"Los ladrones, si quieren vivir de lo ajeno, es con códigos". El exsecretario de Comercio y precandidato presidencial Guillermo Moreno aseguró a LA NACION que si resultara elegido terminaría en dos semanas con "ese delito que le molesta a la gente", llevado a cabo con violencia, de una "manera desesperante que impide vivir en comunidad".

Moreno explicó su propuesta detrás de las polémicas declaraciones que se viralizaron en las últimas horas, en las que el exfuncionario kirchnerista decía el sábado 6 de abril durante un acto de la agrupación La Néstor Kirchner Generación Intermedia en Laferrère: "Sabemos que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno pero con código. No me robés una billetera y me dejés la señora tirada con fractura de cadera".

El exsecretario de Comercio argumentó en diálogo con LA NACION: "Hace dos meses o tres [salió] una entrevista en Crónica que asaltan a una señora y la arrastran para robarle la cartera. Todos nos pusimos de acuerdo en que ni siquiera se lo puede llamar 'ladrón' a ese. Eso es una vergüenza, eso ni siquiera es robar".

"Que agarren la cartera de una mujer y la arrastren por la calle con una moto, eso no es ni robar, eso es una vergüenza. Eso se tiene que terminar en 15 días bajo la presidencia de Moreno", sostuvo.

"Si alguien quiere vivir de lo ajeno, que pasó toda la vida y va a seguir pasando, es la ley del juego. Para eso está la Policía. Los ladrones, si quieren vivir de lo ajeno, que sea con códigos. No de esta manera desesperante que impide que puedas vivir en comunidad. Esos delitos se terminan en 15 días. El resto de los delitos, obviamente, no se terminaron en siglos, no los vamos a terminar en 15 días", planteó el exsecretario de Comercio.

"Con Moreno presidente, el delito que le molesta a la gente se termina en 15 días", insistió. Consultado sobre cómo haría para terminar con esos delitos en dos semanas, Moreno contestó: "Todos los comisarios de todas las comisarías del país [trabajando] directamente bajo jurisdicción del Presidente. Se aprende a trabajar, se vuelve a trabajar como en la vieja época y se termina la historia. Bajo responsabilidad del Presidente".

