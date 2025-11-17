Las órdenes de pago de Andis por $48.000 millones a las droguerías investigadas y su vínculo con las licitaciones sospechosas

La compra de medicamentos de alto costo quedó envuelta en acusaciones sobre presuntos direccionamiento y sobreprecio. Eso se desprende del dictamen que firmó el fiscal Franco Picardi en la causa que investiga al circuito de dinero de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuyas órdenes de pago derivaron $48.000 millones a cuatro droguerías sospechadas.

Se trata de las droguerías Génesis, Profarma, New Farma y Floresta que, según el fiscal, habrían sido protagonistas de un sistema de “licitaciones acotadas” que funcionó en paralelo a las licitaciones generales. Según un pedido de acceso a la información que ANDIS respondió a LA NACION, el organismo firmó órdenes de pago por $48.631 millones entre diciembre de 2023 y el 14 de octubre de este año. Desde diciembre de 2024 comenzaron a ganar mayor volumen, algo que guarda coherencia con las adjudicaciones que la Fiscalía individualizó sobre remedios para pacientes con patologías complejas.

LA NACION consultó a fuentes oficiales sobre la acusación de la Fiscalía. Respondieron que el asunto está en manos de la Justicia.

De los $48.631 millones de las órdenes de pago, la droguería Génesis recibió $17.894 millones. La línea de tiempo de las órdenes de pago a su favor comienza en agosto de 2024 y permite ver que en diciembre de ese año superó por primera vez la barrera de los 1000 millones de pesos, tendencia que se repitió en los meses siguientes, con excepción de abril y octubre. A su vez, agosto fue el mes en el que ANDIS le comprometió más fondos ($3616 millones). Coincide con el período en el que Diego Spagnuolo renunció al frente del organismo y la difusión de los audios que su defensa catalogó como hechos con inteligencia artificial.

La segunda de las droguerías investigadas es Profarma, que acumuló órdenes de pago por $13.987 millones. La Fiscalía vinculó esta firma a Miguel Ángel Calvete, el hombre señalado como “conector entre ANDIS y el sector privado vinculado a la salud”. La Justicia encontró múltiples mensajes entre él y funcionarios del organismo, así como una visita a su casa de “quien sería” Spagnuolo.

Miguel Ángel Calvete

Las órdenes de pago a favor de la droguería Floresta sumaron $8754 millones. Y las de New Farma alcanzaron los $7994 millones. Estas dos compañías alternaron autoridades, de acuerdo con el dictamen del fiscal, y habrían sido partícipes de un supuesto direccionamiento “en la provisión de insumos vinculados con implantes cocleares, audífonos, y material asociado”.

El dictamen de la fiscalía nombra a estas cuatro droguerías como miembros de un sistema de licitaciones “acotadas”, que según los fiscales estaban “caracterizadas por la invitación a pocos oferentes”. Por ese motivo diferenciaron a este tipo de compulsas de las denominadas “generales”.

Pero no sólo los participantes es un punto de contraste entre ambos tipos de licitaciones, sino también sus precios. El primer caso que se describe en el dictamen judicial es el de una droga llamada Burosumab, un medicamento para tratar la hipofostatemia, una patología presente en pacientes con niveles de fosfato bajos en sangre.

La comparación de precios en la compra de Burosumab tiene a las droguerías Profarma y Génesis en el centro del análisis, y la ubica en el período comprendido entre enero y junio de este año. Esto guarda lógica con las órdenes de pago obtenidas por LA NACION. En el caso de Profarma, la empresa comenzó a superar la barrera de los 1000 millones de pesos en febrero de 2025. Y, de acuerdo al dictamen fiscal, Génesis fue adjudicado por primera vez para este medicamento en marzo de 2025, mes en el que superó la barrera de los 2000 millones de pesos en órdenes de pago a su favor.

Según lo detallado por la fiscalía, ANDIS adjudicó la compra de este medicamento a Profarma y a Génesis por un valor unitario que osciló entre $39.476.556 en febrero 2025 y $45.152.230 en junio, mientras que en mayo, a otros oferentes como Hemipharm SRL o Soldist SRL, se los adjudicó por $21.000.000. Es decir, una diferencia de entre el 87,9% y 115%. “Es el mismo principio activo, mismas marcas”, especificó el dictamen fiscal.

Algo similar se observó en la compra del mismo medicamento, pero en su versión de 30 miligramos. En febrero de 2025 ANDIS le adjudicó la compra a Profarma por un precio unitario que alcanzó los $54 millones, mientras que en marzo, mediante compulsas más abiertas que las denominadas “acotadas”, le adjudicó a Hemipharm por un precio unitario de $30 millones, de acuerdo con el texto de la fiscalía.

Otro de los casos mencionados es el del Daratumumab, un medicamento oncológico utilizado para tratar el mieloma múltiple. “En mayo 2025, la Suizo Argentina S.A. lo cotizó a $5.887.612, mientras que Génesis S.A., en compulsa reducida, lo hizo a $6.251.454″, sostiene el dictamen fiscal. Esto implicaría una diferencia de 6,1%. El texto judicial también incluyó: “De la misma manera, en julio 2025, el medicamento fue adjudicado a $5.707.346 en una compulsa general, y a $6.378.798 en una compulsa cerrada”. Es decir, una brecha del 11,7%.

La compra de Macitentan, un fármaco para tratar la hipertensión pulmonar, reviste algunas similitudes con las anteriores. Las droguerías Floresta, New Farma, Génesis y Profarma (las cuatro investigadas por la fiscalía) fueron adjudicadas por Andis a un precio unitario de entre $2 millones y $8,3 millones durante el período noviembre 2024 - marzo 2025, según el dictamen fiscal. En marzo, se le adjudicó este medicamento, aunque de otra marca, a la empresa Ultra Pharma por un valor unitario de $453.000.