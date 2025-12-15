Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
El Gobierno celebró el triunfo de Kast y augura un “nuevo faro de libertad” en el vínculo con Chile
En una noche de domingo sin sorpresas del otro lado de la cordillera, el gobierno de Javier Milei festejó el triunfo del derechista Antonio Kast en el balotaje electoral en Chile, resultado que lo convertía en nuevo presidente del país vecino. “Para Argentina, este resultado favorece los puentes de diálogo con Chile”, afirmaron altas fuentes del Gobierno, cuando ya los primeros resultados daban una ventaja irremontable para Kast sobre Jeannette Jara, la candidata de la izquierda, promovida por el presidente saliente, el socialdemócrata Gabriel Boric.
“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales en Chile”, posteó el Presidente antes de las 20. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI”, completó el primer mandatario.
Bullrich le respondió a Grabois: “Robó mientras estaba en el Estado”
a senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich salió a responder este domingo al dirigente social Juan Grabois, quien la acusó en una entrevista de “vivir del Estado”. En diálogo con Luis Majul en La Cornisa (LN+), la exministra de Seguridad aclaró que no siempre su trabajo estuvo ligado a la función pública y redobló la apuesta: “Bueno… [Juan] Grabois robó mientras estaba en el Estado”.
El pasado jueves, en su participación en el programa 540° (Cenital), el principal referente del Frente Patria Grande había planteado: “¿Cuántos años Patricia Bullrich, que me cantaba la ‘casta tiene miedo’, vivió del Estado? La vida entera". Días después, la contestación de la legisladora nacional finalmente llegó.
Urgencias del mileísmo refulgente
Cuando las curvas de popularidad de unos y otros se cruzan es el momento en que se produce el comienzo del cambio de ciclo político. A partir de ahí, la fuerza política ascendente está obligada a sostener el ritmo y la velocidad de subida, mientras que el espacio declinante tiene el imperativo vital de frenar su caía. Si el primero lo logra y el segundo no puede detener su descenso se termina por reconfigurar el mapa del poder y se abre el paso para la construcción.
En ese punto crucial se encuentran hoy el mileísmo y el perokirchnerismo. Por eso el oficialismo libertario está en plena aceleración, como un jet que acaba de despegar para alcanzar la altura crucero que lo lleve a consolidarse en la ruta y llegar a sus objetivos, estimulado ahora por la incapacidad de la principal fuerza opositora para oponerla alguna resistencia efectiva. Ese un momento crítico. La saben los pilotos.
El Gobierno pone a prueba su poder en el Congreso y busca una media sanción exprés del Presupuesto
Javier Milei buscará esta semana exhibir su vigor parlamentario. En un trámite acelerado, el oficialismo intentará darle media sanción al Presupuesto 2026 y a otros dos proyectos económicos de fuerte carga simbólica para la administración libertaria: la denominada “inocencia fiscal” −con la que apuesta a incentivar la formalización de los dólares “debajo del colchón”− y la iniciativa que apunta a prohibir el déficit fiscal.
Entre el lunes y el martes, el oficialismo prevé debatir en comisiones el plan de gastos y recursos, con la mira puesta en llevarlo el miércoles al recinto de Diputados. Los números juegan a su favor. Los libertarios son el bloque más numeroso de la Cámara, con 95 legisladores, y eso se reflejará en la integración de las comisiones clave. Con aliados, el Gobierno calcula reunir las voluntades necesarias para avanzar.
Así es la reforma laboral que propondrá el kirchnerismo en contra de la que mandó el Gobierno al Congreso
Los gobernadores ponen el foco en las negociaciones del presupuesto 2026 y relegan la reforma laboral
La Justicia identificó al odio en el discurso político como la causa del intento de asesinato a Cristina Kirchner