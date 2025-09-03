Cierre de campaña de Milei en Moreno, en vivo: el discurso antes de las elecciones 2025 en provincia

En medio de un amplio operativo policial comandado por Casa Militar, que tiene a su cargo la custodia presidencial, comienzan a llegar los primeros militantes a las inmediaciones del Club Villa Ángela, en la localidad Trujui.

Según pudo constatar LA NACION en el lugar, que está vallado y anillado por los efectivos policiales, ingresaron al predio en el que se realizará el acto oficialista unos 50 jóvenes encapuchados, que obtuvieron el permiso para entrar. Mientras tanto, otro grupo integrado por mujeres profería insultos a los libertarios, desde la vereda de enfrente al acceso principal.