Las frases más fuertes de Javier Milei en su acto en Moreno: “El kirchnerismo se cargó la vida del fiscal Nisman”
El Presidente arremetió contra el oficialismo de la provincia de Buenos Aires, consideró que las filtraciones de audios son una “opereta” y apuntó contra Axel Kicillof: “Se puso el traje de totalitario más recalcitrante”
- 4 minutos de lectura'
El presidente Javier Milei cerró la campaña para las elecciones bonaerenses con un acto en el partido de Moreno y criticó en duros términos al kirchnerismo. El jefe de Estado los acusó de estar dispuestos a “acabar con la vida” para mantenerse en el poder y usó como argumento la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Además, calificó de “operetas” las filtraciones de audios donde se mencionan a funcionarios del Gobierno aunque no las mencionó directamente, y llamó a la militancia a votar porque las encuestas hablan de “empate técnico”. Sin embargo, sostuvo: “Les pintaremos la provincia de violeta”.
Haciendo hincapié en las sucesivas gobernaciones del peronismo en territorio bonaerense a lo largo de los años, Milei acusó a Axel Kicillof de gobernar la Provincia con “traje de totalitario” y de disfrutar “de poder absoluto”. En tanto, lo calificó como un “inútil esférico” y “enano soviético”.
Las frases más fuertes de Javier Milei en Moreno:
- “La única propuesta que tiene [el kirchnerismo] es romper el modelo de Milei, son tan huecos y vacíos que la única propuesta es destruir”.
- “Quiero agradecer a El Jefe, a Karina Milei, por haberse encargado de la odisea de organizar el partido a nivel nacional a pesar de las injurias y operetas que brotan desde los lugares más oscuros de la política todos los días”.
- “La casta está enojada, y aplicando el manual del socialismo del siglo XXI, empezaron una campaña de desprestigio (...) quieren socavar los valores de las instituciones”.
- “Hacen esto de manera muy grosera, estas operaciones y después se terminan cayendo“.
- “Están todos sucios porque te quieren llevar al barro, chanchos, sucios, te sacan ventaja porque ya son de ahí. No lo van a lograr, porque todos están despertando y dándose cuenta de las operetas”.
- “Saben que uno está limpio y proceden a la intimidación física. En Lomas de Zamora me tiraron un adoquín, (...) podrían haber matado a cualquiera”.
- “Esto se trata de poder, y si se tienen que cargar vidas humanas, no les importa”.
- “El kirchnerismo inmundo se cargó con la vida del fiscal Nisman”.
- “Trataron de acusarnos de chorros, fueron contra nuestras vidas, y se metieron con mi hermana, allá que están asustados y el domingo le vamos a pintar la provincia de violeta”.
- “¿No tomaron nota de que yo me agrando en la adversidad? Hasta el 26 le pueden sumar niveles de dificultad que la vamos a pasar".
- “La batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral. Es una batalla contra unos delincuentes y chorros”.
- “Hoy más que nunca el voto de un individuo puede hacer la diferencia. A los kirchneristas este escenario les aterra, por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza”.
- “Estamos en una situación de empate técnico. Puede ganar cualquiera, y un par de votos aquí y allá pueden definir la elección”.
- “Los bonaerenses quieren huir del otro lado de la General Paz”.
- “PBA no era un paraíso pero era un lugar donde se podía soñar con un futuro mejor”.
- “Todos estos años de peronismo, y muy especialmente del enano soviético de Kicillof, la destruyeron”.
- “El enano soviético se puso el traje de totalitario más recalcitrante y disfrutó del poder absoluto sobre la provincia, gracias a Dios terminó esa locura, pero la vida de los bonaerenses no mejoró”.
- “Es cada vez peor, porque como lo bautizo el profe Espert, es un inútil esférico, lo miren por donde lo miren”.
- “Queremos que los bonaerenses dejen de temer. Queremos que el kirchnerismo no pueda nunca más quitarles sus sueños.