Reforma laboral, en vivo: en qué consiste el proyecto de Milei y cómo sigue el debate
El proyecto introduce cambios en vacaciones, jornadas de trabajo, indemnizaciones y conflictos en servicios esenciales; redefine, además, reglas históricas como la ultra actividad y los aportes sindicales; avanza el tratamiento en el Congreso de la Nación
Indemnizaciones y despidos
El proyecto autoriza a sustituir el modelo único de indemnización por la creación de fondos o seguros sectoriales de cese laboral, financiados con aportes mensuales patronales.
El cálculo de la indemnización incluirá:
- Salario básico
- Sumas habituales
- Antigüedad
En ese sentido, excluirá pagos extraordinarios o gratificaciones no habituales.
Cómo funcionará el banco de horas
La reforma habilita la implementación de un banco de horas de carácter voluntario, que deberá acordarse entre trabajador y empleador (o mediante convenio). El sistema permitirá compensar jornadas extensas con otras más breves, respetando descansos mínimos obligatorios:
- 12 horas entre jornadas
- 35 horas de descanso semanal
Vacaciones: fraccionamiento y descanso en verano
El proyecto establece que cada tramo fraccionado de vacaciones no podrá ser menor a siete días corridos. Además, incorpora una nueva garantía: al menos una vez cada tres años, el empleador deberá permitir que el trabajador tome sus vacaciones durante el verano.
Los puntos más importantes de la reforma laboral
Entre los puntos más relevantes aparece la posibilidad de reemplazar el esquema tradicional de indemnización por mecanismos alternativos financiados con aportes mensuales del empleador, junto con cambios en la organización del descanso anual y en la forma de resolver conflictos colectivos.
El proyecto también introduce ajustes en convenios colectivos y en los descuentos salariales, que pasarían a requerir consentimiento expreso del trabajador.
Un informe de LN+ dio detalles sobre la reforma laboral
Un informe de LN+ brindó detalles de la iniciativa, que avanza sobre vacaciones, jornada laboral, despidos, trabajo en casas particulares y servicios esenciales, además de incorporar nuevos instrumentos, como el banco de horas y los fondos de cese laboral.
Los objetivos de la reforma laboral
El presidente Javier Milei firmó esta semana el proyecto de la reforma laboral, que busca modificar aspectos centrales de la relación entre empleadores y trabajadores, con el objetivo de darle mayor flexibilidad al sistema y reducir la litigiosidad.
- 1
El bolso de Toviggino y la placa de Barracas Central: las pruebas que vinculan al ladero de Tapia con la mansión de Pilar
- 2
Así es la reforma laboral que propondrá el kirchnerismo en contra de la que mandó el Gobierno al Congreso
- 3
La crisis de Pro se profundiza: el pedido de Mauricio Macri tras las fugas y las grietas en la cúpula
- 4
Urgencias del mileísmo refulgente