri, que en Dolores arrojó al piso un micrófono de C5N. “Ayer repudiamos por orden del Presidente el episodio que tuvo Mauricio Macri arrancando el micrófono de un periodista. Somos un gobierno que pese a los dichos de la oposición nunca ha discriminado a un medio, ni silenciado a un periodista. La libertad de expresión es un derecho fundamental, nuestra solidaridad con el periodista y nuestro repudio”, manifestó.

Precios de los medicamentos y dólar

Mientras que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, acelera los mitines para intentar aplicar un plan similar al congelamiento de 1482 productos de la canasta básica con los medicamentos, la portavoz dio más detalles al respecto. Dijo que la escalada del precio de los remedios fue una “preocupación del Gobierno desde antes de ser gobierno”, cuando Fernández prometió y cumplió que los adultos mayores los tengan gratis a través de PAMI.

“Después vino la pandemia y estamos de nuevo en una situación en la cual los medicamentos han crecido, aún más en muchos casos que los alimentos. Nos estamos ocupando del tema”, puntualizó Cerruti, quien mencionó la reunión que tuvo Feletti ayer con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el encuentro que se hará hoy con los laboratorios y las cámaras farmacéuticas. “Se va a volver a plantear la preocupación: medicamentos gratis para personas mayores, impulsar y fomentar la ley de genéricos y llegar a un acuerdo de precios que permita que sean accesibles para todos y todas”, anticipó.

Por otra parte, Cerruti minimizó la escalada del precio del dólar, pese a que ayer el blue alcanzó un nuevo récord, 199 pesos. “El aumento del dólar no es del dólar, es del dólar blue que es un mercado que refleja expectativas relacionadas con la situación política y no con la económica, porque los de la economía son todos buenos números. Esperemos que [el dólar blue] no influya en la macroeconomía”, auguró.

La gira internacional de Fernández

Recién llegada de la gira internacional en la que acompañó al Presidente, la portavoz ponderó el desempeño tanto en el G-20 como en Glasgow. “No es momento para estar contentos, pero sí satisfechos porque en medio de una crisis global estamos buscando la mejor salida, con igualdad y derechos para todos y todas”, dijo Cerruti. Agregó que “la voz de la Argentina se escucha cada vez más”, aseguró que Fernández no solo fue elogiado por otros mandatarios, sino que sus frases fueron replicadas, por ejemplo, por el presidente francés, Emmanuel Macron, y mencionó “un encuentro casual muy cordial” con Joe Biden.

Con la deuda que el Gobierno intenta renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como eje de los planteos que se realizaron en las cumbres -enfocados más que nada en suprimir las sobretasas- Cerruti dijo que la administración de Macri “tomó un nivel de deuda criminal” e indicó: “La deuda que estamos negociando es la deuda que contrajo Macri con el FMI de una manera arbitraria e irracional, o como él mismo dijo, ‘en cinco minutos’. Una deuda contraída en cinco minutos es un tema que nos preocupa seriamente, que todavía hoy estamos negociando para que no vaya en contra de los intereses de los argentinos”.