Las exigencias de Karina Milei tensan la negociación entre La Libertad Avanza y el Pro

Sin demasiadas expectativas, el tridente de dirigentes dialoguistas de Pro (los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli, más el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro) se volverá a encontrar hoy con el armador bonaerense Sebastián Pareja, que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para acelerar las conversaciones con el macrismo de cara a las elecciones bonaerenses, del 7 de septiembre, y las legislativas nacionales, del 26 de octubre.

La mirada algo escéptica de los referentes macristas, avalados en la negociación por el titular partidario, el expresidente Mauricio Macri, tendría una razón concreta. Es que más allá del objetivo común, unirse para derrotar al kirchnerismo en su principal bastión, aparece con nitidez la exigencia de la dirigencia libertaria de “pintar de violeta” las listas comunes, a caballo del triunfo en la ciudad de Buenos Aires y lo que consideran buenas performances en elecciones como la de ayer, en Misiones.

“Lo que digan los medios no interesa, sí lo que nos dicen a nosotros en privado”, expresaron cerca de uno de los miembros del trío negociador, que tienen-sobre todo Ritondo-la dificultad de lidiar con las bases partidarias, renuentes en algunos casos a dejar la pechera amarilla y consumar la rendición incondicional en las listas de diputados provinciales y concejales en cada uno de los 135 distritos de la provincia más poblada del país.

“Estamos bien, pero firmes cada uno en lo que consideramos mejor”, definió ante LA NACION uno de los actores principales del armado libertario, con conocimiento pleno de la discusión-hoy tensa-entre mileistas y macristas bonaerenses, que tuvo uno de sus último capítulos el lunes 27 del mes pasado, con una reunión reservada de los mismos actores, con la presencia de Karina Milei, El Jefe, en Balcarce 50.

“Que se va a pintar de violeta (la alianza), me parece que no hay dudas, ni siquiera por parte del Pro. La marca del gobierno está fuerte y la elección en ciudad pasó hace dos minutos, no tiene mucho margen el macrismo para poner condiciones”, agregaron desde el armado provincial, con confianza plena.

Trabas

La intención de “ir por todo” en materia electoral no es sólo privativo de Karina Milei y su armado. “Si la Argentina quiere dar vuelta cien años trágicos de historia, La Libertad Avanza necesita el 70% de las bancas del Congreso Nacional. Toda solución intermedia conduce inexorablemente al socialismo y, en consecuencia, a la miseria”, escribió, días atrás, el usuario Jack MileiLibertador, una cuenta que se atribuye al asesor presidencial Santiago Caputo.

El problema es, para los interlocutores de Pro, que intendentes como Soledad Martínez, de Vicente López, o Pablo Petrecca, de Junín, se resisten a dejar su lugar simplemente para adherir a un acuerdo más amplio. “Ninguno quiere en su distrito la asimilación lisa y llana, y más con la pésima calidad dirigencial de La Libertad Avanza”, contraatacaron desde la localidad del norte del conurbano bonaerense, donde Jorge Macri -hoy jefe de gobierno porteño y considerado enemigo sin medias tintas por la Casa Rosada-fuera intendente desde 2011 hasta 2023.

En algunos casos, cuentan desde Pro bonaerense, la exigencia de “sumisión” que baja desde la Casa Rosada tienta a muchos macristas a ir en alianza con la UCR. En el centenario partido, la idea de alcanzar un acuerdo con los libertarios, que negocia el senador Maximiliano Abad, choca con el deseo de los 27 intendentes radicales-todos del interior provincial- de ir “con lista 3”, es decir, sin alianzas de ningún tipo, según expresaron desde una de las intendencias a LA NACION.

La inminente conversación entre libertarios y macristas tiene un condicionante externo clave: la decisión que adopte la Corte Suprema en relación a la candidatura a diputada provincial –y el destino-de la ex presidenta Cristina Kirchner. “Aún ganando en siete de las ocho secciones electorales, igual se puede perder la elección si Cristina saca una tonelada de votos en la tercera. Ahora, si no es candidata porque va presa, cambia el escenario por completo”, reconocían en el búnker libertario bonaerense, aún sin confirmación sobre el horario de la nueva cumbre entre libertarios y macristas.