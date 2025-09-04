Las frases más fuertes de Javier Milei en su acto en Moreno: “El kirchnerismo se cargó la vida del fiscal Nisman”

El presidente Javier Milei cerró la campaña para las elecciones bonaerenses con un acto en el partido de Moreno y criticó en duros términos al kirchnerismo. El jefe de Estado los acusó de estar dispuestos a “acabar con la vida” para mantenerse en el poder y usó como argumento la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Además, calificó de “operetas” las filtraciones de audios donde se mencionan a funcionarios del Gobierno aunque no las mencionó directamente, y llamó a la militancia a votar porque las encuestas hablan de “empate técnico”. Sin embargo, sostuvo: “Les pintaremos la provincia de violeta”.

Haciendo hincapié en las sucesivas gobernaciones del peronismo en territorio bonaerense a lo largo de los años, Milei acusó a Axel Kicillof de gobernar la Provincia con “traje de totalitario” y de disfrutar “de poder absoluto”. En tanto, lo calificó como un “inútil esférico” y “enano soviético”.

Javier Milei en Moreno saluda a los asistentes al evento Hernán Zenteno

Las frases más fuertes de Javier Milei en Moreno: