Reforma laboral, en vivo: en qué consiste el proyecto de Milei y cómo sigue el debate

El proyecto introduce cambios en vacaciones, jornadas de trabajo, indemnizaciones y conflictos en servicios esenciales; redefine, además, reglas históricas como la ultra actividad y los aportes sindicales; avanza el tratamiento en el Congreso de la Nación

El presidente Javier Milei, impulsor del proyecto, en el Congreso de la Nación
Indemnizaciones y despidos

El proyecto autoriza a sustituir el modelo único de indemnización por la creación de fondos o seguros sectoriales de cese laboral, financiados con aportes mensuales patronales.

El cálculo de la indemnización incluirá:

  • Salario básico
  • Sumas habituales
  • Antigüedad

Cómo funcionará el banco de horas

La reforma habilita la implementación de un banco de horas de carácter voluntario, que deberá acordarse entre trabajador y empleador (o mediante convenio). El sistema permitirá compensar jornadas extensas con otras más breves, respetando descansos mínimos obligatorios:

  • 12 horas entre jornadas
  • 35 horas de descanso semanal

Vacaciones: fraccionamiento y descanso en verano

El proyecto establece que cada tramo fraccionado de vacaciones no podrá ser menor a siete días corridos. Además, incorpora una nueva garantía: al menos una vez cada tres años, el empleador deberá permitir que el trabajador tome sus vacaciones durante el verano.

Milei durante la firma de la reforma laboral
Los puntos más importantes de la reforma laboral

Entre los puntos más relevantes aparece la posibilidad de reemplazar el esquema tradicional de indemnización por mecanismos alternativos financiados con aportes mensuales del empleador, junto con cambios en la organización del descanso anual y en la forma de resolver conflictos colectivos.

El proyecto también introduce ajustes en convenios colectivos y en los descuentos salariales, que pasarían a requerir consentimiento expreso del trabajador.

Un informe de LN+ dio detalles sobre la reforma laboral

Un informe de LN+ brindó detalles de la iniciativa, que avanza sobre vacaciones, jornada laboral, despidos, trabajo en casas particulares y servicios esenciales, además de incorporar nuevos instrumentos, como el banco de horas y los fondos de cese laboral.

Reforma laboral: los puntos secretos

Los objetivos de la reforma laboral

El presidente Javier Milei firmó esta semana el proyecto de la reforma laboral, que busca modificar aspectos centrales de la relación entre empleadores y trabajadores, con el objetivo de darle mayor flexibilidad al sistema y reducir la litigiosidad.

