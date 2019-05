Pilar Rahola estuvo ayer en la Feria del Libro dos horas antes que Cristina Kirchner

Directa y sin pelos en la lengua, la periodista y filóloga española, Pilar Rahola, pasó por la Feria Internacional del Libro y aprovechó para quejarse de la presencia de Cristina Kirchner en el "templo del conocimiento".

"Me parece terrible que se use la Feria del Libro, con la fama internacional que tiene, para hacer campaña política", dijo Rahola durante un encuentro de escritores en el predio de Palermo en el marco de " Barcelona, Ciudad invitada de Honor".

La española agregó: "Es nefasto. Incluso se va a prohibir la entrada a la gente que quiera ingresar. Que Cristina lo haga en otro lado, en un estadio de fútbol, no en un templo del conocimiento".

"La cultura hay que preservarla. Es el último recinto que nos queda, que no nos lo manchen", pidió Rahola horas previas a que la exmandataria presentara "Sinceramente" en un acto que trastocó el clima habitual en el predio de La Rural durante los días de la Feria del libro.

En una entrevista con LA NACIÓN, días previos a su paso por la Feria, Rahola había dicho: "La Argentina siempre me sorprende. Lo último que me hubiera imaginado, habiendo visto la estela de escándalos de corrupción de los Kirchner y la cantidad de procesamientos judiciales que tenía Cristina, es que tuviera la posibilidad de volver. Argentina me sorprende a veces para mal, a veces para bien, en este caso para mal, sin ninguna duda. Creo que Mauricio Macri ha cometido errores evidentes, algunos de ellos le están estallando en la cara. Creo que está a tiempo de corregir algunas cosas. Me parece inimaginable que Cristina tenga quién la siga, ha cometido el escándalo de corrupción más importante de Sudamérica al menos en democracia".