Las nuevas figuras de la UCR, tironeadas por la pelea interna entre Gerardo Morales y Martín Lousteau

“Retrocedimos varios casilleros”. Los popes de la UCR coinciden en que la feroz interna entre Gerardo Morales y Martín Lousteau, que derivó en la ruptura del bloque del partido en Diputados, complica su plan para disputarle a Pro el liderazgo de Juntos por el Cambio.

Tras el contundente triunfo opositor en las legislativas, la UCR se sentía revitalizada para rediscutir su rol en la coalición no solo por los votos que aportó, sino también por la irrupción de nuevas figuras, como Facundo Manes, Carolina Losada, Rodrigo de Loredo o Martín Tetaz. Por primera vez desde que se alió con el Pro y la Coalición Cívica, el radicalismo siente que tiene candidatos potentes para pelear por la presidencia en 2023. Pero la avanzada radical quedó inmersa en una contienda entre facciones por el liderazgo del partido. “Esto es un desastre. Deslegitima a un radicalismo que empezaba a tomar cuerpo y a ocupar la centralidad de Juntos por el Cambio”, reflexiona uno de los referentes de la UCR. Otra espada del partido admite que la filtración de la batalla entre Morales y Lousteau es “funcional” al Gobierno y al Pro. Entienden que la fisura en la Cámara baja daña al partido, que podría perder la conducción del interbloque y lugares en los organismos de control.

En cambio, los laderos de Lousteau procuran “desdramatizar”. Culpan a Mario Negri y “sus caprichos” por la ruptura e insisten en que las vocerías en el Congreso deben expresar la “renovación”. En el ala tradicional consideran que Lousteau busca instalar una falsa dicotomía entre ganadores y perdedores o nuevas figuras y vieja guardia. Los retadores del economista se jactan de la apuesta por Manes y los triunfos en Santa Fe, Corrientes, La Pampa, Misiones y Santa Cruz. “Hay una hipocresía absoluta. Ellos perdieron en todos lados. No hay nada más renovador que Manes o Losada. Lousteau tiene muy poca conciencia de pertenencia colectiva”, reflexiona un cacique radical.

La interna exhibió contrastes entre las nuevas figuras de la UCR. Mientras que Manes y Losada, alineados con el sector de Morales, optaron por correrse de la disputa por los “cargos” en el Congreso, De Loredo y Tetaz, laderos de Lousteau, se involucraron de lleno en el combate. De hecho, el extitular de Arsat y el economista protagonizaron un raid mediático para defender la postura de Evolución Radical. Consideran que Negri, quien perdió las PASO en Córdoba, debería dar paso a las figuras emergentes de la UCR. “Me desilusionaron”, lanzó uno de los jerarcas radicales tras la fractura.

Rodrigo De Loredo Gerardo Viercovich - LA NACION

Tetaz sostuvo que Negri, como representante de la UCR que iba en “el asiento de acompañante” de Juntos por el Cambio, debía dar un paso al costado para darle mayor visibilidad al “nuevo radicalismo”, es decir, a figuras como De Loredo o Manes. El economista remarcó que la “renovación” pidió permiso por las “buenas”, pero que a veces se imponte “traumáticamente”. Y negó que la fisura sea funcional al kirchnerismo o ponga en riesgo la unidad opositora. “Esto pasa en todos los partidos. A la gente no le interesa la discusión en ‘radicalandia’; nos pide ‘vayan juntos, no se peleen’”, apuntó en diálogo con A24.

Atentos al termómetro social, Manes y Losada tomaron distancia de la interna, para diferenciarse de Lousteau y su tropa. El médico, quien arrancará una gira nacional desde enero para edificar un proyecto presidencial, con visitas a Mar del Plata y Córdoba, se mantuvo en silencio. Si bien apoyó a Negri ante la embestida de Emiliano Yacobitti, operador de Lousteau, el neurólogo decidió sobrevolar el conflicto, porque entiende que la ciudadanía no quiere ver a la dirigencia política inmersa en una discusión por cargos. Para proyectar otra imagen, cuentan, no pidió presidir ninguna comisión y aspira a ser un “diputado raso”. Cerca de Manes no ocultan su disconformidad con la jugada de Lousteau: “Esto nos daña. Hay mezquindad e irresponsabilidad. No aceptan las reglas”, bramó uno de los armadores del médico.

Facundo Manes Gerardo Viercovich - LA NACION

Losada, una de las sorpresas radicales en las urnas, también se diferenció de Lousteau. En el entorno de la senadora calificaron la discusión de “absurda” y “retrograda”. “Esto no suma”, remarcan allegados a la periodista. Losada es radical, pero apuesta por una mirada integral de Juntos por el Cambio: ve a los socios de Pro como “aliados” y no se involucrará en una disputa partidaria por el liderazgo de la coalición. Si bien se aleja de la “rosca”, Losada busca imprimirle un mayor espíritu federal a la fuerza. Por eso, está dispuesta a reclamar la vicepresidencia del Senado, cargo que ostenta Lousteau. “Ganamos y somos parte de la renovación, como De Loredo. No puede haber doble vara”, dicen cerca de Losada.

Anteanoche, horas después de la acalorada discusión entre el gobernador de Jujuy y el economista, los jerarcas de la UCR se reunieron en la sede nacional del partido para fijar la fecha para el plenario constitutivo en el que se definirán las nuevas autoridades de la fuerza. En la previa del encuentro, que reunió a Morales, Valdés, José Cano, Josefina Mendoza, Ángel Rozas y Alejandra Lorden, los dirigentes no ocultaron su disgusto por la actitud del espacio liderado por Lousteau y Yacobitti. Les facturan desde su alianza con Gustavo Posse en la interna por la conducción del radicalismo bonaerense –quien judicializó los comicios- hasta los incidentes en la elección de autoridades de la Juventud Radical. “Esto no es bueno para el partido”, admitieron entre los presentes. También hubo reproches hacia Alfredo Cornejo, titular del partido: “Sentó en una mesa a Lousteau y Morales sin que hubiera un principio de acuerdo. Fue innecesario. Deja la presidencia con el bloque partido”, cuestionó uno de los asistentes.

En la antesala de la cumbre, Enrique “Coti” Nosiglia, padrino político de Lousteau y Yacobiti, charló con Morales en la reunión del Comité Nacional de la UCR. Quienes asistieron al mitin coinciden en que Nosiglia se mostró pacifista. “Es un tipo del partido. No va a romper puentes, ese no es su rol”, señala un alfil radical.