Las frases más destacadas de los discursos de Javier Milei en Israel

En su tercera visita oficial como jefe de Estado a Israel, Javier Milei asistió a una serie de eventos que incluyeron una agenda cargada de agasajos y honores. Desde la entrega de reconocimientos internacionales y encuentros con el primer ministro Benjamin Netanyahu, hasta la participación en la emblemática ceremonia por la Independencia del país, el Presidente aprovechó también para dar varios discursos en los que destacaron algunos puntos importantes.

Acompañado por una comitiva integrada por su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Presidente regresará a la Argentina en un vuelo este martes por la noche, momentos antes de que finalice la tregua entre Estados Unidos e Irán.

Las frases más destacadas

El presidente Milei destacó la “unión moral, espiritual y política” de la Argentina con Israel.

Tras su arribo a Israel, Milei visitó el Muro de los Lamentos, en Jerusalén, y luego mantuvo un encuentro con el primer ministro Netanyahu. En la previa de la pregrabación de la ceremonia por el 78º Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl, el primer mandatario brindó un discurso en el que ratificó su “alineamiento político y estratégico” con ese país.

“A partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv ”.

”. “Nuestras naciones estarán más cerca que nunca, profundizando un lazo inquebrantable”.

“Es la representación física de una unión moral, espiritual y política”.

“Israel es hoy una potencia tecnológica de primer orden”.

“La Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo”.

“Vamos a desarrollar modelos de inteligencia artificial de forma conjunta, formar especialistas, aplicar esta tecnología a nuestros sectores productivos y trabajar juntos en los foros internacionales donde se define el futuro de esta revolución tecnológica”.

Buena sintonía entre Milei y Netanyahu

Tras su encuentro con Netanyahu, que enfrenta un momento de máxima tensión por la guerra con Irán, Milei volvió a hablar y anunció los “Acuerdos de Isaac”, una iniciativa que busca fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y América Latina.

“Trump sostiene actualmente su convicción inquebrantable de que Medio Oriente necesita paz, crecimiento y desarrollo”.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y del primer ministro Netanyahu, nacieron los Acuerdos de Abraham”.

“Durante décadas nuestra región ha sido arrastrada hacia la decadencia por gobiernos de izquierda y anticapitalistas”.

“Hoy, con el respaldo de Estados Unidos, tenemos la oportunidad de producir ese cambio transformador”.

“Reiteramos nuestra voluntad de trasladar la Embajada argentina a Jerusalén apenas las condiciones lo permitan, lo consideramos necesario, pero sobre todo justo”.

El presidente Javier Milei recibió un doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan de Tel Aviv Elisabetta Piqué

Este lunes, en la Universidad Bar-Ilan de Tel Aviv, recibió un Doctorado Honoris Causa “en reconocimiento por su firme y valiente liderazgo en defensa de la libertad y la democracia”. Con la visita de los exrehenes argentinos secuestrados por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre —entre ellos, David Cunio, Iair Horn y la familia Marman-Har— el primer mandatario argentino habló, como es habitual, de política, de economía y renovó sus ataques contra el periodismo:

“Si respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar”.

“ Gran parte del periodismo juega para las fuerzas del mal ”.

”. “En la charla con el queridísimo Bibi (Benjamin Netanyahu) hablamos de cómo debemos soportar calumnias e injurias del periodismo de manera violenta”.

“El que está gobernando es el que está escribiendo la historia. Pasan a la historia los que hacen, no los que critican desde las mentiras”.

“El programa del marxismo es satánico, opuesto al programa de Dios”.

En Año Nuevo judío, Axel Wahnish me propuso que pidiera tres deseos y le dije que había pedido sabiduría para poder distinguir el bien del mal, coraje para elegir el bien y templanza para poder sostenerme en el camino del bien. Para mi sorpresa, me dijo: ‘Pediste los deseos del Rey Salomón’ .

para poder distinguir el bien del mal, para elegir el bien y para poder sostenerme en el camino del bien. Para mi sorpresa, me dijo: . “Los valores del socialismo, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y la vulneración de la vida misma, conducen a la miseria”.

“La propiedad privada no es una convención humana arbitraria. Es el reconocimiento de que el trabajo del hombre le pertenece porque el creador mismo se lo instruyó así”.

El presidente Javier Milei se reunió con su par, Isaac Herzog, quien le entregó la “Medalla Presidencial de Honor” en reconocimiento a su compromiso con el Estado de Israel Presidencia

Finalmente, el presidente israelí, Isaac Herzog, le otorgó este lunes a Milei la “Medalla de Honor Presidencial”, en reconocimiento al respaldo “constante y firme” que le dio al Estado hebreo, pese a los cuestionamientos que sufre de buena parte de la comunidad internacional. Tras el reconocimiento, el Presidente dio unas palabras: