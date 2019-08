Roberto Lavagna recibió positivamente los anuncios de Hernán Lacunza

El exministro había propuesto al Gobierno replantear el cronograma con el Fondo Crédito: Prensa Consenso Federal

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, se pronunciará este jueves sobre las medidas del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Pero sus allegados subrayaron que Lavagna "fue el primero que hace meses empezó a proponer la renegociación del acuerdo con el FMI y ahora lo hace el Gobierno al borde de una crisis".

El líder del Consenso Federal tiene previsto dar su opinión sobre las medidas cuando presente hoy a las 17 su programa de Emergencia Alimentaria, en la sede partidaria porteña de Cerrito y Paraguay.

En tanto, el candidato a diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, que expresa el pensamiento del exministro de Economía, dio que "el alargamiento de los plazos con el FMI es una propuesta que Lavagna envió por escrito a Macri ya a principios de mayo de este año".

Respecto de los la renegociación de los bonos del 2021 hasta el 2023, el dirigente dijo que "no es suficiente la información que se expuso como para tener una opinión, salvo la referencia a que les pedirá a los bancos que le hagan propuestas para ofrecer a los acreedores".

Cerca de Lavagna consideran que con estas nuevas medidas el Gobierno podría lograr la recuperación de la confianza aunque señalaron que "quedan por ver varios temas".

"Está claro que no hay quita, pero sí alargamiento de los plazos. Esto ayuda, descomprime de alguna manera y mejora el horizonte del próximo gobierno", evaluó el "Topo" Rodríguez consultado por La Nacion. "No se trata de un default abierto, porque se reconoce la totalidad de capital e intereses. Constituye, sí, una situación no voluntaria en los mercados", señaló Rodríguez.

Con respecto a la reformulación de las Lecaps y letras de más corto plazo, Rodriguez señaló que "es algo así como la confesión de un fracaso y asumir que fue un grueso error este modelo de altísimas tasas para renovar semanalmente esos papeles. Ese monumental error, que lleva más de dos años, le ha costado a la Argentina buena parte de la crisis que hoy estamos viviendo".

"Se le puede reconocer a este equipo económico, a diferencia del anterior (que encabezaba Nicolás Dujovne) que nos hizo perder dos años, el hecho de haberse rendido ante las evidencias y haber ofrecido algo distinto", dijo Rodríguez.

En su cuenta de la red Twitter, Rodriguez subrayó que "el El 7 de mayo de 2019 Lavagna recomendó encarar 'un proceso serio de alargamiento de las fechas de vencimiento de lo adeudado con al FMI' y afirmó que 'sería positivo que este Gobierno sea quien, de forma inmediata, inicie un proceso que de sostenibilidad de la deuda'".