Luego de que el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno dijera que "si los ladrones quieren vivir de lo ajeno, que sea con códigos", la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso , tomó esas palabras y criticó a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner . "Para robarle a todos los argentinos durante 12 años no tuvieron ningún código ni ninguna vergüenza", sostuvo.

Esta semana se viralizaron declaraciones de Moreno durante un acto de la agrupación La Néstor Kirchner Generación Intermedia en Laferrère. "Sabemos que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno pero con código. No me robés una billetera y me dejés la señora tirada con fractura de cadera", había dicho el exfuncionario kirchnerista.

En diálogo con LA NACION, el exsecretario de Comercio (2006-2013) y precandidato presidencial argumentó: "Hace dos meses o tres [salió] una entrevista en Crónica que asaltan a una señora y la arrastran para robarle la cartera; ni siquiera se lo puede llamar 'ladrón' a ese, eso es una vergüenza, eso ni siquiera es robar".

Además, Moreno dijo que si resultara elegido en las próximas elecciones terminaría en dos semanas con "ese delito que le molesta a la gente", llevado a cabo con violencia, de una "manera desesperante que impide vivir en comunidad".

Alonso tomó las palabras de Moreno y criticó a los gobiernos kirchneristas. En su cuenta de Twitter, escribió: "Para robarles a todos los argentinos durante 12 años no tuvieron ningún código ni ninguna vergüenza".