Las frases más fuertes de Javier Milei en su acto en Moreno: “El kirchnerismo se cargó la vida del fiscal Nisman”

El Presidente arremetió contra el oficialismo de la provincia de Buenos Aires, consideró que las filtraciones de audios son una “opereta” y apuntó contra Axel Kicillof: “Se puso el traje de totalitario más recalcitrante”

Javier Milei y Karina en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA); predio del club Villa Ángela de la localidad de Trujuy, en el corazón de MorenoHernán Zenteno

El presidente Javier Milei cerró la campaña para las elecciones bonaerenses con un acto en el partido de Moreno y criticó en duros términos al kirchnerismo. El jefe de Estado los acusó de estar dispuestos a “acabar con la vida” para mantenerse en el poder y usó como argumento la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Además, calificó de “operetas” las filtraciones de audios donde se mencionan a funcionarios del Gobierno aunque no las mencionó directamente, y llamó a la militancia a votar porque las encuestas hablan de “empate técnico”. Sin embargo, sostuvo: “Les pintaremos la provincia de violeta”.

Haciendo hincapié en las sucesivas gobernaciones del peronismo en territorio bonaerense a lo largo de los años, Milei acusó a Axel Kicillof de gobernar la Provincia con “traje de totalitario” y de disfrutar “de poder absoluto”. En tanto, lo calificó como un “inútil esférico” y “enano soviético”.

Javier Milei en Moreno saluda a los asistentes al eventoHernán Zenteno

Las frases más fuertes de Javier Milei en Moreno:

  • “La única propuesta que tiene [el kirchnerismo] es romper el modelo de Milei, son tan huecos y vacíos que la única propuesta es destruir”.
  • “Quiero agradecer a El Jefe, a Karina Milei, por haberse encargado de la odisea de organizar el partido a nivel nacional a pesar de las injurias y operetas que brotan desde los lugares más oscuros de la política todos los días”.
  • La casta está enojada, y aplicando el manual del socialismo del siglo XXI, empezaron una campaña de desprestigio (...) quieren socavar los valores de las instituciones”.
  • “Hacen esto de manera muy grosera, estas operaciones y después se terminan cayendo“.
  • Están todos sucios porque te quieren llevar al barro, chanchos, sucios, te sacan ventaja porque ya son de ahí. No lo van a lograr, porque todos están despertando y dándose cuenta de las operetas”.
  • Saben que uno está limpio y proceden a la intimidación física. En Lomas de Zamora me tiraron un adoquín, (...) podrían haber matado a cualquiera”.
  • “Esto se trata de poder, y si se tienen que cargar vidas humanas, no les importa”.
  • El kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman”.
  • “Trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas, y se metieron con mi hermana, allá que están asustados y el domingo le vamos a pintar la provincia de violeta”.
  • ¿No tomaron nota de que yo me agrando en la adversidad? Hasta el 26 le pueden sumar niveles de dificultad que la vamos a pasar".
  • “La batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral. Es una batalla contra unos delincuentes y chorros”.
  • “Hoy más que nunca el voto de un individuo puede hacer la diferencia. A los kirchneristas este escenario les aterra, por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza”.
  • “Estamos en una situación de empate técnico. Puede ganar cualquiera, y un par de votos aquí y allá pueden definir la elección”.
  • Los bonaerenses quieren huir del otro lado de la General Paz”.
  • “PBA no era un paraíso pero era un lugar donde se podía soñar con un futuro mejor”.
  • “Todos estos años de peronismo, y muy especialmente del enano soviético de Kicillof, la destruyeron”.
  • El enano soviético se puso el traje de totalitario más recalcitrante y disfrutó del poder absoluto sobre la provincia, gracias a Dios terminó esa locura, pero la vida de los bonaerenses no mejoró”.
  • “Es cada vez peor, porque como lo bautizo el profe Espert, es un inútil esférico, lo miren por donde lo miren”.
  • “Queremos que los bonaerenses dejen de temer. Queremos que el kirchnerismo no pueda nunca más quitarles sus sueños.
