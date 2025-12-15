Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

En una noche de domingo sin sorpresas del otro lado de la cordillera, el gobierno de Javier Milei festejó el triunfo del derechista Antonio Kast en el balotaje electoral en Chile, resultado que lo convertía en nuevo presidente del país vecino. “Para Argentina, este resultado favorece los puentes de diálogo con Chile”, afirmaron altas fuentes del Gobierno, cuando ya los primeros resultados daban una ventaja irremontable para Kast sobre Jeannette Jara, la candidata de la izquierda, promovida por el presidente saliente, el socialdemócrata Gabriel Boric.

“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales en Chile”, posteó el Presidente antes de las 20. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI”, completó el primer mandatario.