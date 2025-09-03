LA NACION
en vivo

Cierre de campaña de Milei en Moreno, en vivo: el discurso antes de las elecciones 2025 en provincia

El minuto a minuto del último del acto de campaña y toda la previa; las reacciones de la oposición

La previa del acto de campaña de Javier Milei, en Moreno
La previa del acto de campaña de Javier Milei, en Moreno

Comienzan a llegar los primeros militantes en un clima de tensión

Manuel Casado

En medio de un amplio operativo policial comandado por Casa Militar, que tiene a su cargo la custodia presidencial, comienzan a llegar los primeros militantes a las inmediaciones del Club Villa Ángela, en la localidad Trujui.

Según pudo constatar LA NACION en el lugar, que está vallado y anillado por los efectivos policiales, ingresaron al predio en el que se realizará el acto oficialista unos 50 jóvenes encapuchados, que obtuvieron el permiso para entrar. Mientras tanto, otro grupo integrado por mujeres profería insultos a los libertarios, desde la vereda de enfrente al acceso principal.

Encapuchados en el acto de Milei, en Moreno
Encapuchados en el acto de Milei, en Moreno

El mensaje de Javier Alonso en la previa del acto

Patricia Bullrich llegó al Club Villa Ángela

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es una de las primeras funcionarias en llegar a las inmediaciones del Club Villa Ángela, en Moreno, donde el LLA hará su cierre de campaña.

La previa del acto de campaña de Javier Milei en la localidad de Moreno
La previa del acto de campaña de Javier Milei en la localidad de Moreno

El Gobierno cierra su campaña en Moreno

El presidente Javier Milei desembarcará esta tarde en el partido de Moreno, donde encabezará el cierre de la campaña de Libertad Avanza (LLA) rumbo a las elecciones legislativas bonaerenses de este domingo.

El Club Villa Ángela será la sede del acto convocado para las 17, si bien el primer mandatario hablará después de las 19.30.

Cómo es el Club Villa Ángela de Moreno, donde Milei cerrará la campaña pese a la advertencia de “graves riesgos”

Ingresos precarios, calles tapizadas de barro, iluminación deficiente y difícil circulación del tránsito. Ese es el cuadro de situación actual de las instalaciones del Club Atlético Villa Ángela, el lugar elegido por el Javier Milei y su equipo para dar su discurso de cierre de campaña en territorio bonaerense. Un móvil de LN+ recorrió el predio ubicado en Villa Trujui, en la localidad de Moreno, al oeste del Conurbano.

A primeras horas de la mañana, en el lugar ya estaban dispuestas las vallas y los camiones de asalto de la Policía Federal. La misma circulación de esos vehículos en el predio dejó huellas de barro de hasta diez centímetros de profundidad en varios sectores de la cancha donde está apostado el escenario principal.

Cierre de LLA en Moreno

La advertencia de Axel Kicillof sobre el cierre de LLA en Moreno

María José Lucesole

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabilizó al presidente Javier Milei por posibles actos de violencia que puedan ocurrir en el cierre de campaña previsto para esta tarde, en Moreno.

“Quiero advertirlo claramente: hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente”, dijo Kicillof en un comunicado que publicó en su cuenta de la red social X.

