En el mediodía de este sábado (a las 8 de la Argentina) en Hamburgo, el Tribunal Internacional del Mar decidirá la suerte del reclamo del Gobierno vinculado a las Islas Malvinas. Es un planteo presentado hace dos semanas por la gestión de Javier Milei para frenar la exploración y explotación de hidrocarburos que, por el momento, de modo preliminar, lleva adelante el consorcio anglo-israelí Sea Lion en la cuenca norte de las Malvinas.

La sesión será seguida, con atención máxima, en Londres y en Buenos Aires. A diferencia del gobierno británico, que confía en que el tribunal, de 22 miembros, se declarará incompetente para analizar el caso y dejará todo como está, el presidente Milei y la Cancillería aguardan con ansias una victoria, al menos parcial, que impida la continuidad del proyecto, a cargo de las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (Israel), en el contexto de un clima malvinero, desatado durante el pasado Mundial de fútbol, al que el Gobierno se sumó con múltiples acciones y gestos.

Según expertos en derechos del mar de uno y otro lado de la trinchera, el fallo del Tribunal del Mar, instancia previa al Tribunal Arbitral, aún no conformado y en definitiva quien debería fallar sobre la controversia, tendrá diferentes lecturas y generará escenarios bien distintos, todos en el contexto de una tensión bilateral que promete crecer más allá del resultado.

Para miembros del equipo argentino que llevó adelante la demanda, que Gran Bretaña se haya sentado a dar explicaciones (aunque no sea por la soberanía de Malvinas) y que muchas empresas hayan sufrido el efecto “disuasivo”, desistiendo de colaborar con el proyecto petrolero, “ya es un triunfo” al margen del resultado final.

Posibles escenarios

Triunfo para Gran Bretaña: el primer escenario posible es que el Tribunal del Mar determine prima facie que el caso no es jurisdicción del Tribunal arbitral previsto por el anexo VII de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del Mar (Convemar). Si decide de ese modo, no podrá indicar medidas como la suspensión provisional de las actividades de Sea Lion, como busca el Gobierno, que no podría apelar ya que no hay tribunal de alzada en este caso. “Cualquier decisión sobre este proyecto es un asunto del Gobierno de las Islas Falkland (SIC) y de las empresas privadas involucradas”, indicaron esta semana desde el Foreign Office, en apoyo a esa postura de negar la potestad del tribunal de intervenir en el caso, y adjudicar el proyecto al gobierno isleño pro-británico.

El Tribunal Del Mar está integrado por 21 jueces

Triunfo para Argentina: en un segundo escenario, el tribunal entiende que la demanda argentina ante el Reino Unido amerita la intervención del tribunal arbitral y dicta una medida provisional de “no innovar”, lo que equivale a la suspensión de los trabajos previstos por Sea Lion, con fecha declarada de comienzo de la perforación para marzo de 2027. Atendería, de ese modo, las advertencias de la delegación argentina sobre un “daño ecológico irreversible” en el Atlántico Sur, incluidas aguas argentinas que están fuera de la disputa de soberanía por las Islas Malvinas. “Hay resoluciones de las Naciones Unidas, la 2065, y específicamente la 3149, que hablan de que mientras el tema de fondo (la soberanía) no esté resuelto vía negociaciones pacíficas, los países deben abstenerse de tomar decisiones unilaterales. Nosotros consideramos que esto es una decisión unilateral del Reino Unido, que es de alguna manera irreversible porque una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”, dijo el canciller Pablo Quirno, la semana pasada y en referencia al inminente fallo del tribunal. “Es una amenaza grave, las empresas trabajan con licencias ilegales emitidas por las autoridades de las islas”, coinciden desde un importante despacho en Balcarce 50.

El canciller Pablo Quirno LUIS ROBAYO - AFP

Decisiones salomónicas: aquí se abren una serie de opciones intermedias, que dejarían parcialmente satisfechas (o insatisfechas) a las partes. El Tribunal del Mar puede decidir que el tribunal arbitral sí tiene jurisdicción en el caso, pero que no hay una urgencia tal que amerite la suspensión inmediata de las actividades. Durante las audiencias, el 10 y 11 de este mes, el equipo argentino expuso modelos de contingencia que sugieren que el petróleo que pudiera derramarse en aguas cercanas a Malvinas podría recorrer 260 kilómetros en diez días y cruzar la zona marítima en disputa en una semana. En este caso, las partes deberían esperar a que el tribunal arbitral, de cinco miembros elegidos por las partes, quede conformado, y a partir de allí que se aboque al caso. Un trámite que demandaría meses. Esta postura significaría un principio de triunfo para la postura argentina, que podría volver a apelar más adelante, pero, sobre todo, beneficiaría a Gran Bretaña, ya que el proyecto podría continuar en su etapa preparatoria.

Una plataforma de exploración petrolera en cercanías de las islas Malvinas

Otra opción intermedia que podría elegir el tribunal con sede en Alemania sería pedir un “intercambio de información” entre demandados y demandantes. Una alternativa que, según contó LA NACION, el Tribunal del Mar ya utilizó en 2001 cuando Irlanda y el Reino Unido se enfrentaron por una planta de combustible nuclear. “Un abordaje similar en este caso no resultaría sorprendente”, afirma la experta Vicky Kapogianni, profesora en Derecho Internacional y Ambiental de la Universidad de Reading.

Pase lo que pase, está claro que ambas partes seguirán defendiendo sus posiciones, con la disputa por la soberanía de las islas como innegable telón de fondo. “Independientemente del resultado que tengamos en la solicitud de medidas provisionales, el arbitraje sigue, y nosotros tenemos también otras medidas que estamos tomando”, dijo Quirno durante un evento del estudio jurídico Marval, en relación a las demandas penales contra las empresas y la denominada ley de Soberanía Nacional, que discute el Congreso, y que impone severas multas a empresas que tengan vinculación con la explotación de recursos naturales en las islas. El proyecto también prevé la creación de una base naval en Ushuaia y la creación de un Consejo de Seguridad (se piensa en un cambio de nombre) para ejercer mayor presión diplomática sobre Gran Bretaña.

Luego de aquella exposición, Quirno aclaró a LA NACION que aún en el caso de que el tribunal no frene de inmediato la actividad de las empresas “el arbitraje sigue” ya que “los dos [la Argentina y Gran Bretaña] somos los dos países miembros de la Convención del Mar”. “Vamos a insistir”, detallan en la Casa Rosada.

Desde el lado británico pueden divisarse las mismas certezas. “Seguiremos defendiendo con firmeza nuestros intereses y los deseos de los habitantes de las Islas Falkland”, afirmaron desde el gobierno de Reino Unido, a la espera del trascendente fallo.