Las últimas publicaciones de la pareja de Fernando Sabag Montiel antes de ser detenida

Brenda Uliarte, también conocida bajo el apodo de “Ámbar” en redes sociales, fue detenida a horas de la noche del domingo luego de que la Justicia teorizara que su pareja Fernando Sabag Montiel no actuó solo al momento de organizar y concretar el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

A la luz del acontecimiento, Uliarte será trasladada a una dependencia policial y se le realizará la correspondiente indagación en las primeras horas de la mañana. Previo al arresto, la joven había hecho un vivo en Instagram. Sin embargo, de lo único que quedó registro fue de algunas historias que publicó horas antes.

La primera de ellas consta únicamente de una canción compuesta por Miley Cyrus y que lleva el título de “Slide Away”. El sencillo se centra en la historia de una pareja que, a comienzos de su relación, tiene todo lo que siempre había deseado. Pero poco a poco, ese amor que habían construido se va desvaneciendo.

Las últimas publicaciones de Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel

Las tres historias pueden ser resumidas en una sola: Uliarte compartió un fragmento del discurso del diputado por La Libertad Avanza Javier Milei, quien en la tarde del sábado rompió el silencio a más de 24 horas del intento de asesinato contra la vicepresidenta y dejó en claro cuál era su postura al respecto.

“¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? ¿O cuando mataron al fiscal Nisman? ¿O cuando fue el atentado a la AMIA o de la Embajada de Israel? En el fondo, lo que les tiene que quedar claro, es que los políticos no tienen privilegios respecto del resto de la población. No son más importantes que las personas a las que estamos representando. Pero claro, cuando toca a uno de la casta aparecen los hipócritas y la solidaridad. Lo único que a ustedes les importa es cuidar sus privilegios y tenemos que terminar con eso de una vez por todas. Porque hubo muertos ayer, hoy y mañana y la política se sigue mirando el ombligo. Dejamos claro nuestro repudio a la violencia pero no aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política”, fueron las palabras de Milei, que replicó la emprendedora junto con el mensaje “Vamos león” -apodo que le fue asignado al legislador-.

Las últimas publicaciones de la pareja de Fernando Sabag Montiel antes de ser arrestada

Las apariciones de Brenda Uliarte en televisión

Tal y como había ocurrido con Sabag Montiel, “Ámbar” también había hecho apariciones televisiva tanto antes como después del atentado. La primera de ellas se produjo el pasado 15 de agosto en Crónica TV, donde la joven manifestó en contra de la entrega de planes sociales.

“Yo antes cobraba un plan social, pero ahora prefiero salir a trabajar. Me parece que cobrar un plan social es fomentar la vagancia”, declaró ante un periodista mientras vendía algodón de azúcar en una calle porteña. Minutos antes, Montiel había dicho que se podía vivir sin los planes.

Consultada sobre qué pensaba de la mujer que hace un mes fue noticia por cobrar esa asistencia social y decir que prefería eso a trabajar, indicó: “Mariana [Alfonzo], la planera, es una vaga… Es mejor que salga a laburar vendiendo copitos o lo que sea”.

Luego, argumentó: “Yo lo cobré dos o tres meses porque me parecía deshonesto cobrarlo, gano más saliendo a trabajar que cobrando un plan. Con el plan, por mes, se gana 18 (mil pesos), pero eso lo hago en tres días trabajando. Que salgan a trabajar en vez de cobrar planes”.

En los últimos días, y luego de que su pareja de 35 años fuera detenida tras gatillar contra la expresidenta durante una vigilia en Recoleta, ofreció una entrevista a Telefe. “Estoy con mucho miedo porque nos quitan la posibilidad de trabajar y también porque nos están culpando de algo que no hicimos”, sostuvo al inicio.

Luego negó conexiones de Fernando con “grupos terroristas” y reconoció que ella estaba cursando durante el ataque y que se enteró del incidente por TV. “No pensé que fuera capaz de hacer algo así. Me quedé perpleja”, admitió. Según su relato, Montiel, “es un buen hombre” y un “trabajador”.

“La imagen es de una persona copada que hace chistes, amoroso, no teníamos pensado que pudiera hacer algo así”, remarcó. Además, afirmó que no conocía el antecedente penal de Montiel, nunca había visto el arma empleada en el ataque ni tampoco sabía de las 100 balas que encontraron en el domicilio.

La novia de Montiel habló sobre el agresor

En este contexto, criticó el allanamiento realizado en esa vivienda y le reclamó a las autoridades que le devuelvan sus pertenencias: “Estoy con lo puesto, se llevaron toda mi ropa, es injusto porque no tengo nada que ver, no tengo nada para ponerme”.

Asimismo, insistió para terminar que el detenido, apodado “Tedi”, no le había manifestado ningún encono especial con Cristina Kirchner. “La verdad, no recuerdo menciones a la vicepresidenta, se quejaba del dólar y la economía, como todos”, precisó, aunque subrayó que no lo hacía “con agresividad”.

La relación entre Brenda y Fernando

“Ámbar” conoció al agresor hace cuatro meses, pero inició una relación sentimental con él recién en agosto. Además, trabajaban juntos con varios amigos en un emprendimiento de venta de algodón de azúcar. Montiel se encuentra actualmente imputado por tentativa de homicidio.