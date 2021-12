Las dos preguntas sobre economía que Fernanda Vallejos no le supo responder a Martín Tetaz: “¿Sabés los números?”

Los diputados nacionales Fernanda Vallejos y Martín Tetaz protagonizaron un intenso debate televisivo en torno a dos cuestiones de la macroeconomía de la Argentina en el que en el que hubo chicanas y preguntas que el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) le hizo a su colega del Frente de Todos (FdT) y ella no le supo responder.

“¿Entonces Cristina Kirchner no está en conocimiento de la letra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)?”, le preguntó sorprendido el edil de la oposición a la oficialista y durante varios minutos hubo cruces de gestos y más palabras al respecto.

“No conozco ni una coma de lo que dice ese potencial acuerdo”, fue lo primero que dijo Vallejos tras ser consultada por los periodistas de TN. Luego de criticar la injerencia de ese organismo en las políticas públicas del Estado, fue el turno de Tetaz que lo primero que hizo fue manifestar: “Me sorprende mucho que Fernanda no conozca siendo la mano derecha de Cristina en materia de economía. Es razonable que no lo conozcamos nosotros porque nos van a llamar cuando este todo cerrado, pero me sorprende la posición tan critica que tiene el sector que representa el kirchnerismo más duro”.

Cuando Vallejos opinaba sobre la deuda externa, Tetaz la interrumpió: “¿Puedo hacer una pregunta porque me quedó una duda? Yo hice el comentario y vos no lo refutaste. Entonces Cristina no está en conocimiento de la letra del acuerdo con el FMI”. “Habría que preguntárselo a ella. No hablé con ella en los últimos días”, le contestó la diputada del Frente de Todos.

“Pero hasta donde vos sabés no está en conocimiento”, la chicaneó Tetaz. “Por lo menos con aquellos con quienes he conversado no conocen los contenidos del acuerdo de lo que se está hablando. Hay una parte del staff del Gobierno que está conversando en este momento con el staff técnico del Fondo”, le respondió Vallejos, con evasivas.

Tetaz insistía con el tema mientras hacía gestos con su rostro: “Si el Presidente dice que Cristina lo va a apoyar y ahora estamos hablando con una persona de su máxima confianza en economía que dice que ellos no saben nada del acuerdo a mí realmente me deja más preocupado”.

Fuga de divisas

El intenso cruce derivó minutos después en la problemática de la falta de divisas y las supuesta fuga de las mismas. “¿Vos sabés cuánto dinero se fugó durante el Gobierno del kirchnerismo?”, le consultó Tetaz a Vallejos, a lo que la edil respondió: “Esa no es la discusión”. El clima del debate se volvía cada vez más enfático.

“Estamos en el momento de mayor abundancia de divisas en todo el mundo como prácticamente nunca ocurrió en toda la historia de la humanidad. ¿Vos conocés otro país del mundo con problemas de divisas en este momento? ¿Conocés el número de cuantos dólares se fugaron durante el kirchnerismo?”, reiteró Tetaz. Mientras Vallejos respondía con otros puntos, el diputado de Juntos se inquietaba por sus cuestionamientos inconclusos.

- Vallejos: “Mira, no creo que la salida para la Argentina sea...”

- Tetaz: “Son dos números las preguntas que te hago, Fernanda”

- Vallejos: “Pero, perdoname...”

- Tetaz: “¿Los sabés a los números?”

- Vallejos: “Actualmente, nuestra economía, a pesar de todas sus dificultades, genera riqueza y ahorro nacional para sustentar nuestro propio programa de desarrollo”

- Tetaz: “No quiero que esto parezca el cuento de la buena pipa, pero quiero hacer dos preguntas quiero saber si Fernanda sabe si hay otro país del mundo con problemas de divisas en este momento y si conoce el número de cuantos dólares se fugaron durante el kirchnerismo. Se responde con dos números. ¿Entonces la respuesta es 0?”.

El debate también incluyó cuestiones respecto de la presión tributaria. “¿Estas a favor de aumentar los impuestos en el próximo presupuesto?”, le preguntó Tetaz. Vallejos dijo a su turno: “No creo que la cuestión sea si aumentar o reducir creo que la pregunta es adonde hay que aumentar”.