Las polémicas definiciones de Mauricio Macri: del “peor planero” a los “mapuches truchos”

En una reaparición que dejó mensajes cargados de polémica, el expresidente Mauricio Macri se refirió ayer en una entrevista televisiva al reparto de planes sociales y al conflicto por las tierras en el sur con los mapuches. También dejó definiciones sobre la gestión de Alberto Fernández, la deuda externa y las elecciones de 2023.

Con un tono relajado durante la entrevista con Baby Etchecopar en el canal A24, Macri opinó sobre el conflicto en la Patagonia : “La gente va e invierte. Tiene un manguito y se compra un departamento en países como ese [Estados Unidos] donde si alguien te ocupa el departamento, el juez no te pregunta si usted es sudaca. Pide los papeles y si sos el propietario desaloja. Acá si vos no tenes un contacto, un amigo, se discute qué se desaloje o no. Te toca un mapuche trucho en el sur y te roba roba tu casa, te la incendia y lo apoya el Estado”.

El expresidente considera que la pandemia “desnudó” y puso en evidencia la “ineptitud”, “mentira” e “inmoralidad” del Gobierno. “Una cosa para la gente humilde que fue muy clara: un año y medio en la provincia de Buenos Aires con los chicos fuera del colegio. Entonces ahí se dieron cuenta. Estos que me dicen que se preocupan por mí, que por eso me dan un plan pero si no quieren educar a mis hijos es porque quieren que mis hijos dependan de ellos como estoy dependiendo yo. Me están cagando. Quieren que mi hijo también entre en un plan. Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida”, opinó el jefe de Pro sobre el reparto de ayuda social.

Mauricio Macri: Los kirchneristas se creen que ellos son vivos y nosotros somos todos unos boludos, unos pelotudos y la verdad es que todos vemos las cosas que hacen. 👏👏👏 pic.twitter.com/WdbRSQDZ27 — El loco Baby (@babyelloco) December 21, 2021

“No consiguieron las vacunas, nos metieron el cuento de la Patagonia y finalmente tuvieron que irse a poner de rodilla dos años después a conseguir las vacunas [Pfizer] que ya tenían los chilenos hace mucho tiempo con 50.000 muertos de más. Se vacunaron ellos primero, nos encerraron con el dedito y estaban de fiesta ellos todos los días”, sumó, criticando la “ineptitud del Gobierno”.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante la entrega de los premios Azucena Villaflor Presidencia

Sobre el Gobierno actual, agregó: “Se creen tan vivos y que nosotros somos todos unos boludos. Y la verdad que vemos todas las cosas que hacen. Creen que pueden convencernos de cosas que son irracionales”.

“A la Argentina es como que le apagaron el televisor. Este cambio tan extremo nos ha generado un aislamiento, hoy nos quedamos con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela. Viste ese papelón ultimo de él [Alberto Fernández] en el G20, fue terrible”, opinó sobre la última gira de Fernández. También criticó a Máximo Kirchner y consideró que “se brotó el otro día” en referencia a la sesión en Diputados en la que se trató el proyecto del presupuesto.

El apoyo del FMI

Macri aseguró que “el mundo quiere que la Argentina sea parte” y por eso recibió el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Por eso nos dio el apoyo el mundo, a través del Fondo esa cantidad de plata para pagar las deudas que ya teníamos, no fueron deuda nueva”.

“Nosotros nos endeudamos menos que Cristina y dejamos el país sin déficit”, justificó, y reconoció que fue un error no haberlo explicado. “Como ingeniero creí que las obras hablaban por sí solas y la verdad que hay que tener una épica, un relato, un relato sano no un relato mentiroso”, consideró.

“Sin haberlo dicho antes puse al país a trepar una montaña, sin haberle explicado el por qué y mucha gente se cansó y no creyó que valía la pena. Y cuando estábamos por la mitad, nos fuimos para abajo y ahora nos fuimos todavía aun más para abajo. Vamos a tener que volver a trepar pero sabiéndolo”, analizó sobre su mandato y su elección en 2019. “Perder una elección es un fracaso”, afirmó y sumó otra critica para el gobierno del Frente de Todos: “A ellos les gusta festejar hasta cuando pierdan, así que son medio raros porque ellos siempre creen que ganan”.

El secuestro y 2023

El expresidente también reveló que a partir de su secuestro sintió que debía hacer un aporte a la sociedad y “empezó el servicio público”. Lo describió como una experiencia muy traumática y relató: “Ese segundo, hasta que me pusieron la mano en el hombro y me dijeron “te vas”... Yo pensaba que el tipo me estaba apuntando para volarme la cabeza”.

Aunque evitó definir si será candidato, Macri dijo que “esta convencido” que el próximo presidente “va a ser un dirigente de Juntos por el Cambio” y prometió: “No simplificaremos nunca más, no vamos a decir un poco de sal, un poco de pimiento, nosotros lo arreglamos. El mundo es complejo, es desafiante”.

Dejó un mensaje para los propios también: “Es un trabajo en equipo, varios lideres trabajando, asumiendo y absorbiendo el poder, tan peligroso, en forma colegiada. Eso es lo que sueño, que aquel que gana se siente ahí y dice me rodeo de todos, los que compitieron también son parte de mi equipo.”