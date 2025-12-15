De quién es la plata de Chiqui Tapia

La foto, hasta ahora inédita, fue tomada por el mismo Javier Milei desde el cine de Olivos, mientras transcurría el minuto 14 del partido que Estudiantes le terminó ganando a Racing para coronarse campeón del Clausura. Sin embargo, no debe ser interpretada como un dato de color. Al contrario.

Es una bomba informativa. Y sirve para entender la estrategia que impulsa el Presidente contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino y quienes considera sus “principales padrinos políticos”: Sergio Massa, Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

De hecho, Milei, ni bien pudo, enseguida le envió la foto vía Whatsapp, al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, como una muestra de su fuerte apoyo.

Inmediatamente después de los penales, envió otra señal sutil, y al mismo tiempo, contundente, a través de su cuenta de X, festejando la victoria de Estudiantes.

La misma sutileza y contundencia contra Tapia y sus amigos está mostrando el Gobierno, a nivel administrativo.

Porque no solo habilitó, este fin de semana, la decisión de la DGI de acusar a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos.

Además, acaba de dar luz verde, a la Inspección General de Justicia (IGJ) para ir, todavía, más a fondo.

En efecto: en las próximas horas, el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, volverá a intimar a la AFA para que “abra” los balances de los últimos ocho años.

Y al mismo tiempo, convocará a los auditores que certificaron esos oscuros balances.

Y si los auditores se niegan, la IGJ le pedirá al Ministerio de Justicia que designe un veedor.

Se trata de casi 112 millones de dólares en el caso de la AFA y de 340 millones de dólares en el caso de Superliga.

¿Podrá Tapia seguir al frente de la AFA en estas condiciones?

Vítolo nos aclaró que sus decisiones no implican una intervención a la AFA. Solo una auditoría contable, para determinar la presunta existencia de varios delitos.

Por ejemplo: quiere saber, por qué, Tapia, en vez de presentar los papeles, se escapó.

O, lo que es lo mismo: corrió a inscribirse en la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires.

La sospechosa mudanza de Tapia fue impulsada por Ricardo Nissen, extitular la de IGJ, ex apoderado de Máximo y Florencia Kirchner en la causa Hotesur, y exabogado de Hugo Moyano.

Es más. En las últimas horas pudimos confirmar que Nissen trabaja para la Dirección de las Personas Jurídicas, y está hasta las manos.

Porque, como anticipamos en su momento, le vendió a Tapia, a cambio de 700 mil dólares, el inmueble de la calle Rodriguez Peña donde se asentó UNAFA.

Es decir: la universidad trucha que quisieron inaugurar de prepo, con una matrícula carísima y cuotas muy por encima del mercado.

Por otra parte, la denuncia de la DGI no es moco de pavo.

Para que se entienda: se acusa a la AFA de apropiarse de dinero que debía haber liquidado al organismo recaudador: le reclaman casi 7.700.000 millones de pesos.

Se trata del mismo delito por el que, en su momento, Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron acusados y condenados.

“Tapia está acorralado; Vallejo, ni hablar, y es muy probable que Toviggino termine preso”, me dijo, a manera de resumen, un exministro que supo enfrentar al Tesorero de la AFA.

Sin embargo…¿todo lo que le está pasando a Tapia, y Toviggino estaría motorizado por el Grupo Clarín, como sugirió en las últimas horas Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza y accionista de Grupo América, Edenor y Telefé?

En todo caso, lo que importan son los hechos.

Por eso parece tan relevante el hallazgo, en la mansión de Pilar, de un bolso con el nombre de Toviggino, y una placa de agradecimiento al tesorero de la AFA.

Por eso es tan relevante, en la causa Sur Finanzas, que se llegue hasta el origen del dinero.

Sobre esto, Diego Cabot escribió hoy en LA NACION una nota imperdible, porque encontró, entre los datos finos del balance 2024, además de una deuda de Sur Finanzas por 113 millones de dólares y otra de TyC Sports por 227 millones de dólares, otro pasivo, de la empresa TourProdEnter LLC, por 14 millones y medio de dólares.

TourProdEnter es el “agente comercial exclusivo para el exterior del país” de los derechos de la AFA. Tiene un contrato desde el 9 de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2026.

Sin embargo, en los balances, no está especificado ni cuánto dinero gana ni cuánto le paga a la AFA. Todo demasiado opaco.

La titular de TourProdEnter es Érica Gabriela Gillete, pareja de Javier Faroni, un empresario teatral muy cercano a Sergio Massa.

La empresa fue inscripta en Florida, Miami, el 20 de agosto de 2021. Para esa fecha, Faroni seguía fungiendo como director de Aerolíneas Argentinas.

Pero Faroni, además, es operador de una flota de aviones. El más conocido es el que Tapia usa como si fuera del dueño: Gulfstream G400, matrícula T7-SU.

Cabot, en su detallada nota, escribió que Tapia y Toviggino son “expertos en el arte de la diplomacia de las entradas”.

También citó al presidente de un club de fútbol, quien habría visto cómo, en un departamento de Qatar, se acumulaba el efectivo que se recaudaba de las entradas que se vendían para el último Mundial.

Cabot sugirió que parte de ese efectivo habría regresado a Buenos Aires dentro de los bolsos de utilería del seleccionado. Habría sido en el mismo avión de Aerolíneas que trajo al equipo desde Doha.

Sobre ese vuelo, hasta ahora, lo más memorable había sido su aterrizaje, cuando Wado de Pedro se abalanzó sobre Messi para la foto y Chiqui Tapia bloqueó el intento.

Pero ahora, a partir de los datos de Cabot, parece entenderse más todavía el mensaje de Carlitos Tévez a Toviggino, cuando le escribió, desde su cuenta de X.

Cabot escribió que Tapia le dice a Toviggino, el jinete, porque le gustan los caballos. Pero que Toviggino le dice a Tapia “el monarca”. Mitad mono. Mitad garca.

Por eso ahora, la pregunta correcta sería: ¿De quién es la plata de Chiqui Tapia?

Cristina Kichner, Kicillof y Massa pueden tener una idea muy aproximada.

En simultáneo con esta serie de Netflix, están sucediendo cosas menos espectaculares, pero no por eso menos relevantes.

Porque Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, Santiago Caputo, Martín Menem y Diego Santilli, confían en que esta semana se obtenga la media sanción de Diputados para transformar en ley el presupuesto 2026.

Y, al mismo tiempo, Patricia Bulrich trabaja a destajo para lograr la media sanción del Senado del mega proyecto de reforma laboral.

Si todo marchara de acuerdo al plan, la secuencia sería así:

Se lograría la aprobación del presupuesto antes del fin de las ordinarias, previsto para el 30 de diciembre.

Podría suceder junto con la media sanción de la reforma laboral.

Antes de fin de año, además, se lograría aprobar algo que pidieron con insistencia las provincias mineras: una nueva ley de glaciares.

Y mientras los debates parlamentarios tengan lugar, otra parte de los argentinos seguirán casi sin pestañear los morbosos detalles de la ruta del dinero de la AFA.

Es más: esta semana habrá nuevas propiedades, nuevos aviones y nuevas cajas fuertes para mostrar. Imágenes tan o más espectaculares como las que venimos viendo desde que todo empezó.